Eronda yangi mudofaa vaziri tayinlandi — Mehrdod Axloqiy Kitobchi kim?

·0·Dunyo
Eronda yangi mudofaa vaziri tayinlandi — Mehrdod Axloqiy Kitobchi kim?

Eron Islom Respublikasida qurolli kuchlar va mudofaa sohasi rahbariyatida muhim strategik tayinlov amalga oshirildi. Mamlakat parlamenti (Majlis) qarori bilan Mehrdod Axloqiy Kitobchi Eronning yangi Mudofaa va qurolli kuchlarni qo‘llab-quvvatlash vaziri etib rasman tasdiqlandi.

Pars Today agentligi bergan ma’lumotlarga ko‘ra, parlamentda bo‘lib o‘tgan ovoz berish jarayonida ishtirok etgan 277 nafar deputatdan 237 nafari uning nomzodini bir ovozdan yoqlab ovoz berdi.

Ushbu tayinlov Eron tarixida alohida ahamiyat kasb etadi — Mehrdod Axloqiy mamlakat tarixida Mudofaa vazirligini boshqaradigan uchinchi fuqaroviy (harbiy unvonga ega bo‘lmagan) shaxsga aylandi.

Tezkor tayinlov sababi: Urushda halok bo‘lgan avvalgi vazir

Mudofaa mahkamasi rahbarini almashtirish zarurati yaqinda mintaqada ro‘y bergan keskin harbiy to‘qnashuvlar fonida yuzaga keldi:

  • General Aziz Nasirzodaning halokati: Bunga qadar Eron Mudofaa vazirligini brigada generali Aziz Nasirzoda boshqarib kelayotgan edi. Biroq u mintaqadagi keskin kechgan 40 kunlik urush va qurolli to‘qnashuvlar davomida halok bo‘ldi;

  • Mudofaani qayta tiklash vazifasi: Harbiy nizolardan so‘ng mudofaa sanoati va raketa ishlab chiqarish tizimini tezkor tiklash maqsadida sohaning eng tajribali muhandis-mutaxassisi vazirlik boshqaruviga olib kelindi.

Mehrdod Axloqiy Kitobchi tarjimayi holi: Muhandislikdan vazirlikkacha

Yangi vazir Eron mudofaa va aerokosmik sanoatining asosiy yaratuvchilaridan biri hisoblanadi:

  • Yoshi va ilk faoliyati: 1954 yilda tug‘ilgan Axloqiy uzoq yillar davomida harbiy-texnik sohalarda rahbarlik lavozimlarida ishlagan;

  • Yirik tashkilotlar boshqaruvi: U tayinlovga qadar «Shahid Bog‘iriy» sanoat guruhini boshqargan hamda Mudofaa vazirligi huzuridagi Aerokosmik sanoat tashkiloti bosh direktori vazifasini bajargan;

  • 2000-yillardagi raketa loyihalari: Mehrdod Axloqiy 2000-yillar o‘rtalaridan boshlab Eron raketa dasturining muhim strategik loyihalarida bevosita ishtirok etgan. Keyinchalik Aerokosmik sanoat tashkiloti tarkibiga kiruvchi «Shahid Bog‘iriy» raketa tuzilmasini boshqargan.

«Eron raketa dasturi otasi»ning safdoshi va «Foteh-110» loyihasi

Yangi mudofaa vazirining faoliyati bevosita mamlakatning raketa salohiyatini shakllantirish bilan bog‘liq:

  • Tehroniy-Muqaddam bilan yaqinlik: Axloqiy dunyo harbiy ekspertlari tomonidan «Eron raketa dasturining otasi» va bosh g‘oyaviy asoschisi sifatida e’tirof etiladigan Hasan Tehroniy-Muqaddam bilan juda yaqin ishlagan va uning safdoshi bo‘lgan;

  • «Foteh-110» yaratilishi: U Eron armiyasining asosiy zarba beruvchi kuchlaridan biriga aylangan mashhur yuqori aniqlikdagi «Foteh-110» (Fateh-110) ballistik raketasini loyihalash, ishlab chiqarish va qo‘llab-quvvatlashda faol qatnashgan;

  • Xalqaro sanksiyalar: O‘z davrida Eronning raketa dasturiga aloqadorligi tufayli Mehrdod Axloqiy Kitobchining nomi xalqaro sanksiyalar ro‘yxatiga kiritilgan rasmiy hujjatlarda bir necha bor qayd etilgan.

Yangi rahbarning raketa va aerokosmik muhandislik bo‘yicha chuqur tajribasi Eronning mintaqaviy keskinliklar fonida o‘zining mudofaa va raketa dasturini yanada modernizatsiya qilishga ustuvor ahamiyat qaratayotganini ko‘rsatmoqda.

Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘qayevdan keskin tanqid: Armiya o‘tgan asrda qolib ketgan, generallarga jazo muqarrarTo‘qayevdan keskin tanqid: Armiya o‘tgan asrda qolib ketgan, generallarga jazo muqarrar28 sentabr 07:53Eronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldiEronda blogerga o‘lim jazosi berildi: ishi jamoatchilikni hayratga soldi16 sentabr 11:25Mudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldiMudofaa vazirlarining "qora qismati": Gruziyaning sobiq vaziri korrupsiyada ayblanib qamaldi12 sentabr 17:42Qozog‘iston Prezidenti Mudofaa vaziri Dauren Kosanovni zudlik bilan ishdan bo‘shatdi!Qozog‘iston Prezidenti Mudofaa vaziri Dauren Kosanovni zudlik bilan ishdan bo‘shatdi!27 sentabr 21:52Odamlarga deyarli ko‘rinmaydi: Markaziy Osiyo mushugi Eronda tasvirga tushdi!Odamlarga deyarli ko‘rinmaydi: Markaziy Osiyo mushugi Eronda tasvirga tushdi!21 avgust 16:12Jangchi generallar: Putin Rossiya armiyasida nega keskin rotatsiya o‘tkazdi?Jangchi generallar: Putin Rossiya armiyasida nega keskin rotatsiya o‘tkazdi?6 avgust 22:11
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda