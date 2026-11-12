Manchini Fransiyaga qarshi o‘yin oldidan fikr bildirdi: «G‘alaba qozonishga umid qilamiz»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Italiya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Manchini UYEFA Millatlar Ligasi doirasida Fransiyaga qarshi bo'ladigan navbatdagi bahsda g'alaba qozonishga umid qilmoqda.
- Murabbiy avvalgi 1:1 hisobidagi durangni tahlil qilib, raqibning kuchli tomonlarini e'tirof etdi va jamoasining o'yin sifatini oshirish zarurligini ta'kidladi.
- Mazkur uchrashuv 12 noyabr kuni Milan shahrida Toshkent vaqti bilan 00:45 da boshlanadi.
Italiya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Manchini UYEFA Millatlar Ligasi doirasida Fransiyaga qarshi ketadigan navbatdagi muhim bahs oldidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. U jamoaning oldingi o‘yindagi harakatlarini tahlil qilib, bo‘lajak to‘qnashuvdan kutuvlarini yashirmadi.
Manchinining dastlabki o‘yin tahlili va raqibga bahosi
Murabbiyning ta’kidlashicha, fransuzlarga qarshi ilgari bo‘lib o‘tgan va 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan birinchi bahs murakkab kechgan bo‘lsa-da, umuman olganda yaxshi o‘yin sifatida baholangan.
«Hatto himoyalanishga majbur bo‘lganimizda ham, bu yaxshi o‘yin bo‘lgandi. Fransuzlar belgiyaliklarga bo‘lgani kabi bizga ham jiddiy muammolar tug‘dirishdi, ular juda kuchli jamoa. Ammo bizning o‘yinimizda ham yaxshilash mumkin bo‘lgan jihatlar bor edi. Umid qilamizki, Fransiyaga qarshi yaxshiroq o‘yin ko‘rsatishga va g‘alaba qozonishga muvaffaq bo‘lamiz», — dedi Roberto Manchini.
Uchrashuv va turnir tafsilotlari
Ma’lumotlar
Turnir
UYEFA Millatlar Ligasi
Markaziy bahs
Italiya — Fransiya
O‘tkazilish joyi
Milan shahri
O‘yin vaqti
Payshanba, 12 noyabr kuni, Toshkent vaqti bilan 00:45 da
Fransiyaning keyingi o‘yini
15 noyabr kuni Turkiyaga qarshi (6-tur)
Oldinda kutib turgan hal qiluvchi bahslar
Eslatib o‘tamiz, Italiya va Fransiya milliy jamoalari o‘rtasidagi prinsipial va murosasiz uchrashuv bugun, ya’ni 12 noyabr kuni Milan shahrida bo‘lib o‘tadi va Toshkent vaqti bilan soat 00:45 da start oladi. Shuningdek, guruh bosqichining so‘nggi pallasida, ya’ni 15 noyabr kuni Fransiya terma jamoasi 6-tur doirasida Turkiyani o‘z maydonida qabul qiladi.
Sizningcha, Milanda o‘tadigan bugungi shiddatli bahsda qaysi jamoa zafar quchadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…