Toshkentda katta boks oqshomi: Isroil Madrimov «Humo Arena»da jang qiladi

1 daqiqa o'qish63
Toshkentda katta boks oqshomi: Isroil Madrimov «Humo Arena»da jang qiladi

O‘zbekistonlik sport muxlislari uzoq kutgan professional boks oqshomining yangi sanasi rasman e’lon qilindi. Lift Promotions promouterlik kompaniyasi WBC bilan hamkorlikda Toshkent shahridagi muhtasham «Humo Arena» majmuasida navbatdagi yirik boks kechasini tashkil etadi.

Markaziy jang va kutilgan yulduzlar

Musobaqaning eng asosiy markaziy jangida super yarim o‘rta vazn toifasida WBA yo‘nalishi bo‘yicha sobiq chempion hamyurtimiz Isroil Madrimov ozarbayjonlik bokschi Seymur Isayevga qarshi ringga ko‘tariladi.

Shuningdek, muxlislar sevimli sportchisi — Olimpiya o‘yinlari g‘olibi Lazizbek Mullojonov ham mazkur turnir doirasida o‘z jangsini o‘tkazishi barchani quvontirmoqda.

Boks oqshomi tafsilotlari

Ma’lumotlar

O‘tkazilish sanasi

10 dekabr kuni, soat 18:00 da

Manzil

«Humo Arena» majmuasi, Toshkent shahri

Tashkilotchilar

Lift Promotions va WBC hamkorligida

Markaziy jang

Isroil Madrimov — Seymur Isayev

Ishtirok etadigan boshqa yulduz

Lazizbek Mullojonov

Turnirning kechiktirilish sabablari

Eslatib o‘tamiz, mazkur musobaqa dastlab 30 oktyabr kuni o‘tkazilishi rejalashtirilgan edi. Biroq tashkilotchilikdagi ayrim texnik muammolar sabab janglar keyingi sanaga qoldirilgan edi. Endilikda 10 dekabr kuni muxlislarni haqiqiy shiddatli va murosasiz janglar kutmoqda.

Sizningcha, Isroil Madrimov va Lazizbek Mullojonov o‘z janglarida qanday natija ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari