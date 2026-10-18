Eronda yangi mudofaa vaziri tayinlandi — Mehrdod Axloqiy Kitobchi kim?
Eron Islom Respublikasida qurolli kuchlar va mudofaa sohasi rahbariyatida muhim strategik tayinlov amalga oshirildi. Mamlakat parlamenti (Majlis) qarori bilan Mehrdod Axloqiy Kitobchi Eronning yangi Mudofaa va qurolli kuchlarni qo‘llab-quvvatlash vaziri etib rasman tasdiqlandi.
Pars Today agentligi bergan ma’lumotlarga ko‘ra, parlamentda bo‘lib o‘tgan ovoz berish jarayonida ishtirok etgan 277 nafar deputatdan 237 nafari uning nomzodini bir ovozdan yoqlab ovoz berdi.
Ushbu tayinlov Eron tarixida alohida ahamiyat kasb etadi — Mehrdod Axloqiy mamlakat tarixida Mudofaa vazirligini boshqaradigan uchinchi fuqaroviy (harbiy unvonga ega bo‘lmagan) shaxsga aylandi.
Tezkor tayinlov sababi: Urushda halok bo‘lgan avvalgi vazir
Mudofaa mahkamasi rahbarini almashtirish zarurati yaqinda mintaqada ro‘y bergan keskin harbiy to‘qnashuvlar fonida yuzaga keldi:
General Aziz Nasirzodaning halokati: Bunga qadar Eron Mudofaa vazirligini brigada generali Aziz Nasirzoda boshqarib kelayotgan edi. Biroq u mintaqadagi keskin kechgan 40 kunlik urush va qurolli to‘qnashuvlar davomida halok bo‘ldi;
Mudofaani qayta tiklash vazifasi: Harbiy nizolardan so‘ng mudofaa sanoati va raketa ishlab chiqarish tizimini tezkor tiklash maqsadida sohaning eng tajribali muhandis-mutaxassisi vazirlik boshqaruviga olib kelindi.
Mehrdod Axloqiy Kitobchi tarjimayi holi: Muhandislikdan vazirlikkacha
Yangi vazir Eron mudofaa va aerokosmik sanoatining asosiy yaratuvchilaridan biri hisoblanadi:
Yoshi va ilk faoliyati: 1954 yilda tug‘ilgan Axloqiy uzoq yillar davomida harbiy-texnik sohalarda rahbarlik lavozimlarida ishlagan;
Yirik tashkilotlar boshqaruvi: U tayinlovga qadar «Shahid Bog‘iriy» sanoat guruhini boshqargan hamda Mudofaa vazirligi huzuridagi Aerokosmik sanoat tashkiloti bosh direktori vazifasini bajargan;
2000-yillardagi raketa loyihalari: Mehrdod Axloqiy 2000-yillar o‘rtalaridan boshlab Eron raketa dasturining muhim strategik loyihalarida bevosita ishtirok etgan. Keyinchalik Aerokosmik sanoat tashkiloti tarkibiga kiruvchi «Shahid Bog‘iriy» raketa tuzilmasini boshqargan.
«Eron raketa dasturi otasi»ning safdoshi va «Foteh-110» loyihasi
Yangi mudofaa vazirining faoliyati bevosita mamlakatning raketa salohiyatini shakllantirish bilan bog‘liq:
Tehroniy-Muqaddam bilan yaqinlik: Axloqiy dunyo harbiy ekspertlari tomonidan «Eron raketa dasturining otasi» va bosh g‘oyaviy asoschisi sifatida e’tirof etiladigan Hasan Tehroniy-Muqaddam bilan juda yaqin ishlagan va uning safdoshi bo‘lgan;
«Foteh-110» yaratilishi: U Eron armiyasining asosiy zarba beruvchi kuchlaridan biriga aylangan mashhur yuqori aniqlikdagi «Foteh-110» (Fateh-110) ballistik raketasini loyihalash, ishlab chiqarish va qo‘llab-quvvatlashda faol qatnashgan;
Xalqaro sanksiyalar: O‘z davrida Eronning raketa dasturiga aloqadorligi tufayli Mehrdod Axloqiy Kitobchining nomi xalqaro sanksiyalar ro‘yxatiga kiritilgan rasmiy hujjatlarda bir necha bor qayd etilgan.
Yangi rahbarning raketa va aerokosmik muhandislik bo‘yicha chuqur tajribasi Eronning mintaqaviy keskinliklar fonida o‘zining mudofaa va raketa dasturini yanada modernizatsiya qilishga ustuvor ahamiyat qaratayotganini ko‘rsatmoqda.
Izohlar 0
…