Qozog‘istonda “kulrang” bug‘doy sxemasi fosh bo‘ldi: 11 mlrd tengelik don chetga noqonuniy chiqarilgan

·53·Dunyo
Qozog‘istonda “kulrang” bug‘doy sxemasi fosh bo‘ldi: 11 mlrd tengelik don chetga noqonuniy chiqarilgan
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qozog‘istonda Rossiyadan noqonuniy olib kirilgan 130 ming tonna bug‘doyni «qozoq mahsuloti» deb niqoblab, O‘zbekiston va boshqa davlatlarga qayta eksport qilish bo‘yicha yirik «kulrang» sxema fosh etildi.
  • Ushbu jinoiy guruh tomonidan umumiy qiymati 11,2 milliard tengedan ziyod bo‘lgan don mahsulotlari noqonuniy yo‘llar bilan olib chiqib ketilgan.
  • Firibgarlar soxta shartnomalar orqali «Qozog‘iston temir yo‘llari» va davlat budjetiga milliardlab zarar yetkazgan.

Qozog‘iston moliyaviy monitoring va soliq organlari Rossiyadan noqonuniy olib kirilgan ulkan hajmdagi don mahsulotlarini «qozoq mahsuloti» sifatida niqoblab, O‘zbekiston va mintaqaning boshqa davlatlariga qayta eksport qilish bo‘yicha yirik «kulrang» sxemani fosh etdi. G‘arbiy Qozog‘iston viloyati fiskal organlari tomonidan olib borilgan tergov hujjatlariga ko‘ra, jinoiy guruh tomonidan umumiy qiymati 11,2 milliard tengedan ziyod bo‘lgan taxminan 130 ming tonna bug‘doy noqonuniy logistika zanjirlari orqali olib chiqib ketilgan.

Don asosan O‘zbekiston, Afg‘oniston va Tojikiston bozorlariga yo‘naltirilgan. Soxta firmalar va fermer xo‘jaliklari bilan tuzilgan qalbaki shartnomalar orqali tranzit to‘lovlari yashirilib, «Qozog‘iston temir yo‘llari» («KTJ») milliy kompaniyasi hamda davlat budjetiga milliardlab tengelik jiddiy zarar yetkazilgan. Hozirda mazkur yirik iqtisodiy jinoyat bo‘yicha 5 nafar shaxs gumonlanuvchi sifatida tergovga jalb qilingan.

«130 ming tonna don, soxta shartnomalar va 11 milliard tenge»: 5 ta asosiy dalil

Qozog‘istondagi don kontrabandasi va «kulrang» import fosh etilishi bo‘yicha eng muhim faktlar:

  • 130 ming tonnalik kontrabanda ko‘lami: Rossiyaning chegaradosh hududlaridan olib kirilgan katta hajmdagi bug‘doy Qozog‘iston orqali noqonuniy tranzit qilingan;

  • O‘zbekiston asosiy yo‘nalishlar qatorida: Arzonlashtirilgan va niqoblangan don oqimlari O‘zbekiston, Afg‘oniston hamda Tojikistonga eksport qilingan;

  • 11,2 milliard tengelik umumiy qiymat: Qozoq bug‘doyi niqobi ostida sotilgan mahsulotning jami summasi 11,2 mlrd tengedan (2 milliard rubldan ortiq) oshgan;

  • Temir yo‘l va davlatga milliardlab zarar: Tranzit tariflari to‘lanmagani oqibatida «KTJ»ga 1 mlrd tengedan ortiq, davlatga esa 1,2 mlrd tenge soliq zarari yetkazilgan;

  • 5 nafar tashkilotchi qo‘lga olindi: Sxemani boshqargan, soxta korxonalar ochib, sun’iy bankrotlik e’lon qilmoqchi bo‘lgan 5 nafar fuqaro tergov qilinmoqda.

Noqonuniy don eksporti sxemasi va davlat manfaatlariga yetkazilgan zarar tasnifi

Firibgarlik mexanizmlari, ishtirokchi korxonalar va iqtisodiy zarar ko‘rsatkichlari tahlili:

Ko‘rsatkich va tahlil mezonlari

«Kulrang» sxema va soxta mexanizmlar tafsiloti

Iqtisodiy va moliyaviy oqibatlari

Asl kelib chiqishi va niqob

Rossiya chegara hududlaridan keltirilib, soxta hujjat bilan «qozoq bug‘doyi» qilingan

Qozog‘iston milliy mahsuloti eksport imtiyozlari suiiste’mol qilingan

Jami mahsulot hajmi va qiymati

130 ming tonna bug‘doy (umumiy qiymati 11,2 mlrd tenge)

Ichki va mintaqaviy bozordagi halol raqobat buzilgan

Eksport yo‘naltirilgan davlatlar

O‘zbekiston, Afg‘oniston, Tojikiston (Markaziy va Janubiy Osiyo)

