Shov-shuvli iste’fo: Nvidia asoschisi Jensen Huang lavozimini tark etdi

1 daqiqa o'qish63
Shov-shuvli iste’fo: Nvidia asoschisi Jensen Huang lavozimini tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nvidia korporatsiyasi rahbari Jensen Huang Xitoy fuqarosi bilan bog‘liq josuslik gumonlari ortidan o‘z lavozimini zudlik bilan tark etdi.
  • Kompaniya direktorlar kengashi doimiy rahbar topilgunga qadar bu vazifani vaqtinchalik moliyaviy direktor va ijrochi vitse-prezident Kolett Kress zimmasiga yukladi.

Dunyodagi eng yirik texnologiya va sun’iy intellekt gigantlaridan biri bo‘lgan Nvidia korporatsiyasi atrofidagi so‘nggi yangiliklar global moliya bozorini larzaga keltirdi. Kompaniya rahbari Jensen Huang kutilmaganda o‘z lavozimidan iste’foga chiqdi.

Direktorlar kengashining bayonoti va vaqtinchalik rahbar

Kompaniya rasmiy bayonotiga ko‘ra, direktorlar kengashi Jensen Huang prezident, bosh direktor (CEO) va direktorlar kengashi a’zosi lavozimlaridan zudlik bilan ketganini ma’lum qilgan.

Doimiy rahbar tayinlanguniga qadar ushbu mas’uliyatli vazifa vaqtinchalik moliyaviy direktor va ijrochi vitse-prezident Kolett Kress xonim zimmasiga yuklatildi. Hozirda direktorlar kengashi tomonidan ham ichki, ham tashqi nomzodlar ko‘rib chiqilgan holda yangi doimiy bosh direktorni qidirish ishlari boshlab yuborilgan.

Nvidia rahbariyatidagi o‘zgarishlar

Tafsilotlar

Lavozimini tark etgan shaxs

Jensen Huang (1993 yildan buyon boshqarib kelgan)

Vaqtinchalik tayinlangan rahbar

Kolett Kress (Moliyaviy direktor va ijrochi vitse-prezident)

Iste’fo sababi

Xitoy fuqarosi bilan bog‘liq josuslik gumonlari va munosabatlar

Bozordagi ta’siri

Aksiyalar 13% ga arzonlashdi, 600 mlrd dollar yo‘qotildi

Iste’fo sabablari va aksiyalarning keskin qulashi

Ma’lum qilinishicha, Jensen Huangning kompaniyadan ketishiga josuslikda gumon qilinayotgan Xitoy fuqarosi bilan yashirin yoki shubhali munosabatlari borligi fosh etilgani sabab bo‘lgan.

Bunday kutilmagan va jiddiy kadrlar o‘zgarishi fond bozoriga ham darhol salbiy ta’sir ko‘rsatdi. E’lon fonida Nvidia aksiyalari pasayishda davom etib, fond bozori ochilishida qimmatli qog‘ozlar 13 foizga arzonlashdi. Natijada kompaniya bor-yo‘g‘i bir hafta ichida o‘z bozor kapitallashuvining taxminan 600 milliard dollarini yo‘qotdi.

Sizningcha, texnoindustriya tarixidagi eng nufuzli rahbarlardan biri bo‘lgan Jensen Huangning ketishi Nvidia kompaniyasining kelajagiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari