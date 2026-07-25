NVIDIA rahbari Jensen Huang X tarmogʻidagi ilk postida sunʼiy intellektni boʻgʻmaslikka chaqirdi

·40·Texno
NVIDIA rahbari Jensen Huang X tarmogʻidagi ilk postida sunʼiy intellektni boʻgʻmaslikka chaqirdi

NVIDIA kompaniyasi asoschisi va rahbari Jensen Huang ijtimoiy tarmoqdagi ilk chiqishi bilan texnologiya olamida katta shov-shuv koʻtardi. U X (sobiq Twitter) platformasidagi debyut postida Vashington maʼmuriyatini sunʼiy intellekt (AI) sohasida haddan tashqari cheklovlar oʻrnatishdan ogohlantiruvchi ochiq xatni eʼlon qildi. Ushbu tashabbus AQSHning texnologik yetakchiligini saqlab qolish uchun ochiq kodli modellarni himoya qilish zarurligiga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Huangning taʼkidlashicha, ochiq modellar kiberxavfsizlikni mustahkamlaydi, innovatsiyalar va bilimlar tarqalishini tezlashtiradi hamda davlatlarning texnologik suverenitetini taʼminlaydi. "Dunyoga ham ilgʻor yopiq modellar, ham istiqbolli ochiq modellar birdek zarur", deb yozadi NVIDIA rahbari. Uning bu fikri sohaning boshqa gigantlari tomonidan ham qizgʻin qoʻllab-quvvatlandi.

Ilon Musk va 80-yillar xatosi

Tesla va X rahbari Ilon Musk Jensen Huangning ushbu bayonotiga toʻliq qoʻshilishini bildirdi. U bugungi vaziyatni 1980-yillardagi dasturiy taʼminot bozoridagi kurashga qiyosladi. Oʻshanda ham ochiq kodli tizimlarga nisbatan shubha bilan qaralgan, biroq aynan ular zamonaviy internetning poydevoriga aylangan edi. Muskning fikricha, sunʼiy intellektni vaqtidan oldin cheklash taraqqiyotni toʻxtatib qoʻyishi mumkin.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu ochiq xatni dunyoning 25 ga yaqin yirik tashkilotlari, jumladan Microsoft, Meta, Hugging Face, Andreessen Horowitz, Perplexity va IBM kabi kompaniyalar imzolagan. Hujjatda sunʼiy intellekt rivojlanishining uchta asosiy ustuni keltirib oʻtilgan:

  • Ochiq modellar startaplar va universitetlar uchun iqtisodiy imkoniyatlarni kengaytiradi;
  • Texnologiya ustidan bir nechta firma nazorat oʻrnatishining oldini olib, sogʻlom raqobatni kuchaytiradi;
  • Koʻp sonli tadqiqotchilarga kodni tekshirish va zaifliklarni bartaraf etish imkonini berish orqali xavfsizlikni oshiradi.

Suverenitet va innovatsiyalar poydevori

Maktub mualliflari "distillyatsiya" amaliyotini — yaʼni bir model natijalari asosida boshqasini oʻqitish uslubini ham himoya qilishgan. Garchi bu borada bahslar davom etayotgan boʻlsa-da, mutaxassislar buni oʻgʻrilik emas, balki qonuniy tadqiqot usuli deb hisoblashmoqda. Bu usul yangi modellarning samaradorligini oshirishda muhim rol oʻynaydi.

Ochiq kodli tizimlar shunchaki dasturiy taʼminot narxini pasaytirib qolmay, balki muhandislar va tadbirkorlar avlodi uchun umumiy bilimlar bazasini yaratdi. Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan bozorlar uchun ham AI modellarining ochiqligi juda muhim, chunki bu mahalliy dasturchilarga jahon standartidagi texnologiyalardan foydalangan holda oʻz mahsulotlarini yaratish imkonini beradi.

Xulosa oʻrnida shuni aytish joizki, NVIDIA va boshqa texnologik yetakchilarning bu chiqishi sunʼiy intellekt kelajagi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Agar hukumatlar qatʼiy cheklovlar oʻrnatsa, bu nafaqat AQSH, balki butun dunyo boʻylab raqamli transformatsiya jarayonini sekinlashtirishi mumkin.

NVIDIAJensen HuangIlon MuskSunʼiy IntellektTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiYevropa Oyni oʻrganish uchun ilk MAGPIE lunoxodini yaratishga 65 million yevro ajratdiBugun, 20:59Sunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiSunʼiy quyosh sari qadam: AQSHda Texatron termoyadro reaktori sinovlariga ruxsat berildiBugun, 20:24Specialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiSpecialized kompaniyasi yengil va oʻta kuchli S-Works Turbo Levo R elektromobilini taqdim etdiBugun, 19:56Roskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaRoskosmos Baykonurdan voz kechmaydi: Toʻqqizta Proton-M raketasi uchirilishi kutilmoqdaBugun, 19:29Gigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaGigabyte kompaniyasi GeForce RTX 4090 kafolatidan voz kechdi: Sabablar noaniq qolmoqdaBugun, 18:51Sunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiSunʼiy intellekt markazlari elektr tarmoqlari uchun kutilmagan xavfga aylandiBugun, 18:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob