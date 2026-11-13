Sirli hujjatlar oshkor bo‘ldi: Putinning to‘rtinchi nabirasiga qanday ism qo‘yildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiya Prezidenti Vladimir Putinning kenja qizi Katerina Tixonova o‘g‘il farzandli bo‘ldi va unga Adrian ismi qo‘yildi.
- FHDYO yozuvlariga ko‘ra, Adrian Igorevich Tixonov 2025 yil 15 avgust kuni Moskvadagi Markaziy klinik shifoxonada dunyoga kelgan.
- Bolaning otasi Bavariya davlat baletining sobiq rahbari Igor Zelenskiy ekani taxmin qilinmoqda.
Rossiya Prezidenti Vladimir Putinning oilasida yana bir quvonchli voqea yuz berdi. Davlat rahbarining kenja qizi Katerina Tixonova o‘g‘il farzandli bo‘ldi. Bu haqda FHDYOning sizib chiqqan yozuvlariga tayanib, “Agentstvo” nashri xabar berdi. Chaqaloqqa Adrian ismi qo‘yilgan. U Rossiya Prezidentining to‘rtinchi nabirasi bo‘lishi mumkin.
Tug‘ruq tafsilotlari va sir saqlash urinishlari
Qayd etilishicha, Adrian Igorevich Tixonov 2025 yil 15 avgust kuni Moskva shahrida dunyoga kelgan. Bolakay Prezident ishlar boshqarmasining Markaziy klinik shifoxonasida tug‘ilgan.
E’tiborli jihati shundaki, bolaga tug‘ilganlik to‘g‘risidagi guvohnoma oradan deyarli bir yil o‘tib, joriy yilning 10 iyul kuni berilgan. Nashrning taxmin qilishicha, bunday uzoq kechikish Putin oilasining bola tug‘ilganini jamoatchilikdan yashirish istagi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.
Shuningdek, Katerina Tixonova tug‘ruqdan oldingi davrda ommaviy tadbirlarda asosan masofaviy tarzda ishtirok etgan. Jumladan, tug‘ruqdan bir necha oy oldin u Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida videoaloqa orqali nutq so‘zlagan.
Adrian Tixonov haqida ma’lumot
Tafsilotlar
Tug‘ilgan sanasi
2025 yil 15 avgust
Tug‘ilgan joyi
Moskva, Markaziy klinik shifoxona
Onasi
Katerina Tixonova
Ehtimoliy otasi
Igor Zelenskiy
Berilgan familiya
Onasining familiyasi — Tixonov
Ota-onalik va avvalgi munosabatlar
Bolaning ehtimoliy otasi – Bavariya davlat baletining sobiq rahbari, taniqli balet artisti Igor Zelenskiy. “The Moscow Times” nashrining yozishicha, Katerina Tixonova 2017 yildan buyon Igor Zelenskiy bilan uchrashib yuradi.
“Vajnie istorii”ning aniqlashicha, ikki yil ichida Tixonova Myunxenga 50 martadan ortiq uchgan, shuningdek, Zelenskiy bilan birga sayohat qilgan. 2017 yil dekabr oyida ushbu juftlikdan Elza ismli qiz tug‘ilgan. “Proyekt”ning yozishicha, qizaloq tug‘ruq vaqtida otasining familiyasini olgan bo‘lsa-da, xorijiy safarlar uchun onasining familiyasi yozilgan pasportdan foydalangan.
Bunga qadar Katerina Putinning eski do‘sti va “Ozero” kooperativi bo‘yicha sherigi Nikolay Shamalovning o‘g‘li, biznesmen Kirill Shamalov bilan nikohda bo‘lgan.
Putinning boshqa nabiralari va yaqinlari
Vladimir Putin avvalroq omma oldida o‘z nabiralari haqida gapirgan edi. Xususan, 2017 yil iyun oyida u ikkinchi nabirasi tug‘ilganini ma’lum qilgan edi.
Putinning to‘ng‘ich qizi Mariya Voronsovaning ikki o‘g‘li bor:
Roman – 2012 yil avgust oyida niderlandiyalik tadbirkor Yorrit Faassendan tug‘ilgan.
Andrey – 2017 yil aprel oyida “Novatek” menejeri Yevgeniy Nagorniydan tug‘ilgan.
2025 yil iyun oyida Prezident ilk bor Pekindan kelgan tarbiyachisi bor nabira qizi haqida so‘zlab bergan. Taxminlarga ko‘ra, u Katerina Tixonovaning qizi Elza haqida gapirgan.
Shuningdek, matbuotda Putinning sobiq gimnastikachi Alina Kabayevadan bo‘lgan farzandlari haqida ham ma’lumotlar mavjud. “Dose” markazi ma’lumotlariga ko‘ra, ularning 2015 va 2019 yillarda tug‘ilgan Ivan va Vladimir ismli ikki o‘g‘li bor. Bolalar Spiridonov familiyasini olgan, bu ehtimol Prezidentning bobosi Spiridon Putinning ismidan olingan. Putinning Svetlana Krivonogixdan bo‘lgan taxminiy nikohsiz qizi Yelizaveta esa Rudnova familiyasini olgan bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda Luiza Rozova taxallusidan foydalangan.
Sizningcha, Vladimir Putin nabiralari va farzandlari haqidagi ma’lumotlarni nega bu qadar qattiq sir tutadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…