Qamoq va katta jarima: Merab Dvalishvili bilan janjal Usmon Nurmagomedovga qanchaga tushdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Abu-Dabida Merab Dvalishvili bilan yuz bergan ommaviy janjal ortidan Usmon Nurmagomedov olti oyga ozodlikdan mahrum etildi va 81 000 dollar jarimaga tortildi.
- Ushbu mojaro ishtirokchilari bo'lgan Merab Dvalishvili va uning do'stining har biriga 13 000 dollardan jarima belgilandi.
- Mazkur moliyaviy to'lovlarni Amerikaning RAF tashkiloti o'z zimmasiga olishini ma'lum qildi.
- Sud qarori Usmon Nurmagomedovning sport faoliyatida uzoq muddatli tanaffus yuzaga kelishiga sabab bo'ldi.
MMA olamini larzaga keltirgan voqealar rivoji. Mashhur jangchi Usmon Nurmagomedov Abu-Dabi shahrida UFC yulduzi Merab Dvalishvili bilan yuz bergan ommaviy janjal tufayli qattiq jazolandi. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, sud unga nisbatan olti oyga ozodlikdan mahrum etish va 81 000 dollar miqdorida jarima solish haqida hukm chiqardi.
Janjal tafsilotlari va sud qarori
Eslatib o‘tamiz, bir muddat oldin Abu-Dabidagi mehmonxonalardan birida Usmon Nurmagomedov va Merab Dvalishvili o‘rtasida kelishmovchilik kelib chiqib, u ommaviy mushtlashuvga aylanib ketgan edi. Voqea joyidan olingan videolavhalarda jangchilar va ularning atrofidagilar bir-biriga tashlanayotgani, vaziyat juda keskinlashganini ko‘rish mumkin. Huquq-tartibot organlari tomonidan olib borilgan surishtiruv ishlari va sud jarayoni yakunida aybdor deb topilgan Usmon Nurmagomedovga nisbatan yuqoridagidek qat’iy chora ko‘rildi.
Tomonlarning jarimalari va RAF tashkilotining aralashuvi
Hukmga ko‘ra, faqatgina Nurmagomedov jazolangani yo‘q. Janjalda ishtirok etgan Merab Dvalishvili va uning do‘stiga ham har biriga 13 000 dollar miqdorida jarima solingan. Biroq, ushbu moliyaviy xarajatlarni Amerikaning nufuzli kurash tashkiloti — RAF (Rumble Association Federation) o‘z zimmasiga olishini ma’lum qildi. Bu holat MMA hamjamiyatida turli muhokamalarga sabab bo‘ldi.
Jangovar voqea ishtirokchilari
Ko‘rilgan choralar va jarimalar
Usmon Nurmagomedov
Olti oyga ozodlikdan mahrum etildi, $81,000 jarima
Merab Dvalishvili
$13,000 jarima (to‘lovchi: RAF)
Dvalishvilining do‘sti
$13,000 jarima (to‘lovchi: RAF)
Bu voqea jangchilarning obro‘siga va faoliyatiga jiddiy ta’sir ko‘rsatishi shubhasiz. Xususan, Usmon Nurmagomedov uchun olti oylik qamoq jazosi sport karyerasidagi katta tanaffusni anglatadi.
Sizningcha, MMA jangchilarining oktagon tashqarisidagi bunday qilmishlari uchun qonun oldida javob berishi qanchalik to‘g‘ri? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…