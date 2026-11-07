Uoll-stritda sarosima: Dunyo birjalarida sun’iy intellekt va chiplar bozori "quladi"

·3·Dunyo
Uoll-stritda sarosima: Dunyo birjalarida sun’iy intellekt va chiplar bozori "quladi"

AQSH fond bozorida so‘nggi yillardagi eng dahshatli qulash qayd etildi. Yuqori texnologiyalarga asoslangan Nasdaq indeksi birdaniga 5,52% ga quladi, sanoat gigantlarini birlashtirgan Dow Jones esa 1800 punktdan ortiq (-3,44%) yo‘qotdi.

Reuters va CNBC tahlilchilari tomonidan «fond bozoridagi yong‘in» deb baholangan ushbu moliyaviy sarosima oqibatida birjalardan bir necha soat ichida qariyb 2 trillion dollarlik bozor kapitalizatsiyasi g‘oyib bo‘ldi.

SI va mikrochip ishlab chiqaruvchilarning «qirg‘ini»

Savdo sessiyasidagi vahimali sotuvlarning asosiy epitsentri sun’iy intellekt (SI) va yarimo‘tkazgichlar sanoati bo‘ldi. Filadelfiya yarimo‘tkazgichlar indeksi (SOX) 12,25% ga qulab, kuzatuvlar tarixidagi ikkinchi eng yomon natijani qayd etdi:

  • Nvidia: SI inqilobining mutlaq yetakchisi bo‘lgan kompaniya aksiyalari 9,26% ga arzonlashib, bir kunda 374 milliard dollar yo‘qotdi;

  • Micron, AMD va Marvell: Ushbu chip ishlab chiqaruvchilarning har birining qimmatli qog‘ozlari 17% ga arzonlashdi;

  • SanDisk: Bir savdo kunida rekord darajada — 22,26% ga quladi;

  • «Ajoyib yettilik» yo‘qotishi: AQSHning 7 ta eng yirik IT-giganti bir necha soatlik savdolar davomida jami qariyb 900 milliard dollar kapitalizatsiyasini boy berdi.

Uoll-stritdagi qo‘rquv indeksi (VIX) so‘nggi ikki yil ichidagi eng yuqori sur’atda — naqd 65% dan ko‘proqqa sakradi.

Nima sababdan investorlar qochishni boshladi?

Mazkur inqiroz AQSHdagi oraliq saylovlar natijalari e’lon qilinishi fonida yuzaga keldi:

  • Gubernatorlik poygasi va yangi to‘siqlar: Muhim shtatlarda Demokratik partiya vakillarining g‘alabasi investorlarda ekologik cheklovlar borasida xavotir uyg‘otdi. Jumladan, sun’iy intellekt uchun zarur bo‘lgan ulkan energiya sarflovchi ma’lumotlar markazlari (data-sentrlar) qurilishiga qattiq cheklovlar qo‘yilishi kutilmoqda;

  • Spekulyativ kutilmalar inqirozi: Moliyachilar sun’iy intellekt texnologiyalarining keskin kengayishi sekinlashishi mumkinligini anglab, xatarlarni shoshilinch ravishda qayta baholashga kirishdi. Ko‘pchilik ekspertlar buni sun’iy ravishda shishirilgan «SI pufagi»ning yorilishi deb atamoqda.

Oqibatlar Osiyo bozorlariga ham yetib bordi: Qochish va yangi xavf

Nyu-Yorkdagi sarosima bir zumda Osiyo-Tinch okeani mintaqasiga tarqaldi:

  • Yaponiya: Yuqori texnologiyali eksportyorlar zarar ko‘rishi ortidan Nikkei 225 indeksi birdaniga 4,01% ga quladi;

  • Tayvan: Dunyodagi eng yirik chip pudratchisi bo‘lgan TSMC aksiyalari keskin arzonlashib, TWII indeksini 2,36% ga pastga tortdi;

  • Janubiy Koreya: Samsung Electronics va SK Hynix kotirovkalarining tushishi hisobiga Kospi indeksi 1,32% yo‘qotdi.

Investorlar xavfsiz panoh qidirmoqda:

Aksiyalar bozoridan chiqib ketgan kapital zudlik bilan himoyalangan aktivlarga yo‘naltirildi. Natijada jahon bozorida xomashyo narxlari ko‘tarildi — xom neft narxi 3–4% ga oshdi, oltin va kumush esa yoz faslining oxiridan buyon kuzatilmagan eng kuchli haftalik o‘sish sur’atini ko‘rsatmoqda.

AQSH fond bozoriNvidiaSun’iy intellektNasdaq
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA rahbari uy manzili va telefon raqamini yoddan bilmasligini aytdiNVIDIA rahbari uy manzili va telefon raqamini yoddan bilmasligini aytdi29 sentabr 03:14Nvidia nazoratdan chiqqan AI-agentlarni to‘xtatish tizimini yaratdiNvidia nazoratdan chiqqan AI-agentlarni to‘xtatish tizimini yaratdi28 sentabr 21:01Hindiston koinotga sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshini chiqaradiHindiston koinotga sunʼiy intellekt chipiga ega ilk sunʼiy yoʻldoshini chiqaradi28 sentabr 14:26Huawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchiHuawei sunʼiy intellektni oʻqitish tizimini tubdan oʻzgartirmoqchi19 sentabr 11:51Huawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadiHuawei Nvidia bilan raqobat uchun yangi sunʼiy intellekt chipini muddatidan oldin taqdim etadi17 sentabr 19:22DeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqdaDeepSeek Nvidiaʼdan voz kechib, Huawei chipini xarid qilmoqda5 sentabr 12:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Uxlab qolish arafasida nega birdan cho‘chib uyg‘onib ketamiz?
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
G‘ozlar nega osmonda V shaklida uchadi? Buning ortida qanday sir bor?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi