Yaponiyadan sensatsion mag‘lubiyat: Braziliya terma jamoasida nimalar bo‘lmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Braziliya terma jamoasi xalqaro o‘rtoqlik o‘yinida Yaponiya terma jamoasiga 2:3 hisobida kutilmaganda mag‘lub bo‘ldi.
- Uchrashuvda asosiy tarkibda maydonga tushib, 71-daqiqada almashtirilgan Rafinya Dias hakamlik qarorlaridan noroziligini bildirib, buni o‘yinni murakkablashtirgan omil deb atadi.
- Braziliyalik vinger o‘yin yakunida, ya’ni 90+2-daqiqada qizil kartochka olib maydonni tark etdi.
Xalqaro o‘rtoqlik o‘yini doirasida Yaponiya milliy jamoasiga qarshi bahs olib borgan Braziliya terma jamoasi kutilmaganda 2:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. O‘ta murosasiz va keskin kurashlarga boy kechgan uchrashuvdan so‘ng braziliyaliklar vingeri Rafinya Dias hakamlik borasida o‘z e’tirozlarini ochiq bayon qildi.
Rafinyaning hakamlik va o‘yin haqidagi fikrlari
The Touchline nashriga intervyu bergan futbolchi jamoaning umumiy harakatlariga ijobiy baho berib, biroq uchrashuvdagi ayrim adolatsizliklar barchasini murakkablashtirganini ta’kidladi.
«Jahon chempionatidan keyin o‘sishga erishyapmiz, asta-sekin o‘z o‘yinimizni topyapmiz. Menimcha, yaxshi o‘ynadik! Ayniqsa, ikkinchi bo‘limda ancha kuchli harakat qildik. Lekin hakamga qarshi ham kurashishga to‘g‘ri kelsa, futbol o‘ynash qiyinlashadi. Bu hammasini murakkablashtiradi», — dedi Rafinya.
Shu bilan birga, u jamoa o‘z xatolari ustida ishlashi lozimligini tan olib, bugungi hakamlikni shunchaki chetda qoldirib bo‘lmasligini qo‘shimcha qildi.
Uchrashuv va voqea parametrlari
Ma’lumotlar
Mach hisobi
Yaponiya — Braziliya 3:2
Bayonot muallifi
Rafinya Dias (Braziliya milliy jamoasi vingeri)
Maydondagi harakat
Asosiy tarkibda maydonga tushib, 71-daqiqada almashtirilgan
Intizomiy jazo
Uchrashuv yakunida — 90+2-daqiqada qizil kartochka olgan
O‘yin yakunidagi keskinlik va qizil kartochka
Eslatib o‘tamiz, yaponiyaliklar uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida gol urib, g‘alabani ilib ketishgan edi. Asosiy tarkibda harakat qilgan va 71-daqiqada zaxiraga olingan Rafinya bahs oxirida asablarini jilovlay olmadi. O‘yinning 90+2-daqiqasida unga hakam tomonidan qizil kartochka ko‘rsatildi. Mazkur holat va hakamlik borasidagi bahsli e’tirozlar futbol jamoatchiligi va muxlislar o‘rtasida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.
Sizningcha, Rafinyaning hakamlik borasidagi e’tirozlari o‘rinlimi yoki braziliklarning mag‘lubiyatiga faqatgina o‘zlarining xatolari sabab bo‘ldimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…