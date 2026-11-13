Qoidani buzgan AQSH mudofaa vaziri uni koyigan harbiyga nima uchun medal berdi?

1 daqiqa o'qish63
Qoidani buzgan AQSH mudofaa vaziri uni koyigan harbiyga nima uchun medal berdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH mudofaa vaziri Pit Xegset Arlington milliy qabristonidagi qoidalarni buzgani uchun o‘ziga tanbeh bergan askar Tomas Iglesiasni «Qo‘shma xizmatlari uchun» medali bilan taqdirladi.
  • 11 noyabr kuni vazir va uning hamrohlari Noma’lum askar qabri oldida suratga tushayotganda shovqin qilgani uchun faxriy qorovul ularni tartibga chaqirgan edi.

AQSH mudofaa vaziri Pit Xegset Arlington milliy qabristonidagi Noma’lum askar qabri oldida o‘ziga va sheriklariga tanbeh bergan askar — mutaxassis Tomas Iglesiasga «Qo‘shma xizmatlari uchun» medalini topshirdi. Bu haqda xabarlar jamoatchilik va ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.

Mojaroning kelib chiqish sababi

Voqea 11 noyabr kuni Harbiy xizmatni o‘taganlar kuni munosabati bilan Arlington qabristonida o‘tkazilgan marosimdan keyin sodir bo‘lgan.

Ma’lum bo‘lishicha, Pit Xegset, uning turmush o‘rtog‘i va maslahatchilari Noma’lum askar qabri qarshisida suratga tushayotganda kulib, baland ovozda gaplashishgan. Bu esa muqaddas qadamjo qoidalariga zid edi.

Shu payt faxriy qorovul sifatida xizmat qilayotgan askar Tomas Iglesias o‘z post to‘xtashini qilib, ularga qarab:

«Barcha tashrif buyuruvchilar har doim sukut va hurmat muhitini saqlashlari shart!» deb baland ovozda tanbeh bergan.

Pentagondagi kutilmagan mukofotlash

Oradan bir kun o‘tib, 12 noyabr kuni Pit Xegset Iglesias va uning bo‘linmasini Pentagonga taklif qildi va uni yuqori xizmatlari hamda standartlarga sodiqligi uchun medal bilan mukofotladi.

Mudofaa vaziri o‘z ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida quyidagicha izoh qoldirdi:

  • «Askarlarni yaxshi ko‘ramiz. Standartlarni yaxshi ko‘ramiz. Barakalla, mutaxassis!»

Pentagon vakillari ham o‘z navbatida askarning talabi to‘g‘ri bo‘lganini va u harbiy intizom hamda qabr sukunatini qat’iy himoya qilganini bildirishdi.

Voqea ishtirokchilari va bosqichlari

Tafsilotlar

Sana

11–12 noyabr

Joy

Arlington milliy qabristoni va Pentagon

Asosiy qahramonlar

Mudofaa vaziri Pit Xegset va askar Tomas Iglesias

Berilgan mukofot

«Qo‘shma xizmatlari uchun» medali

Sizningcha, yuqori lavozimli amaldorlar ham oddiy fuqarolar kabi barcha umumiy qoidalarga so‘zsiz amal qilishi shartmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari