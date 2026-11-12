Aql bovar qilmaydigan kambek: O‘zbekiston Rossiya bilan o‘yinda g‘alabani boy berdi

2 daqiqa o'qish111
Aql bovar qilmaydigan kambek: O‘zbekiston Rossiya bilan o‘yinda g‘alabani boy berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkentdagi «Paxtakor» stadionida o‘tgan o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiya terma jamoasiga 2:3 hisobida mag‘lub bo‘ldi.
  • O‘yin boshida Viktor Melyoxinning avtogoli va Behruz Karimovning goli evaziga vakillarimiz hisobda 2:0 ko‘rinishida oldinda borayotgan edi.
  • Biroq ikkinchi taymning so‘nggi qismida Nikolay Komlichenko dubl qayd etib, Aleksey Miranchuk esa g‘alaba to‘pini kiritib, Rossiya jamoasiga irodali g‘alabani taqdim etdi.

Toshkentdagi muhtasham «Paxtakor» stadionida futbol bo‘yicha O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasida kechgan o‘rtoqlik uchrashuvi haqiqiy gollar shousi va kutilmagan burilishlarga boy o‘tdi. Uchrashuvni juda yaxshi boshlagan va hisobda oldinda borgan vakillarimiz yakunda raqibning kuchli bosimiga bardosh berolmay, 2:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi.

O‘yin ssenariysi: Porlab so‘ngan umidlar

Uchrashuv maydon egalarining faolligi bilan boshlandi. Hali o‘yinning 4-daqiqasidayoq rossiyalik himoyachi Viktor Melyoxin o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi va hisob ochildi (1:0). Birinchi taym shu hisobda yakunlangan bo‘lsa, ikkinchi taym boshlanishi bilanoq — 46-daqiqada Behruz Karimov Dostonbek Hamdamovning uzatmasini golga aylantirib, farqni ikkitaga yetkazdi (2:0).

Biroq uchrashuvning so‘nggi qismida mehmonlar faollashib, o‘yin taqdirini butunlay o‘zgartirib yuborishdi:

  • 70-daqiqa: Zaxiradan maydonga tushgan Nikolay Komlichenko hisobni qisqartirdi (2:1).

  • 75-daqiqa: O‘sha Komlichenkoning o‘zi dubl qayd etib, muvozanatni tikladi (2:2).

  • 79-daqiqa: Aleksey Miranchuk tomonidan kiritilgan to‘p esa Rossiya terma jamoasiga irodali g‘alabani keltirdi (2:3).

O‘yin statistikasi va tafsilotlar

Ma’lumotlar

Yakuniy hisob

O‘zbekiston — Rossiya 2:3

Manzil

Toshkent, «Paxtakor» stadioni

Gollar mualliflari

Viktor Melyoxin (4, avtogol), Behruz Karimov (46) — Nikolay Komlichenko (70, 75), Aleksey Miranchuk (79)

Ogohlantirishlar

Akmal Mozgovoy (16), Ilya Vaxaniya (19), Sherzod Esanov (65)

Maydondagi tarkiblar

  • O‘zbekiston: Vladimir Nazarov, Behruz Karimov (G‘iyosjon Rizaqulov, 89), Akmal Mozgovoy, Azizjon G‘aniyev (Diyor Xolmatov, 62), Eldor Shomurodov (Husayn Norchayev, 80), Dostonbek Hamdamov (Ruslanbek Jiyanov, 62), Abbosbek Fayzullayev (Aziz Amonov, 80), Sherzod Esanov (Umarali Rahmonaliyev, 89), Mahmud Mahamadjonov (Dilshodbek Murtazayev, 80), Jahongir O‘rozov, Muhammadrasul Abdumajidov.

  • Rossiya: Matvey Safonov, Danil Krugovoy (Mingiyan Beveyev, 90+1), Lechi Sadulayev (Aleksey Miranchuk, 66), Konstantin Tyukavin (Nikolay Komlichenko, 66), Viktor Melyoxin, Yaroslav Gladishev (Kirill Glebov, 66), Aleksandr Silyanov (Kirill Danilov, 46), Ivan Oblyakov (Aleksey Mironov, 66), Ilya Vaxaniya (Andrey Langovich, 76), Matvey Kislyak (Danil Glebov, 76), Aleksey Batrakov (Danil Prutsev, 90+1).

Shu tariqa, ikki to‘p farqi bilan oldinda borgan vakillarimiz uchrashuv oxiridagi xatolar sabab raqibga imkoniyatni boy berib qo‘ydi.

Sizningcha, vakillarimiz ikkinchi taymda ustunlikni nega saqlab qololmadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari