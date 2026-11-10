Xitoy josusi bilan aloqada gumon: Nvidia rahbari yarim soatda 7,4 mlrd dollar yo‘qotdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH maxsus xizmatlari Nvidia rahbari Djensen Xuangni Xitoy foydasiga josuslikda gumonlab, tergov boshlagani ortidan milliarder 30 daqiqa ichida 7,4 milliard dollar yo‘qotdi.
- Mazkur xabardan so‘ng kompaniya aksiyalari 5,5 foizga arzonlashdi va Xuangning boyligi 154,7 milliard dollarga tushdi.
- Ushbu moliyaviy zarba tufayli biznesmen Forbes reytingida 8-o‘rindan 10-o‘ringa tushib ketdi.
Sun’iy intellekt chiplari bozorining mutlaq yetakchisi bo‘lgan Nvidia rahbari Djensen Xuang atrofida kutilmagan siyosiy va shaxsiy mojaro avj oldi. 9 noyabr kungi birja savdolarining dastlabki 30 daqiqasida milliarderning boyligi bir zumda qariyb 7,4 milliard dollarga kamayib, 154,7 milliard dollarni tashkil etdi. Moliyaviy zarbaga AQSH rasmiylari tomonidan boshlangan shov-shuvli tergov sabab bo‘ldi.
Josuslik shubhasi va bozordagi keskin pasayish
Forbes jurnali bergan ma’lumotlarga ko‘ra, AQSH maxsus xizmatlari Djensen Xuangning Pekin foydasiga josuslik qilishda gumonlanayotgan ayol bilan bo‘lgan munosabatlarini tekshirishni boshlagan. Xitoy bilan texnologiya va yarimo‘tkazgichlar urushi eng cho‘qqisiga chiqqan bir paytda paydo bo‘lgan ushbu xabar investorlar orasida haqiqiy sarosimaga olib keldi.
Tergov haqidagi xabarlar tarqalishi bilanoq Nvidia aksiyalari 5,5 foizga arzonlashdi. Natijada kompaniya kapitallashuvi sezilarli darajada pasayib, bosh ijrochi direktorning shaxsiy aktivlari bir lahzada milliardlab zarar ko‘rdi.
Ko‘rsatkich
Mojaroga qadar
Mojarodan so‘ng (9 noyabr)
O‘zgarish
Djensen Xuang boyligi
~$162,1 mlrd
$154,7 mlrd
-$7,4 mlrd (ilk 30 daqiqada)
Forbes reytingidagi o‘rni
8-o‘rin
10-o‘rin
2 pog‘ona pastladi
Nvidia aksiyalari narxi
Barqaror savdo
5,5% ga quladi
Keskin bozor sotuvi
Asosiy sabab
Texnologiya bozori o‘sishi
AQSH maxsus xizmatlari tergovi
Xitoy foydasiga josuslik gumoni
«Kremniy vodiysining bosh ramzi bo‘lgan rahbarning geosiyosiy va razvedka mojarolariga aralashib qolishi sun’iy intellekt sanoatidagi eng katta korporativ risklardan birini yuzaga keltirdi».
Top-10 milliarderlar ro‘yxatidagi silkinish
Ushbu moliyaviy yo‘qotish Djensen Xuangning Forbes dunyo milliarderlari reytingidagi pozitsiyasiga ham to‘g‘ridan to‘g‘ri zarba berdi. Biznesmen global ro‘yxatda 8-o‘rindan 10-o‘ringa sho‘ng‘idi va yaqin kunlarda o‘nlikni butunlay tark etish xavfi ostida qoldi.
Nvidia sun’iy intellekt rivoji va yuqori texnologiyali chiplar savdosida AQSHning milliy xavfsizlik manfaatlariga bevosita bog‘liq bo‘lgan asosiy korxona hisoblanadi. Shu bois Vashingtonning kompaniya rahbariga nisbatan boshlagan tekshiruvi nafaqat Xuangning shaxsiy maqomiga, balki butun texnologik sektor aksiyalariga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Sizningcha, texnologiya gigantlari rahbarlariga nisbatan qo‘yilayotgan bunday siyosiy ayblovlar haqiqatan milliy xavfsizlik tashvishimi yoki bozorni qayta taqsimlashga qaratilgan bosim? Fikringizni izohlarda qoldiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…