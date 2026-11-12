Aql bovar qilmaydigan kambek: O‘zbekiston Rossiya bilan o‘yinda g‘alabani boy berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida o‘tgan o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiya terma jamoasiga 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
- O‘yin boshida Viktor Melyoxinning avtogoli va Behruz Karimovning goli evaziga vakillarimiz hisobda 2:0 ko‘rinishida oldinda borayotgan edi.
- Biroq ikkinchi taymning so‘nggi qismida Nikolay Komlichenko dubl qayd etib, Aleksey Miranchuk esa g‘alaba to‘pini kiritib, Rossiya jamoasiga irodali g‘alabani taqdim etdi.
Toshkentdagi muhtasham «Paxtakor» stadionida futbol bo‘yicha O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasida kechgan o‘rtoqlik uchrashuvi haqiqiy gollar shousi va kutilmagan burilishlarga boy o‘tdi. Uchrashuvni juda yaxshi boshlagan va hisobda oldinda borgan vakillarimiz yakunda raqibning kuchli bosimiga bardosh berolmay, 2:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.
O‘yin ssenariysi: Porlab so‘ngan umidlar
Uchrashuv maydon egalarining faolligi bilan boshlandi. Hali o‘yinning 4-daqiqasidayoq rossiyalik himoyachi Viktor Melyoxin o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi va hisob ochildi (1:0). Birinchi taym shu hisobda yakunlangan bo‘lsa, ikkinchi taym boshlanishi bilanoq — 46-daqiqada Behruz Karimov Dostonbek Hamdamovning uzatmasini golga aylantirib, farqni ikkitaga yetkazdi (2:0).
Biroq uchrashuvning so‘nggi qismida mehmonlar faollashib, o‘yin taqdirini butunlay o‘zgartirib yuborishdi:
70-daqiqa: Zaxiradan maydonga tushgan Nikolay Komlichenko hisobni qisqartirdi (2:1).
75-daqiqa: O‘sha Komlichenkoning o‘zi dubl qayd etib, muvozanatni tikladi (2:2).
79-daqiqa: Aleksey Miranchuk tomonidan kiritilgan to‘p esa Rossiya terma jamoasiga irodali g‘alabani keltirdi (2:3).
O‘yin statistikasi va tafsilotlar
Ma’lumotlar
Yakuniy hisob
O‘zbekiston — Rossiya 2:3
Manzil
Toshkent, «Paxtakor» stadioni
Gollar mualliflari
Viktor Melyoxin (4, avtogol), Behruz Karimov (46) — Nikolay Komlichenko (70, 75), Aleksey Miranchuk (79)
Ogohlantirishlar
Akmal Mozgovoy (16), Ilya Vaxaniya (19), Sherzod Esanov (65)
Maydondagi tarkiblar
O‘zbekiston: Vladimir Nazarov, Behruz Karimov (G‘iyosjon Rizaqulov, 89), Akmal Mozgovoy, Azizjon G‘aniyev (Diyor Xolmatov, 62), Eldor Shomurodov (Husayn Norchayev, 80), Dostonbek Hamdamov (Ruslanbek Jiyanov, 62), Abbosbek Fayzullayev (Aziz Amonov, 80), Sherzod Esanov (Umarali Rahmonaliyev, 89), Mahmud Mahamadjonov (Dilshodbek Murtazayev, 80), Jahongir O‘rozov, Muhammadrasul Abdumajidov.
Rossiya: Matvey Safonov, Danil Krugovoy (Mingiyan Beveyev, 90+1), Lechi Sadulayev (Aleksey Miranchuk, 66), Konstantin Tyukavin (Nikolay Komlichenko, 66), Viktor Melyoxin, Yaroslav Gladishev (Kirill Glebov, 66), Aleksandr Silyanov (Kirill Danilov, 46), Ivan Oblyakov (Aleksey Mironov, 66), Ilya Vaxaniya (Andrey Langovich, 76), Matvey Kislyak (Danil Glebov, 76), Aleksey Batrakov (Danil Prutsev, 90+1).
Shu tariqa, ikki to‘p farqi bilan oldinda borgan vakillarimiz uchrashuv oxiridagi xatolar sabab raqibga imkoniyatni boy berib qo‘ydi.
Sizningcha, vakillarimiz ikkinchi taymda ustunlikni nega saqlab qololmadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…