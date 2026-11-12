Manchini Fransiyaga qarshi o‘yin oldidan fikr bildirdi: «G‘alaba qozonishga umid qilamiz»

1 daqiqa o'qish63
Manchini Fransiyaga qarshi o‘yin oldidan fikr bildirdi: «G‘alaba qozonishga umid qilamiz»
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Italiya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Manchini UYEFA Millatlar Ligasi doirasida Fransiyaga qarshi bo'ladigan navbatdagi bahsda g'alaba qozonishga umid qilmoqda.
  • Murabbiy avvalgi 1:1 hisobidagi durangni tahlil qilib, raqibning kuchli tomonlarini e'tirof etdi va jamoasining o'yin sifatini oshirish zarurligini ta'kidladi.
  • Mazkur uchrashuv 12 noyabr kuni Milan shahrida Toshkent vaqti bilan 00:45 da boshlanadi.

Italiya terma jamoasi bosh murabbiyi Roberto Manchini UYEFA Millatlar Ligasi doirasida Fransiyaga qarshi ketadigan navbatdagi muhim bahs oldidan o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi. U jamoaning oldingi o‘yindagi harakatlarini tahlil qilib, bo‘lajak to‘qnashuvdan kutuvlarini yashirmadi.

Manchinining dastlabki o‘yin tahlili va raqibga bahosi

Murabbiyning ta’kidlashicha, fransuzlarga qarshi ilgari bo‘lib o‘tgan va 1:1 hisobidagi durang bilan yakunlangan birinchi bahs murakkab kechgan bo‘lsa-da, umuman olganda yaxshi o‘yin sifatida baholangan.

«Hatto himoyalanishga majbur bo‘lganimizda ham, bu yaxshi o‘yin bo‘lgandi. Fransuzlar belgiyaliklarga bo‘lgani kabi bizga ham jiddiy muammolar tug‘dirishdi, ular juda kuchli jamoa. Ammo bizning o‘yinimizda ham yaxshilash mumkin bo‘lgan jihatlar bor edi. Umid qilamizki, Fransiyaga qarshi yaxshiroq o‘yin ko‘rsatishga va g‘alaba qozonishga muvaffaq bo‘lamiz», — dedi Roberto Manchini.

Uchrashuv va turnir tafsilotlari

Ma’lumotlar

Turnir

UYEFA Millatlar Ligasi

Markaziy bahs

Italiya — Fransiya

O‘tkazilish joyi

Milan shahri

O‘yin vaqti

Payshanba, 12 noyabr kuni, Toshkent vaqti bilan 00:45 da

Fransiyaning keyingi o‘yini

15 noyabr kuni Turkiyaga qarshi (6-tur)

Oldinda kutib turgan hal qiluvchi bahslar

Eslatib o‘tamiz, Italiya va Fransiya milliy jamoalari o‘rtasidagi prinsipial va murosasiz uchrashuv bugun, ya’ni 12 noyabr kuni Milan shahrida bo‘lib o‘tadi va Toshkent vaqti bilan soat 00:45 da start oladi. Shuningdek, guruh bosqichining so‘nggi pallasida, ya’ni 15 noyabr kuni Fransiya terma jamoasi 6-tur doirasida Turkiyani o‘z maydonida qabul qiladi.

Sizningcha, Milanda o‘tadigan bugungi shiddatli bahsda qaysi jamoa zafar quchadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari