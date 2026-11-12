Isroil armiyasi G‘azo tunnellari uchun 1 000 tagacha gumanoid robot sotib olishi mumkin

1 daqiqa o'qish68
Isroil armiyasi G‘azo tunnellari uchun 1 000 tagacha gumanoid robot sotib olishi mumkin
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Isroil armiyasi G'azo sektoridagi tunnellar uchun AQSHning Foundation Future Industries kompaniyasidan 1 000 tagacha Phantom MK1 gumanoid robotini xarid qilish bo'yicha muzokaralar olib bormoqda.
  • Ushbu robotlar tor tunnellarda harakatlanish, simli tuzoqlarni aniqlash va portlovchi qurilmalarni zararsizlantirish vazifalarini bajarishi ko'zda tutilgan.
  • Hozirgi vaqtda tomonlar o'rtasida yakuniy shartnoma imzolanmagan va qaror qabul qilinmagan.

Isroil armiyasi G‘azo sektoridagi HAMAS tunnellarida foydalanish uchun AQSHning Foundation Future Industries kompaniyasi bilan 1 000 tagacha odamsimon robot yetkazib berish bo‘yicha muzokaralar olib bormoqda. Kelgusida ularni jangovar vazifalarga jalb etish imkoniyati ham ko‘rib chiqilmoqda. Bu haqda Financial Times nashri xabar berdi.

Gap kompaniya tomonidan ishlab chiqariladigan Phantom MK1 rusumli gumanoid robotlar haqida bormoqda. Foundation Future Industries hammuassisi va prezidenti Mayk LeBlanning aytishicha, robotlar tor tunnellarda harakatlanishi, simli tuzoqlarni aniqlashi va portlovchi qurilmalarni zararsizlantirishga yordam berishi mumkin.

LeBlanning ma’lum qilishicha, u sentyabr oyida Isroil harbiylari bilan uchrashgan va kompaniya robotlaridan biri bilan HAMAS tunnellarini ko‘zdan kechirgan. Uning so‘zlariga ko‘ra, muzokaralar Isroil armiyasi Bosh shtabi rahbari bilan bevosita olib borilmoqda.

Hozircha tomonlar o‘rtasida shartnoma imzolangani yoki robotlarni yetkazib berish bo‘yicha yakuniy qaror qabul qilingani yo‘q. Financial Times'ning so‘roviga javoban Isroil armiyasi jurnalistlarni Mudofaa vazirligiga yo‘naltirgan, vazirlik esa izoh berishdan bosh tortgan.

Foundation Future Industries 2024 yilda tashkil etilgan. Kompaniyaning bosh qarorgohi San-Fransiskoda joylashgan. U Phantom robotlarini sanoat va harbiy sohalarda, jumladan, logistika, razvedka hamda xavfli hududlardagi vazifalarni bajarish uchun ishlab chiqmoqda.

Kompaniya robotlari 2026 yil boshida Ukrainada ham sinovdan o‘tkazilgan. Ikkita Phantom MK1 logistika vazifalarida, jumladan, xavfli hududlarda yuk tashish va evakuatsiya ishlarida sinab ko‘rilgan. Ularning bevosita jangovar harakatlarda qatnashgani haqida ma’lumot yo‘q.

Ma’lumot uchun, AQSH prezidenti Donald Trampning o‘g‘li Erik Tramp Foundation Future Industries kompaniyasining investorlaridan biri va bosh strategik maslahatchisi hisoblanadi. Uning vakili Erik Tramp kompaniyaning kundalik faoliyati yoki davlat shartnomalari bo‘yicha muzokaralarda ishtirok etmasligini bildirgan.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari