Umar Nurmagomedov Abu Dabida oktagonga qaytadi...
25 iyul kuni Birlashgan Arab Amirliklarida navbatdagi yirik MMA kechasi — “UFC Abu Dhabi” turniri bo‘lib o‘tadi. Jang oqshomi muxlislar uchun bir qator qiziq to‘qnashuvlarni taqdim etishi kutilmoqda. Ayniqsa, unda taniqli jangchi Umar Nurmagomedovning ishtirok etishi MMA ishqibozlari e’tiborini yanada oshirmoqda.
Umar Nurmagomedov ushbu turnirda meksikalik Devid Martinezga qarshi oktagonga ko‘tariladi. Rossiyalik jangchi hozirgacha professional MMAda 20 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyat qayd etgan. Uning raqibi Martinez esa 14 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyatga ega. Demak, har ikki sportchi ham yuqori natijalar bilan kelmoqda va bu jangda katta intriga bo‘lishi aniq.
Umar Nurmagomedov nomi MMA muxlislariga yaxshi tanish. U texnik jihatdan puxta, kurashda kuchli, parterda xavfli va oktagonda juda intizomli harakat qiladigan jangchilardan biri hisoblanadi. Nurmagomedovlar maktabiga xos uslub — bosim, nazorat, raqibga nafas oldirmaslik va har bir epizodda ustunlikka intilish Umarning janglarida ham yaqqol seziladi.
Devid Martinez esa meksikalik jangchilarga xos shijoat, chidam va kurashuvchanlik bilan ajralib turadi. Uning rekordi ham bejiz emas: 14 g‘alaba va faqat 1 mag‘lubiyat jangchining jiddiy raqib ekanini ko‘rsatadi. Shu bois Umar uchun bu to‘qnashuv oson kechmaydi. Martinez oktagonda har bir imkoniyatdan foydalanishga harakat qiladi.
Abu Dabi UFC uchun alohida ahamiyatga ega maydonlardan biriga aylangan. Bu shaharda o‘tkaziladigan jang kechalari odatda katta qiziqish uyg‘otadi, zaldagi muhit esa sportchilarga qo‘shimcha energiya beradi. Shu sababli Umar Nurmagomedovning aynan BAAda oktagonga qaytishi muxlislar uchun yanada qiziqroq ko‘rinadi.
Bu jang Umar uchun faqat navbatdagi raqibni yengish emas, balki o‘z divizionidagi maqomini yanada mustahkamlash imkoniyati hamdir. UFCda har bir g‘alaba katta ahamiyatga ega. Ayniqsa, reytingda yuqoriga ko‘tarilish, chempionlik yo‘liga yaqinlashish va promoushen rahbariyati e’tiborini tortish uchun bunday janglarda ishonchli harakat qilish talab etiladi.
Umar Nurmagomedov so‘nggi yillarda o‘zini yuqori saviyali jangchi sifatida ko‘rsatib kelmoqda. Uning jang uslubi ko‘pchilik raqiblar uchun noqulay: u masofani yaxshi nazorat qiladi, raqibni charchatadi, kurashda ustunlik qiladi va xatolarni deyarli kechirmaydi. Martinez esa bu bosimga qanday javob qaytarishi bilan qiziq.
Ma’lumot uchun, ushbu jang oqshomining markaziy to‘qnashuvida yana bir rossiyalik jangchi Magomed Ankalayev AQSH vakili Xalil Rauntriga qarshi oktagonga chiqishi belgilangan. Bu bahs ham MMA muxlislari orasida katta qiziqish uyg‘otmoqda. Ankalayev va Rauntrining uslubi, zarba kuchi va tajribasi markaziy jangni juda keskin qilishi mumkin.
Shu tariqa, “UFC Abu Dhabi” turniri 25 iyul kuni MMA ixlosmandlari uchun haqiqiy jang bayramiga aylanishi kutilmoqda. Umar Nurmagomedov — Devid Martinez to‘qnashuvi esa kechaning eng ko‘p kutilgan janglaridan biri bo‘ladi.
Endi asosiy savol shunda: Umar o‘zining kuchli kurashi va nazoratga asoslangan uslubi bilan Martinezni to‘xtata oladimi yoki meksikalik jangchi sensatsiya yaratishga urinadimi? Javobni 25 iyul kuni oktagonning o‘zi beradi. Muxlislar uchun esa bitta narsa aniq — Abu Dabida zerikarli kecha bo‘lmaydi.
…