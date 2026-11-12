O‘zbekiston — Rossiya: Vakillarimiz ishonchli hisobda oldinda bormoqda (gollar videosi)

1 daqiqa o'qish4
O‘zbekiston — Rossiya: Vakillarimiz ishonchli hisobda oldinda bormoqda (gollar videosi)

Toshkentdagi muhtasham «Paxtakor» stadionida futbol bo‘yicha O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi kutilgan o‘rtoqlik uchrashuvi qizg‘in davom etmoqda. Hozirda o‘yinning 2-taymi (60-daqiqasi) o‘tib bormoqda va vakillarimiz raqib ustidan 2:0 hisobida ishonchli ustunlikni saqlab turibdi.

Gollar va uchrashuv ssenariysi

Uchrashuv shiddatli hujumlar ostida boshlandi. Hali uchrashuvning 4-daqiqasidayoq rossiyalik himoyachi Viktor Melyoxin o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi va hisob ochildi (1:0).

Ikkinchi taym boshlanishi bilanoq esa vakillarimiz hujumni yanada kuchaytirdi. 46-daqiqada Dostonbek Hamdamovning ajoyib uzatmasidan so‘ng Behruz Karimov hisobni 2:0 ga yetkazdi.

Uchrashuv raqamlari va tafsilotlar

Ma’lumotlar

Hisob

O‘zbekiston 2:0 Rossiya

Manzil

Toshkent, «Paxtakor» stadioni

Gollar mualliflari

Viktor Melyoxin (4, avtogol), Behruz Karimov (46)

Hozirgi vaqt

2-taym, 60-daqiqa

Tarkiblar

  • O‘zbekiston: Vladimir Nazarov, Behruz Karimov, Akmal Mozgovoy, Azizjon G‘aniyev, Eldor Shomurodov, Dostonbek Hamdamov, Abbosbek Fayzullayev, Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov, Jahongir O‘rozov, Muhammadrasul Abdumajidov.

  • Rossiya: Matvey Safonov, Danil Krugovoy, Lechi Sadulayev, Konstantin Tyukavin, Viktor Melyoxin, Yaroslav Gladishev, Aleksandr Silyanov (Kirill Danilov, 46), Ivan Oblyakov, Ilya Vaxaniya, Matvey Kislyak, Aleksey Batrakov.

Shuningdek, uchrashuv davomida faol harakat qilgan Akmal Mozgovoy (16) va Ilya Vaxaniya (19) hakam tomonidan ogohlantirildi. O‘yin davom etmoqda, yangi o‘zgarishlar va natijalar haqida batafsil xabar berib boramiz.

Sizningcha, vakillarimiz bugungi bahsda o‘z ustunligini oxirigacha saqlab qola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari