Hayot sinovlari bizga nima beradi? Qiyinchiliklar orqali kuchli shaxsga aylanish sirlari

1 daqiqa o'qish35
Hayot sinovlari bizga nima beradi? Qiyinchiliklar orqali kuchli shaxsga aylanish sirlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ruhoniy va mutafakkir Iliy Nozdrin hayotiy sinovlar insonni sindirish uchun emas, balki uni chiniqtirish va irodasini toblash uchun berilishini ta'kidlaydi.
  • Qiyinchiliklarga duch kelganda muammoning sababini izlashdan ko'ra, ulardan saboq olib, shaxsiy salohiyatni rivojlantirish muhimroqdir.
  • Har bir yengib o'tilgan to'siq insonning ichki kuchini kashf etishiga va kelgusi yutuqlar uchun mustahkam poydevor yaratishiga xizmat qiladi.

Har bir inson hayoti davomida turli sinovlar, kutilmagan to‘siqlar va murakkab vaziyatlarga duch keladi. Ba’zida bunday paytlarda odam taslim bo‘lishni yoki qismatdan nolishni boshlaydi. Biroq taniqli ruhoniy va mutafakkir Iliy Nozdrin ta’kidlaganidek, muammolarning sababini izlashdan ko‘ra, o‘sha sinovlar orqali qanday qilib yanada kuchliroq bo‘lib chiqish haqida o‘ylash muhimroqdir.

Sinovlar — insonni sindirish uchun emas, chiniqtirish uchun

Ko‘pchilik qiyinchiliklarni baxtsizlik yoki jazo sifatida qabul qiladi. Aslida esa har bir hayotiy imtihon insonning ichki irodasini toblaydigan bir vositadir.

«Hayot nega bu qadar murakkab, deb so‘rama. O‘zingdan qanday qilib kuchliroq bo‘lishi mumkinligini so‘ra. Alloh sinovlarni sizni sindirish uchun emas, balki toblab, chiniqtirish uchun beradi».

Bu hikmat insonga o‘z muammolariga boshqacha ko‘z bilan qarash, tashqi muhitga bog‘lanib qolmasdan, o‘z shaxsiy imkoniyatlarini rivojlantirish kerakligini o‘rgatadi. Har bir yengib o‘tilgan to‘siq insonni yanada barqaror va matonatli qiladi.

Hayotiy sinovlarning ahamiyati

Ichki o‘zgarishlar va natija

Qiyinchiliklarga duch kelish

Hayotning murakkab vaziyatlariga tayyor turish

Muammoga yondashuv

«Nima uchun bu menga bo‘ldi?» demasdan, «Men bundan qanday saboq olaman?» deb o‘ylash

Ruhiy chiniqish

Irodaning mustahkamlanishi va o‘z-o‘ziga ishonchning ortishi

Yakuniy natija

Inson o‘z ichidagi o‘zi ham bilmagan ulkan kuchni kashf etishi

Insonning ichki yashirin imkoniyatlari

Ko‘p hollarda inson o‘z oldiga katta maqsadlar qo‘yganida yoki og‘ir sinovga duch kelganidagina o‘zining chinakam kuchiga ishona boshlaydi. Tinch va muammosiz sharoitda yashagan inson ko‘pincha o‘z salohiyatining juda kichik qisminigina ishlatadi.

«Siz bularni yengib o‘tasiz, chunki ichingizda o‘zingiz ham bilmagan ulkan kuch bor».Iliy Nozdrin

Har bir shaxs og‘ir damlarda taslim bo‘lmasligi, aksincha, o‘zidagi jasorat va salohiyatni yuzaga chiqarishi lozim. Hayotdagi har bir murakkab qadam — bu keyingi ulkan yutuqlar uchun mustahkam poydevor hisoblanadi.

Sizningcha, inson boshiga tushgan eng og‘ir sinovlar uning xarakterini shakllantirishda va hayotda o‘z o‘rnini topishida qanday rol o‘ynaydi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Foydali yangiliklari