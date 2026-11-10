Katta josuslik janjali: Nvidia rahbari xitoylik agent bilan munosabatda gumonlanmoqda

2 daqiqa o'qish42
Katta josuslik janjali: Nvidia rahbari xitoylik agent bilan munosabatda gumonlanmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nvidia kompaniyasi bosh ijrochi direktori Djensen Xuang Xitoy maxsus xizmatlari bilan aloqadorlikda gumon qilinayotgani sababli ichki tekshiruv boshlandi.
  • Xuang Singapurning Megaspeed kompaniyasi vakili Elis Xuang bilan nikohdan tashqari munosabatda bo‘lganini tan oldi va tergov bilan hamkorlik qilmoqda.
  • AQSH Federal qidiruv byurosi hamda Kongress mazkur holatni nazoratga olib, texnologik sirlarning xavfsizligini tekshirmoqda.

Sun’iy intellekt inqilobining mutlaq yetakchisi hisoblangan Nvidia korporatsiyasi o‘z tarixidagi eng jiddiy xavfsizlik inqiroziga duch keldi. Britaniyaning nufuzli The Financial Times nashri xabariga ko‘ra, kompaniya direktorlar kengashi bosh ijrochi direktor (CEO) Djensen Xuang Xitoy maxsus xizmatlarining keng ko‘lamli razvedka operatsiyasi nishoniga aylangani ehtimoli yuzasidan rasmiy ichki tekshiruv boshladi.

Kremniy vodiysi va global chip bozorini larzaga solgan ushbu holatga allaqachon AQSH Federal qidiruv byurosi (FQB) va Kongress aralashdi.

Xuangning rasmiy iqrori va Singapur izi

The Financial Times ma’lumotlariga ko‘ra, Djensen Xuang kompaniya jamoasiga maxsus maktub yo‘llab, nikohdan tashqari shaxsiy aloqalari bo‘lganini ochiq tan oldi. U yuz bergan holat uchun to‘liq javobgarlikni o‘z zimmasiga olgan holda, oilasi va kompaniya xodimlaridan samimiy uzr so‘ragan. Shu bilan birga, Nvidia direktorlar kengashi Xuang tekshiruv bilan to‘liq hamkorlik qilayotgani va hozircha o‘z lavozimida qolishini ta’kidladi.

Tergov markazida turgan shaxs — Singapurning Megaspeed kompaniyasiga aloqador tadbirkor ayol Elis Xuang. AQSH razvedka xizmatlarining xulosalariga ko‘ra, u Xitoy Davlat xavfsizligi vazirligining (MGB) maxfiy agenti bo‘lib, AQSHning sun’iy intellekt va strategik yarimo‘tkazgich texnologiyalari bo‘yicha ma’lumotlarni to‘plash bilan shug‘ullangan.

Tergov obyekti va jihatlari

Rasmiy ma’lumotlar va tafsilotlar

Asosiy figurant

Djensen Xuang (Nvidia asoschisi va bosh direktori)

Gumonlanuvchi ayol

Elis Xuang (Megaspeed kompaniyasiga aloqador tadbirkor)

Ayblov mazmuni

Xitoy Davlat xavfsizligi vazirligi manfaatiga josuslik qilish

Xuangning munosabati

Shaxsiy aloqani tan oldi, uzr so‘radi, tergov bilan hamkorlik qilmoqda

Nazorat qiluvchi organlar

AQSH Kongressi, FQB (FBI) va Nvidia direktorlar kengashi

Texnologiyalar sizib chiqishi

Hozircha maxfiy chip ma’lumotlari Pekinga chiqib ketgani tasdiqlanmagan

«AQSH va Xitoy o‘rtasidagi texnologik sovuq urush endilikda shaxsiy munosabatlar va yuqori darajadagi rahbarlarning ishonch doirasigacha yetib bordi — bu yerda xato qilish narxi trillionlab dollarga teng».

Vashington va Pekin o‘rtasidagi yangi keskinlik

Mazkur voqea tezda geosiyosiy to‘qnashuv tusini oldi. AQSH Kongressidagi respublikachi qonunchilar Nvidia korporatsiyasidan milliy xavfsizlik kafolatlari va tijorat sirlarining qanchalik himoyalangani bo‘yicha shoshilinch hisobot talab qildi. O‘z navbatida, Xitoy Tashqi ishlar vazirligi barcha ayblovlarni «to‘qima va asossiz provokatsiya» deb baholadi.

Hozirgi vaqtga qadar Nvidia kompaniyasining ilg‘or chiplari yoki sun’iy intellekt arxitekturasiga oid muhim davlat sirlari Xitoy ixtiyoriga o‘tib ketganini tasdiqlovchi to‘g‘ridan to‘g‘ri dalillar e’lon qilinmadi. Tekshiruv davom etmoqda, biroq ushbu mojaro dunyoning eng qimmatbaho texnologik kompaniyasining kelajagiga jiddiy soya tashlashi mumkin.

Sizningcha, bu mojaro Nvidia texnologiyalarining Xitoyga chiqib ketishi bilan bog‘liqmi yoki Kremniy vodiysi giganti rahbariga qarshi uyushtirilgan siyosiy bosimmi? Fikringizni izohlarda bildiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari