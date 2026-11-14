«Kuch qonundan ustun qo‘yilsa...»: Eron tashqi ishlar vaziridan shov-shuvli bayonot

1 daqiqa o'qish55
«Kuch qonundan ustun qo‘yilsa...»: Eron tashqi ishlar vaziridan shov-shuvli bayonot
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Eron tashqi ishlar vaziri Sayyid Abbos Aroqchi Kyodo News agentligiga bergan maqolasida AQSH va Isroilning harbiy harakatlarini xalqaro huquq hamda BMT Nizomiga zid deb baholadi.
  • Vazirning ta'kidlashicha, davlatlar tomonidan ehtimoliy tahdidlar bahonasida preventiv zarbalar berilishi xalqaro huquqiy tizimni izdan chiqaradi va global xavfsizlikka tahdid soladi.

Eron tashqi ishlar vaziri Sayyid Abbos Aroqchi Yaponiyaning nufuzli Kyodo News axborot agentligi uchun maxsus maqola e’lon qildi. U o‘z chiqishida AQSH va Isroilning Eronga qarshi harbiy harakatlarini xalqaro huquq hamda BMT Nizomi nuqtayi nazaridan chuqur tahlil qilib, global miqyosdagi xavfsizlik muammolariga e’tibor qaratdi.

Xalqaro huquq va preventiv zarbalar xavfi

Vazirning ta’kidlashicha, Ikkinchi jahon urushidan keyin shakllangan xalqaro tartibning eng muhim tamoyili — kuchni qonun bilan qat’iy cheklashdan iborat. Hech bir davlat o‘z manfaatlarini xalqaro huquqning majburiy qoidalaridan ustun qo‘yishga haqli emas.

Aroqchi xususan quyidagi jihatlarga alohida to‘xtalib o‘tdi:

  • Preventiv zarbalar xavfi: Agar davlatlarga ehtimoliy kelajakdagi tahdidlar bahonasida bir-biriga hujum qilishga yo‘l qo‘yilsa, butun xalqaro huquqiy tizim butunlay izdan chiqadi. Bunday sharoitda hech bir mamlakatning xavfsizligi kafolatlanmay qoladi.

  • BMT Nizomining buzilishi: AQSH va Isroil tomonidan amalga oshirilgan zarbalar BMT Xavfsizlik Kengashining ruxsatisiz bajarilgan bo‘lib, bu davlat suverenitetiga tajovuzni taqiqlovchi BMT Nizomining 2(4)-moddasiga mutlaqo ziddir.

  • O‘zini mudofaa qilish huquqi: Tehron BMT Nizomining 51-moddasiga muvofiq har qanday qurolli hujumga javoban qonuniy ravishda o‘zini mudofaa qilish huquqini saqlab qolishi qayd etildi.

Bayonotning asosiy yo‘nalishlari

Asosiy qoidalar va maqsadlar

Kuch ishlatishni cheklash

Xalqaro tartibni saqlash uchun kuchni qonun bilan cheklash shart

Huquqiy javobgarlik

Noqonuniy harbiy harakatlarni to‘xtatish va zarar uchun tovon to‘lash majburiyatdir

Global xavfsizlik

Mazkur masala faqat Eronga emas, balki butun dunyo barqarorligiga taalluqli

Javobgarlik va tovon to‘lash majburiyati

Eron tashqi ishlar vaziri noqonuniy harbiy harakatlarni zudlik bilan to‘xtatish hamda yetkazilgan zarar uchun tovon to‘lash siyosiy iltifot emasligini, balki qat’iy huquqiy majburiyat ekanini qat’iy ta’kidladi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu muammo faqatgina Eronning manfaatlariga emas, balki butun dunyoda xalqaro huquq ustuvorligini saqlab qolish masalasiga bog‘liq.

Mazkur maqola xalqaro hamjamiyatda va diplomatik doiralarda keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Sizningcha, hozirgi geosiyosiy vaziyatda xalqaro tashkilotlar va BMT davlatlar o‘rtasidagi harbiy mojarolarning oldini olishda yetarlicha ta’sir ko‘rsata olyaptimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari