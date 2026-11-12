Toshkentda katta boks oqshomi: Isroil Madrimov «Humo Arena»da jang qiladi
O‘zbekistonlik sport muxlislari uzoq kutgan professional boks oqshomining yangi sanasi rasman e’lon qilindi. Lift Promotions promouterlik kompaniyasi WBC bilan hamkorlikda Toshkent shahridagi muhtasham «Humo Arena» majmuasida navbatdagi yirik boks kechasini tashkil etadi.
Markaziy jang va kutilgan yulduzlar
Musobaqaning eng asosiy markaziy jangida super yarim o‘rta vazn toifasida WBA yo‘nalishi bo‘yicha sobiq chempion hamyurtimiz Isroil Madrimov ozarbayjonlik bokschi Seymur Isayevga qarshi ringga ko‘tariladi.
Shuningdek, muxlislar sevimli sportchisi — Olimpiya o‘yinlari g‘olibi Lazizbek Mullojonov ham mazkur turnir doirasida o‘z jangsini o‘tkazishi barchani quvontirmoqda.
Boks oqshomi tafsilotlari
Ma’lumotlar
O‘tkazilish sanasi
10 dekabr kuni, soat 18:00 da
Manzil
«Humo Arena» majmuasi, Toshkent shahri
Tashkilotchilar
Lift Promotions va WBC hamkorligida
Markaziy jang
Isroil Madrimov — Seymur Isayev
Ishtirok etadigan boshqa yulduz
Lazizbek Mullojonov
Turnirning kechiktirilish sabablari
Eslatib o‘tamiz, mazkur musobaqa dastlab 30 oktyabr kuni o‘tkazilishi rejalashtirilgan edi. Biroq tashkilotchilikdagi ayrim texnik muammolar sabab janglar keyingi sanaga qoldirilgan edi. Endilikda 10 dekabr kuni muxlislarni haqiqiy shiddatli va murosasiz janglar kutmoqda.
Sizningcha, Isroil Madrimov va Lazizbek Mullojonov o‘z janglarida qanday natija ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…