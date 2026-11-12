Qozog‘istonda yarim yalang‘och erkak maktab derazasini sindirib, o‘quvchilar xonasiga bostirib kirdi (video)
Qozog‘istonning Qaskelen shahrida noodatiy hodisa yuz berdi: yarim yalang‘och erkak maktab binosiga bostirib kirdi. Voqea 11 noyabr kuni, darslar orasidagi tanaffus vaqtida sodir bo‘lgan.
Ma’lum qilinishicha, erkak dastlab maktab hovlisida yugurib yurgan. Keyin esa sinfxonalardan birining derazasini sindirib, ichkarida o‘quvchilar bo‘lgan xonaga sakrab kirgan.
Maktab xodimlari tezkorlik bilan harakat qilib, erkakni ushlab qolgan va politsiya hamda tez yordam xizmatiga xabar bergan. Huquq-tartibot idoralari xodimlari uni qo‘lga olib, vaqtincha saqlash hibsxonasiga joylashtirgan.
Holat yuzasidan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan. Tergov davomida gumonlanuvchining ruhiy holati ham tekshirilishi rejalashtirilgan.
Hodisa oqibatida o‘quvchilar yoki maktab xodimlari orasida jabrlanganlar yo‘q. Shunga qaramay, voqeadan ruhiy ta’sirlangan bolalarga psixologik yordam ko‘rsatilmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…