Mintaqada arzon import oqimi sun’iy hosil qilingan

Foydalanilgan soxta kompaniyalar

TOO «Bakery Nan», «KazGrano», «Perfect Seed», «Weizen», «Golden Grain Kazakhstan»

Soxta shaxslar nomiga ochilib, soxta shartnomalar imzolangan

«KTJ» temir yo‘liga yetkazilgan zarar

Xalqaro tranzit tarifi o‘rniga imtiyozli ichki tarif qo‘llangan

1 milliard tengedan ortiq to‘lanmagan tranzit bojlari

Davlat budjetiga yetkazilgan zarar

Pullarni boshqa firmalarga o‘tkazib, qasddan bankrot bo‘lishga urinish

1,2 milliard tenge miqdorida to‘lanmagan soliq va majburiyatlar

Jinoiy ish figurantlari

Uyushgan guruh a’zolari sifatida harakat qilgan shaxslar

5 nafar fuqaro rasman gumonlanuvchi deb topildi

Iqtisodiy va agrar ekspertiza: Bu sxema Markaziy Osiyo va O‘zbekiston bozoriga qanday ta’sir qiladi?

Qishloq xo‘jaligi ekspertlari va iqtisodchilarning xulosalari:

  • «Ichki narxlar va demping xavfi»: Rossiyaning arzon bug‘doyini Qozog‘iston tranzit bojlarini to‘lamasdan «qozoq doni» sifatida olib chiqish eksport bozorida dempingni (sun’iy arzonlashishni) vujudga keltiradi; bir tomondan, bu O‘zbekiston va mintaqadagi un ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun arzon xomashyo kirib kelishini ta’minlagan bo‘lsa, boshqa tomondan halol treyderlar va mahalliy fermerlarning raqobatbardoshligini sindiradi;

  • «Temir yo‘l imtiyozlaridan foydalanish tuzog‘i»: Qozog‘iston hududi orqali Rossiya yuklarini tranzit qilish ancha qimmat tarifga ega; firibgarlar qozoq fermerlari bilan soxta shartnomalar tuzib, milliy mahsulotlar uchun beriladigan arzon ichki temir yo‘l tariflarini qo‘llagan — bu esa davlat budjetini milliardlab tushumdan mahrum etgan;

  • Chegara va fiskal nazoratning keskinlashuvi: Mazkur sxemaning fosh etilishi endilikda Qozog‘iston va O‘zbekiston chegarasida don hamda un mahsulotlarining kelib chiqish sertifikatlari (ST-1) va fitosanitariya hujjatlari yanada sinchkovlik bilan tekshirilishiga olib keladi; bu esa qonuniy yuk tashuvchilar uchun chegarada qo‘shimcha tekshiruvlar va logistik navbatlarni yuzaga keltirishi ehtimoldan xoli emas.

Sizningcha, chegaralardan bunday ulkan hajmdagi «kulrang» bug‘doy oqimlarining o‘tib ketishiga soxta firmalarning ustamonligi sabab bo‘lganmi yoki nazorat organlaridagi tizimli bo‘shliqlarmi? Qozog‘istonda nazoratning kuchaytirilishi O‘zbekistondagi un va non mahsulotlari narxiga ta’sir ko‘rsatadimi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va mintaqa iqtisodiyotiga bevosita daxldor bo‘lgan ushbu muhim tahlilni barcha bilan baham ko‘ring!

Qozog‘istonKTJKulrang sxemasidon kontrabandasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Pekin va Vashington kelishdi: AQSH va Xitoy 60 mlrd dollarlik bojlarni bekor qiladiPekin va Vashington kelishdi: AQSH va Xitoy 60 mlrd dollarlik bojlarni bekor qiladi29 sentabr 08:37Milliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldiMilliarderlar qashshoqqa aylanmoqdami? 590 nafar boyvachcha Forbes ro‘yxatidan haydaldi19 sentabr 08:05Tub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqdaTub burilish: Qozog‘iston va Janubiy Koreya xomashyo sotishdan to‘liq sanoat sikliga o‘tmoqda22 sentabr 08:5338 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi38 milliard dollar: Kongress AQSHning Eronga qarshi urush xarajatlarini oshkor qildi16 sentabr 08:34«Oʻgʻirlangan don» mojarosi: Ukraina-Isroil munosabatlari keskinlashmoqda«Oʻgʻirlangan don» mojarosi: Ukraina-Isroil munosabatlari keskinlashmoqda29 aprel 16:05Ayollar pensiyasi yoshi bosqichma-bosqich oshiriladi. Qozog‘istonda!Ayollar pensiyasi yoshi bosqichma-bosqich oshiriladi. Qozog‘istonda!10 aprel 13:30
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota