Xitoy josusi bilan aloqada gumon: Nvidia rahbari yarim soatda 7,4 mlrd dollar yo‘qotdi

1 daqiqa o'qish58
Xitoy josusi bilan aloqada gumon: Nvidia rahbari yarim soatda 7,4 mlrd dollar yo‘qotdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH maxsus xizmatlari Nvidia rahbari Djensen Xuangni Xitoy foydasiga josuslikda gumonlab, tergov boshlagani ortidan milliarder 30 daqiqa ichida 7,4 milliard dollar yo‘qotdi.
  • Mazkur xabardan so‘ng kompaniya aksiyalari 5,5 foizga arzonlashdi va Xuangning boyligi 154,7 milliard dollarga tushdi.
  • Ushbu moliyaviy zarba tufayli biznesmen Forbes reytingida 8-o‘rindan 10-o‘ringa tushib ketdi.

Sun’iy intellekt chiplari bozorining mutlaq yetakchisi bo‘lgan Nvidia rahbari Djensen Xuang atrofida kutilmagan siyosiy va shaxsiy mojaro avj oldi. 9 noyabr kungi birja savdolarining dastlabki 30 daqiqasida milliarderning boyligi bir zumda qariyb 7,4 milliard dollarga kamayib, 154,7 milliard dollarni tashkil etdi. Moliyaviy zarbaga AQSH rasmiylari tomonidan boshlangan shov-shuvli tergov sabab bo‘ldi.

Josuslik shubhasi va bozordagi keskin pasayish

Forbes jurnali bergan ma’lumotlarga ko‘ra, AQSH maxsus xizmatlari Djensen Xuangning Pekin foydasiga josuslik qilishda gumonlanayotgan ayol bilan bo‘lgan munosabatlarini tekshirishni boshlagan. Xitoy bilan texnologiya va yarimo‘tkazgichlar urushi eng cho‘qqisiga chiqqan bir paytda paydo bo‘lgan ushbu xabar investorlar orasida haqiqiy sarosimaga olib keldi.

Tergov haqidagi xabarlar tarqalishi bilanoq Nvidia aksiyalari 5,5 foizga arzonlashdi. Natijada kompaniya kapitallashuvi sezilarli darajada pasayib, bosh ijrochi direktorning shaxsiy aktivlari bir lahzada milliardlab zarar ko‘rdi.

Ko‘rsatkich

Mojaroga qadar

Mojarodan so‘ng (9 noyabr)

O‘zgarish

Djensen Xuang boyligi

~$162,1 mlrd

$154,7 mlrd

-$7,4 mlrd (ilk 30 daqiqada)

Forbes reytingidagi o‘rni

8-o‘rin

10-o‘rin

2 pog‘ona pastladi

Nvidia aksiyalari narxi

Barqaror savdo

5,5% ga quladi

Keskin bozor sotuvi

Asosiy sabab

Texnologiya bozori o‘sishi

AQSH maxsus xizmatlari tergovi

Xitoy foydasiga josuslik gumoni

«Kremniy vodiysining bosh ramzi bo‘lgan rahbarning geosiyosiy va razvedka mojarolariga aralashib qolishi sun’iy intellekt sanoatidagi eng katta korporativ risklardan birini yuzaga keltirdi».

Top-10 milliarderlar ro‘yxatidagi silkinish

Ushbu moliyaviy yo‘qotish Djensen Xuangning Forbes dunyo milliarderlari reytingidagi pozitsiyasiga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berdi. Biznesmen global ro‘yxatda 8-o‘rindan 10-o‘ringa sho‘ng‘idi va yaqin kunlarda o‘nlikni butunlay tark etish xavfi ostida qoldi.

Nvidia sun’iy intellekt rivoji va yuqori texnologiyali chiplar savdosida AQSHning milliy xavfsizlik manfaatlariga bevosita bog‘liq bo‘lgan asosiy korxona hisoblanadi. Shu bois Vashingtonning kompaniya rahbariga nisbatan boshlagan tekshiruvi nafaqat Xuangning shaxsiy maqomiga, balki butun texnologik sektor aksiyalariga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Sizningcha, texnologiya gigantlari rahbarlariga nisbatan qo‘yilayotgan bunday siyosiy ayblovlar haqiqatan milliy xavfsizlik tashvishimi yoki bozorni qayta taqsimlashga qaratilgan bosim? Fikringizni izohlarda qoldiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari