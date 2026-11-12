Shov-shuvli iste’fo: Nvidia asoschisi Jensen Huang lavozimini tark etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nvidia korporatsiyasi rahbari Jensen Huang Xitoy fuqarosi bilan bog‘liq josuslik gumonlari ortidan o‘z lavozimini zudlik bilan tark etdi.
- Kompaniya direktorlar kengashi doimiy rahbar topilgunga qadar bu vazifani vaqtinchalik moliyaviy direktor va ijrochi vitse-prezident Kolett Kress zimmasiga yukladi.
Dunyodagi eng yirik texnologiya va sun’iy intellekt gigantlaridan biri bo‘lgan Nvidia korporatsiyasi atrofidagi so‘nggi yangiliklar global moliya bozorini larzaga keltirdi. Kompaniya rahbari Jensen Huang kutilmaganda o‘z lavozimidan iste’foga chiqdi.
Direktorlar kengashining bayonoti va vaqtinchalik rahbar
Kompaniya rasmiy bayonotiga ko‘ra, direktorlar kengashi Jensen Huang prezident, bosh direktor (CEO) va direktorlar kengashi a’zosi lavozimlaridan zudlik bilan ketganini ma’lum qilgan.
Doimiy rahbar tayinlanguniga qadar ushbu mas’uliyatli vazifa vaqtinchalik moliyaviy direktor va ijrochi vitse-prezident Kolett Kress xonim zimmasiga yuklatildi. Hozirda direktorlar kengashi tomonidan ham ichki, ham tashqi nomzodlar ko‘rib chiqilgan holda yangi doimiy bosh direktorni qidirish ishlari boshlab yuborilgan.
Nvidia rahbariyatidagi o‘zgarishlar
Tafsilotlar
Lavozimini tark etgan shaxs
Jensen Huang (1993 yildan buyon boshqarib kelgan)
Vaqtinchalik tayinlangan rahbar
Kolett Kress (Moliyaviy direktor va ijrochi vitse-prezident)
Iste’fo sababi
Xitoy fuqarosi bilan bog‘liq josuslik gumonlari va munosabatlar
Bozordagi ta’siri
Aksiyalar 13% ga arzonlashdi, 600 mlrd dollar yo‘qotildi
Iste’fo sabablari va aksiyalarning keskin qulashi
Ma’lum qilinishicha, Jensen Huangning kompaniyadan ketishiga josuslikda gumon qilinayotgan Xitoy fuqarosi bilan yashirin yoki shubhali munosabatlari borligi fosh etilgani sabab bo‘lgan.
Bunday kutilmagan va jiddiy kadrlar o‘zgarishi fond bozoriga ham darhol salbiy ta’sir ko‘rsatdi. E’lon fonida Nvidia aksiyalari pasayishda davom etib, fond bozori ochilishida qimmatli qog‘ozlar 13 foizga arzonlashdi. Natijada kompaniya bor-yo‘g‘i bir hafta ichida o‘z bozor kapitallashuvining taxminan 600 milliard dollarini yo‘qotdi.
Sizningcha, texnoindustriya tarixidagi eng nufuzli rahbarlardan biri bo‘lgan Jensen Huangning ketishi Nvidia kompaniyasining kelajagiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…