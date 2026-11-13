Qoidani buzgan AQSH mudofaa vaziri uni koyigan harbiyga nima uchun medal berdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH mudofaa vaziri Pit Xegset Arlington milliy qabristonidagi qoidalarni buzgani uchun o‘ziga tanbeh bergan askar Tomas Iglesiasni «Qo‘shma xizmatlari uchun» medali bilan taqdirladi.
- 11 noyabr kuni vazir va uning hamrohlari Noma’lum askar qabri oldida suratga tushayotganda shovqin qilgani uchun faxriy qorovul ularni tartibga chaqirgan edi.
AQSH mudofaa vaziri Pit Xegset Arlington milliy qabristonidagi Noma’lum askar qabri oldida o‘ziga va sheriklariga tanbeh bergan askar — mutaxassis Tomas Iglesiasga «Qo‘shma xizmatlari uchun» medalini topshirdi. Bu haqda xabarlar jamoatchilik va ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.
Mojaroning kelib chiqish sababi
Voqea 11 noyabr kuni Harbiy xizmatni o‘taganlar kuni munosabati bilan Arlington qabristonida o‘tkazilgan marosimdan keyin sodir bo‘lgan.
Ma’lum bo‘lishicha, Pit Xegset, uning turmush o‘rtog‘i va maslahatchilari Noma’lum askar qabri qarshisida suratga tushayotganda kulib, baland ovozda gaplashishgan. Bu esa muqaddas qadamjo qoidalariga zid edi.
Shu payt faxriy qorovul sifatida xizmat qilayotgan askar Tomas Iglesias o‘z post to‘xtashini qilib, ularga qarab:
«Barcha tashrif buyuruvchilar har doim sukut va hurmat muhitini saqlashlari shart!» deb baland ovozda tanbeh bergan.
Pentagondagi kutilmagan mukofotlash
Oradan bir kun o‘tib, 12 noyabr kuni Pit Xegset Iglesias va uning bo‘linmasini Pentagonga taklif qildi va uni yuqori xizmatlari hamda standartlarga sodiqligi uchun medal bilan mukofotladi.
Mudofaa vaziri o‘z ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida quyidagicha izoh qoldirdi:
«Askarlarni yaxshi ko‘ramiz. Standartlarni yaxshi ko‘ramiz. Barakalla, mutaxassis!»
Pentagon vakillari ham o‘z navbatida askarning talabi to‘g‘ri bo‘lganini va u harbiy intizom hamda qabr sukunatini qat’iy himoya qilganini bildirishdi.
Voqea ishtirokchilari va bosqichlari
Tafsilotlar
Sana
11–12 noyabr
Joy
Arlington milliy qabristoni va Pentagon
Asosiy qahramonlar
Mudofaa vaziri Pit Xegset va askar Tomas Iglesias
Berilgan mukofot
«Qo‘shma xizmatlari uchun» medali
Sizningcha, yuqori lavozimli amaldorlar ham oddiy fuqarolar kabi barcha umumiy qoidalarga so‘zsiz amal qilishi shartmi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…