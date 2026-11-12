Yaponiyada 290 ming dollarlik soatni o‘g‘irlagan erkak uni uzr xati bilan qaytardi

1 daqiqa o'qish54
Yaponiyada 290 ming dollarlik soatni o‘g‘irlagan erkak uni uzr xati bilan qaytardi

Yaponiyaning Tokio shahrida noodatiy o‘g‘irlik hodisasi yuz berdi. Qimmatbaho soatni do‘kondan olib qochgan erkak oradan uch kun o‘tib, uni pochta orqali uzr xati bilan qaytarib yubordi. Biroq bu holat uni javobgarlikdan qutqara olmadi.

Ma’lum qilinishicha, 29 oktyabr kuni bir erkak Tokioning Nakano Brodvey savdo majmuasidagi soat do‘koniga kirib, 46 million iyena (taxminan 290 ming dollar) turadigan Audemars Piguet soatini taqib ko‘rishni so‘ragan. Soat uning bilagiga taqilganidan so‘ng, u do‘kondan qochib ketgan.

Oradan uch kun o‘tib, 1 noyabr kuni do‘konga kuryer orqali posilka yetib kelgan. Uning ichidan o‘g‘irlangan soat va qo‘lda yozilgan uzr xati chiqqan. Do‘kon xodimlari seriya raqamini tekshirib, soat aynan o‘sha ekanini tasdiqlagan.

11 noyabr kuni politsiya hodisaga aloqadorlikda gumon qilingan 30 yoshli erkakni Nagoya shahrida qo‘lga oldi. U soatni o‘g‘irlaganini tan olgan.

Gumonlanuvchining aytishicha, u soatni taqib, oynadagi aksiga qaraganida uni juda yoqtirib qolgan va qanday qilib do‘kondan taqilgan holda chiqib ketganini ham sezmay qolgan. Keyinchalik esa soat o‘ziga tegishli emasligini anglab, uni egasiga qaytarishga qaror qilganini bildirgan.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari