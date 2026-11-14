Yaponiyadan sensatsion mag‘lubiyat: Braziliya terma jamoasida nimalar bo‘lmoqda?

1 daqiqa o'qish73
Yaponiyadan sensatsion mag‘lubiyat: Braziliya terma jamoasida nimalar bo‘lmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Braziliya terma jamoasi xalqaro o‘rtoqlik o‘yinida Yaponiya terma jamoasiga 2:3 hisobida kutilmaganda mag‘lub bo‘ldi.
  • Uchrashuvda asosiy tarkibda maydonga tushib, 71-daqiqada almashtirilgan Rafinya Dias hakamlik qarorlaridan noroziligini bildirib, buni o‘yinni murakkablashtirgan omil deb atadi.
  • Braziliyalik vinger o‘yin yakunida, ya’ni 90+2-daqiqada qizil kartochka olib maydonni tark etdi.

Xalqaro o‘rtoqlik o‘yini doirasida Yaponiya milliy jamoasiga qarshi bahs olib borgan Braziliya terma jamoasi kutilmaganda 2:3 hisobida mag‘lubiyatga uchradi. O‘ta murosasiz va keskin kurashlarga boy kechgan uchrashuvdan so‘ng braziliyaliklar vingeri Rafinya Dias hakamlik borasida o‘z e’tirozlarini ochiq bayon qildi.

Rafinyaning hakamlik va o‘yin haqidagi fikrlari

The Touchline nashriga intervyu bergan futbolchi jamoaning umumiy harakatlariga ijobiy baho berib, biroq uchrashuvdagi ayrim adolatsizliklar barchasini murakkablashtirganini ta’kidladi.

«Jahon chempionatidan keyin o‘sishga erishyapmiz, asta-sekin o‘z o‘yinimizni topyapmiz. Menimcha, yaxshi o‘ynadik! Ayniqsa, ikkinchi bo‘limda ancha kuchli harakat qildik. Lekin hakamga qarshi ham kurashishga to‘g‘ri kelsa, futbol o‘ynash qiyinlashadi. Bu hammasini murakkablashtiradi», — dedi Rafinya.

Shu bilan birga, u jamoa o‘z xatolari ustida ishlashi lozimligini tan olib, bugungi hakamlikni shunchaki chetda qoldirib bo‘lmasligini qo‘shimcha qildi.

Uchrashuv va voqea parametrlari

Ma’lumotlar

Mach hisobi

Yaponiya — Braziliya 3:2

Bayonot muallifi

Rafinya Dias (Braziliya milliy jamoasi vingeri)

Maydondagi harakat

Asosiy tarkibda maydonga tushib, 71-daqiqada almashtirilgan

Intizomiy jazo

Uchrashuv yakunida — 90+2-daqiqada qizil kartochka olgan

O‘yin yakunidagi keskinlik va qizil kartochka

Eslatib o‘tamiz, yaponiyaliklar uchrashuvning so‘nggi daqiqalarida gol urib, g‘alabani ilib ketishgan edi. Asosiy tarkibda harakat qilgan va 71-daqiqada zaxiraga olingan Rafinya bahs oxirida asablarini jilovlay olmadi. O‘yinning 90+2-daqiqasida unga hakam tomonidan qizil kartochka ko‘rsatildi. Mazkur holat va hakamlik borasidagi bahsli e’tirozlar futbol jamoatchiligi va muxlislar o‘rtasida keng muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Sizningcha, Rafinyaning hakamlik borasidagi e’tirozlari o‘rinlimi yoki braziliklarning mag‘lubiyatiga faqatgina o‘zlarining xatolari sabab bo‘ldimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari