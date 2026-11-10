Katta josuslik janjali: Nvidia rahbari xitoylik agent bilan munosabatda gumonlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nvidia kompaniyasi bosh ijrochi direktori Djensen Xuang Xitoy maxsus xizmatlari bilan aloqadorlikda gumon qilinayotgani sababli ichki tekshiruv boshlandi.
- Xuang Singapurning Megaspeed kompaniyasi vakili Elis Xuang bilan nikohdan tashqari munosabatda bo‘lganini tan oldi va tergov bilan hamkorlik qilmoqda.
- AQSH Federal qidiruv byurosi hamda Kongress mazkur holatni nazoratga olib, texnologik sirlarning xavfsizligini tekshirmoqda.
Sun’iy intellekt inqilobining mutlaq yetakchisi hisoblangan Nvidia korporatsiyasi o‘z tarixidagi eng jiddiy xavfsizlik inqiroziga duch keldi. Britaniyaning nufuzli The Financial Times nashri xabariga ko‘ra, kompaniya direktorlar kengashi bosh ijrochi direktor (CEO) Djensen Xuang Xitoy maxsus xizmatlarining keng ko‘lamli razvedka operatsiyasi nishoniga aylangani ehtimoli yuzasidan rasmiy ichki tekshiruv boshladi.
Kremniy vodiysi va global chip bozorini larzaga solgan ushbu holatga allaqachon AQSH Federal qidiruv byurosi (FQB) va Kongress aralashdi.
Xuangning rasmiy iqrori va Singapur izi
The Financial Times ma’lumotlariga ko‘ra, Djensen Xuang kompaniya jamoasiga maxsus maktub yo‘llab, nikohdan tashqari shaxsiy aloqalari bo‘lganini ochiq tan oldi. U yuz bergan holat uchun to‘liq javobgarlikni o‘z zimmasiga olgan holda, oilasi va kompaniya xodimlaridan samimiy uzr so‘ragan. Shu bilan birga, Nvidia direktorlar kengashi Xuang tekshiruv bilan to‘liq hamkorlik qilayotgani va hozircha o‘z lavozimida qolishini ta’kidladi.
Tergov markazida turgan shaxs — Singapurning Megaspeed kompaniyasiga aloqador tadbirkor ayol Elis Xuang. AQSH razvedka xizmatlarining xulosalariga ko‘ra, u Xitoy Davlat xavfsizligi vazirligining (MGB) maxfiy agenti bo‘lib, AQSHning sun’iy intellekt va strategik yarimo‘tkazgich texnologiyalari bo‘yicha ma’lumotlarni to‘plash bilan shug‘ullangan.
Tergov obyekti va jihatlari
Rasmiy ma’lumotlar va tafsilotlar
Asosiy figurant
Djensen Xuang (Nvidia asoschisi va bosh direktori)
Gumonlanuvchi ayol
Elis Xuang (Megaspeed kompaniyasiga aloqador tadbirkor)
Ayblov mazmuni
Xitoy Davlat xavfsizligi vazirligi manfaatiga josuslik qilish
Xuangning munosabati
Shaxsiy aloqani tan oldi, uzr so‘radi, tergov bilan hamkorlik qilmoqda
Nazorat qiluvchi organlar
AQSH Kongressi, FQB (FBI) va Nvidia direktorlar kengashi
Texnologiyalar sizib chiqishi
Hozircha maxfiy chip ma’lumotlari Pekinga chiqib ketgani tasdiqlanmagan
«AQSH va Xitoy o‘rtasidagi texnologik sovuq urush endilikda shaxsiy munosabatlar va yuqori darajadagi rahbarlarning ishonch doirasigacha yetib bordi — bu yerda xato qilish narxi trillionlab dollarga teng».
Vashington va Pekin o‘rtasidagi yangi keskinlik
Mazkur voqea tezda geosiyosiy to‘qnashuv tusini oldi. AQSH Kongressidagi respublikachi qonunchilar Nvidia korporatsiyasidan milliy xavfsizlik kafolatlari va tijorat sirlarining qanchalik himoyalangani bo‘yicha shoshilinch hisobot talab qildi. O‘z navbatida, Xitoy Tashqi ishlar vazirligi barcha ayblovlarni «to‘qima va asossiz provokatsiya» deb baholadi.
Hozirgi vaqtga qadar Nvidia kompaniyasining ilg‘or chiplari yoki sun’iy intellekt arxitekturasiga oid muhim davlat sirlari Xitoy ixtiyoriga o‘tib ketganini tasdiqlovchi to‘g‘ridan to‘g‘ri dalillar e’lon qilinmadi. Tekshiruv davom etmoqda, biroq ushbu mojaro dunyoning eng qimmatbaho texnologik kompaniyasining kelajagiga jiddiy soya tashlashi mumkin.
Sizningcha, bu mojaro Nvidia texnologiyalarining Xitoyga chiqib ketishi bilan bog‘liqmi yoki Kremniy vodiysi giganti rahbariga qarshi uyushtirilgan siyosiy bosimmi? Fikringizni izohlarda bildiring.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…