O‘zbekiston — Rossiya: Vakillarimiz ishonchli hisobda oldinda bormoqda (gollar videosi)
Toshkentdagi muhtasham «Paxtakor» stadionida futbol bo‘yicha O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi kutilgan o‘rtoqlik uchrashuvi qizg‘in davom etmoqda. Hozirda o‘yinning 2-taymi (60-daqiqasi) o‘tib bormoqda va vakillarimiz raqib ustidan 2:0 hisobida ishonchli ustunlikni saqlab turibdi.
Gollar va uchrashuv ssenariysi
Uchrashuv shiddatli hujumlar ostida boshlandi. Hali uchrashuvning 4-daqiqasidayoq rossiyalik himoyachi Viktor Melyoxin o‘z darvozasini ishg‘ol qilib qo‘ydi va hisob ochildi (1:0).
Ikkinchi taym boshlanishi bilanoq esa vakillarimiz hujumni yanada kuchaytirdi. 46-daqiqada Dostonbek Hamdamovning ajoyib uzatmasidan so‘ng Behruz Karimov hisobni 2:0 ga yetkazdi.
Uchrashuv raqamlari va tafsilotlar
Ma’lumotlar
Hisob
O‘zbekiston 2:0 Rossiya
Manzil
Toshkent, «Paxtakor» stadioni
Gollar mualliflari
Viktor Melyoxin (4, avtogol), Behruz Karimov (46)
Hozirgi vaqt
2-taym, 60-daqiqa
Tarkiblar
O‘zbekiston: Vladimir Nazarov, Behruz Karimov, Akmal Mozgovoy, Azizjon G‘aniyev, Eldor Shomurodov, Dostonbek Hamdamov, Abbosbek Fayzullayev, Sherzod Esanov, Mahmud Mahamadjonov, Jahongir O‘rozov, Muhammadrasul Abdumajidov.
Rossiya: Matvey Safonov, Danil Krugovoy, Lechi Sadulayev, Konstantin Tyukavin, Viktor Melyoxin, Yaroslav Gladishev, Aleksandr Silyanov (Kirill Danilov, 46), Ivan Oblyakov, Ilya Vaxaniya, Matvey Kislyak, Aleksey Batrakov.
Shuningdek, uchrashuv davomida faol harakat qilgan Akmal Mozgovoy (16) va Ilya Vaxaniya (19) hakam tomonidan ogohlantirildi. O‘yin davom etmoqda, yangi o‘zgarishlar va natijalar haqida batafsil xabar berib boramiz.
Sizningcha, vakillarimiz bugungi bahsda o‘z ustunligini oxirigacha saqlab qola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…