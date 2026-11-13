Qamoq va katta jarima: Merab Dvalishvili bilan janjal Usmon Nurmagomedovga qanchaga tushdi?

1 daqiqa o'qish68
Qamoq va katta jarima: Merab Dvalishvili bilan janjal Usmon Nurmagomedovga qanchaga tushdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Abu-Dabida Merab Dvalishvili bilan yuz bergan ommaviy janjal ortidan Usmon Nurmagomedov olti oyga ozodlikdan mahrum etildi va 81 000 dollar jarimaga tortildi.
  • Ushbu mojaro ishtirokchilari bo'lgan Merab Dvalishvili va uning do'stining har biriga 13 000 dollardan jarima belgilandi.
  • Mazkur moliyaviy to'lovlarni Amerikaning RAF tashkiloti o'z zimmasiga olishini ma'lum qildi.
  • Sud qarori Usmon Nurmagomedovning sport faoliyatida uzoq muddatli tanaffus yuzaga kelishiga sabab bo'ldi.

MMA olamini larzaga keltirgan voqealar rivoji. Mashhur jangchi Usmon Nurmagomedov Abu-Dabi shahrida UFC yulduzi Merab Dvalishvili bilan yuz bergan ommaviy janjal tufayli qattiq jazolandi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, sud unga nisbatan olti oyga ozodlikdan mahrum etish va 81 000 dollar miqdorida jarima solish haqida hukm chiqardi.

Janjal tafsilotlari va sud qarori

Eslatib o‘tamiz, bir muddat oldin Abu-Dabidagi mehmonxonalardan birida Usmon Nurmagomedov va Merab Dvalishvili o‘rtasida kelishmovchilik kelib chiqib, u ommaviy mushtlashuvga aylanib ketgan edi. Voqea joyidan olingan videolavhalarda jangchilar va ularning atrofidagilar bir-biriga tashlanayotgani, vaziyat juda keskinlashganini ko‘rish mumkin. Huquq-tartibot organlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari va sud jarayoni yakunida aybdor deb topilgan Usmon Nurmagomedovga nisbatan yuqoridagidek qat’iy chora ko‘rildi.

Tomonlarning jarimalari va RAF tashkilotining aralashuvi

Hukmga ko‘ra, faqatgina Nurmagomedov jazolangani yo‘q. Janjalda ishtirok etgan Merab Dvalishvili va uning do‘stiga ham har biriga 13 000 dollar miqdorida jarima solingan. Biroq, ushbu moliyaviy xarajatlarni Amerikaning nufuzli kurash tashkiloti — RAF (Rumble Association Federation) o‘z zimmasiga olishini ma’lum qildi. Bu holat MMA hamjamiyatida turli muhokamalarga sabab bo‘ldi.

Jangovar voqea ishtirokchilari

Ko‘rilgan choralar va jarimalar

Usmon Nurmagomedov

Olti oyga ozodlikdan mahrum etildi, $81,000 jarima

Merab Dvalishvili

$13,000 jarima (to‘lovchi: RAF)

Dvalishvilining do‘sti

$13,000 jarima (to‘lovchi: RAF)

Bu voqea jangchilarning obro‘siga va faoliyatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi shubhasiz. Xususan, Usmon Nurmagomedov uchun olti oylik qamoq jazosi sport karyerasidagi katta tanaffusni anglatadi.

Sizningcha, MMA jangchilarining oktagon tashqarisidagi bunday qilmishlari uchun qonun oldida javob berishi qanchalik to‘g‘ri? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari