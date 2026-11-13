Sirli hujjatlar oshkor bo‘ldi: Putinning to‘rtinchi nabirasiga qanday ism qo‘yildi?

2 daqiqa o'qish78
Sirli hujjatlar oshkor bo‘ldi: Putinning to‘rtinchi nabirasiga qanday ism qo‘yildi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiya Prezidenti Vladimir Putinning kenja qizi Katerina Tixonova o‘g‘il farzandli bo‘ldi va unga Adrian ismi qo‘yildi.
  • FHDYO yozuvlariga ko‘ra, Adrian Igorevich Tixonov 2025 yil 15 avgust kuni Moskvadagi Markaziy klinik shifoxonada dunyoga kelgan.
  • Bolaning otasi Bavariya davlat baletining sobiq rahbari Igor Zelenskiy ekani taxmin qilinmoqda.

Rossiya Prezidenti Vladimir Putinning oilasida yana bir quvonchli voqea yuz berdi. Davlat rahbarining kenja qizi Katerina Tixonova o‘g‘il farzandli bo‘ldi. Bu haqda FHDYOning sizib chiqqan yozuvlariga tayanib, “Agentstvo” nashri xabar berdi. Chaqaloqqa Adrian ismi qo‘yilgan. U Rossiya Prezidentining to‘rtinchi nabirasi bo‘lishi mumkin.

Tug‘ruq tafsilotlari va sir saqlash urinishlari

Qayd etilishicha, Adrian Igorevich Tixonov 2025 yil 15 avgust kuni Moskva shahrida dunyoga kelgan. Bolakay Prezident ishlar boshqarmasining Markaziy klinik shifoxonasida tug‘ilgan.

E’tiborli jihati shundaki, bolaga tug‘ilganlik to‘g‘risidagi guvohnoma oradan deyarli bir yil o‘tib, joriy yilning 10 iyul kuni berilgan. Nashrning taxmin qilishicha, bunday uzoq kechikish Putin oilasining bola tug‘ilganini jamoatchilikdan yashirish istagi bilan bog‘liq bo‘lishi mumkin.

Shuningdek, Katerina Tixonova tug‘ruqdan oldingi davrda ommaviy tadbirlarda asosan masofaviy tarzda ishtirok etgan. Jumladan, tug‘ruqdan bir necha oy oldin u Peterburg xalqaro iqtisodiy forumida videoaloqa orqali nutq so‘zlagan.

Adrian Tixonov haqida ma’lumot

Tafsilotlar

Tug‘ilgan sanasi

2025 yil 15 avgust

Tug‘ilgan joyi

Moskva, Markaziy klinik shifoxona

Onasi

Katerina Tixonova

Ehtimoliy otasi

Igor Zelenskiy

Berilgan familiya

Onasining familiyasi — Tixonov

Ota-onalik va avvalgi munosabatlar

Bolaning ehtimoliy otasi – Bavariya davlat baletining sobiq rahbari, taniqli balet artisti Igor Zelenskiy. “The Moscow Times” nashrining yozishicha, Katerina Tixonova 2017 yildan buyon Igor Zelenskiy bilan uchrashib yuradi.

“Vajnie istorii”ning aniqlashicha, ikki yil ichida Tixonova Myunxenga 50 martadan ortiq uchgan, shuningdek, Zelenskiy bilan birga sayohat qilgan. 2017 yil dekabr oyida ushbu juftlikdan Elza ismli qiz tug‘ilgan. “Proyekt”ning yozishicha, qizaloq tug‘ruq vaqtida otasining familiyasini olgan bo‘lsa-da, xorijiy safarlar uchun onasining familiyasi yozilgan pasportdan foydalangan.

Bunga qadar Katerina Putinning eski do‘sti va “Ozero” kooperativi bo‘yicha sherigi Nikolay Shamalovning o‘g‘li, biznesmen Kirill Shamalov bilan nikohda bo‘lgan.

Putinning boshqa nabiralari va yaqinlari

Vladimir Putin avvalroq omma oldida o‘z nabiralari haqida gapirgan edi. Xususan, 2017 yil iyun oyida u ikkinchi nabirasi tug‘ilganini ma’lum qilgan edi.

Putinning to‘ng‘ich qizi Mariya Voronsovaning ikki o‘g‘li bor:

  1. Roman – 2012 yil avgust oyida niderlandiyalik tadbirkor Yorrit Faassendan tug‘ilgan.

  2. Andrey – 2017 yil aprel oyida “Novatek” menejeri Yevgeniy Nagorniydan tug‘ilgan.

2025 yil iyun oyida Prezident ilk bor Pekindan kelgan tarbiyachisi bor nabira qizi haqida so‘zlab bergan. Taxminlarga ko‘ra, u Katerina Tixonovaning qizi Elza haqida gapirgan.

Shuningdek, matbuotda Putinning sobiq gimnastikachi Alina Kabayevadan bo‘lgan farzandlari haqida ham ma’lumotlar mavjud. “Dose” markazi ma’lumotlariga ko‘ra, ularning 2015 va 2019 yillarda tug‘ilgan Ivan va Vladimir ismli ikki o‘g‘li bor. Bolalar Spiridonov familiyasini olgan, bu ehtimol Prezidentning bobosi Spiridon Putinning ismidan olingan. Putinning Svetlana Krivonogixdan bo‘lgan taxminiy nikohsiz qizi Yelizaveta esa Rudnova familiyasini olgan bo‘lib, ijtimoiy tarmoqlarda Luiza Rozova taxallusidan foydalangan.

Sizningcha, Vladimir Putin nabiralari va farzandlari haqidagi ma’lumotlarni nega bu qadar qattiq sir tutadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari