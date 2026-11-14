Yaylovda mol boqish pullik bo‘ladimi? Deputatlar tarqalgan xabarlarga oydinlik kiritdi

1 daqiqa o'qish52
Yaylovda mol boqish pullik bo‘ladimi? Deputatlar tarqalgan xabarlarga oydinlik kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari aholi uchun yaylovda mol boqish va o‘t o‘rish pullik bo‘lishi haqidagi xabarlarni rad etib, hech qanday qo‘shimcha to‘lovlar joriy etilmasligini ma’lum qildi.
  • Mahalliy aholi o‘z chorva mollarini boqishi uchun mahalla fuqarolar yig‘inlariga yaylov yerlari 49 yil muddatga bepul ijaraga beriladi va ularga nisbatan nol darajali soliq stavkasi qo‘llaniladi.

Ijtimoiy tarmoqlarda «endi yaylovda mol boqish va o‘t o‘rish pullik bo‘ladi» mazmunida tarqalgan xabarlar keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Shu munosabat bilan O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari mazkur masalaga rasman oydinlik kiritib, aholi uchun hech qanday qo‘shimcha to‘lovlar joriy etilmasligini qat’iy ta’kidladi.

Bepul jamoat yaylovlari va 49 yillik ijara

Yaqinda qabul qilingan «Yaylovlar to‘g‘risida»gi qonun loyihasi hamda Prezidentning tegishli qarorlariga muvofiq, qishloq aholisi va chorvadorlar uchun qulay sharoitlar yaratish ko‘zda tutilgan. Xususan:

  • Jamoat yaylovlari bepul: Mahalliy aholining chorva mollarini erkin o‘tlatishi uchun mahalla fuqarolar yig‘inlariga yaylov yerlari 49 yil muddatga bepul ijaraga beriladi.

  • Nol stavkali soliq: Ushbu yerlarga nisbatan nol darajali soliq stavkasi qo‘llaniladi va fuqarolar o‘z xonadonlari molini boqish hamda pichan o‘rish uchun hech qanday haq to‘lamaydilar.

Qonun loyihasining asosiy yo‘nalishlari

Belgilangan tartiblar va sharoitlar

Jamoat yaylovlari

Mahallalarga 49 yilga bepul beriladi, soliq nol stavkada

«Yaylov chiptasi»

Faqat qo‘shimcha va boshqa hududdagi yaylovlardan vaqtincha foydalanish uchun

Yaylovlarni toifalash

Yerlarni saqlab qolish uchun «yashil», «sariq» va «qizil» zonalar

«Yaylov chiptasi» o‘zi nima?

Ko‘pchilikni qiziqtirgan «yaylov chiptasi» (bilet) mexanizmi barcha aholi uchun majburiy to‘lov emas. Deputat Ravshan Mamutovning bergan izohiga ko‘ra, bu tizim faqatgina o‘z qishlog‘i yoki hududida ozuqa yetishmagan taqdirda, boshqa hududdagi bo‘sh yaylov yoki pichanzordan bir-ikki oy yoki mavsumiy qo‘shimcha foydalanishni istaganlar uchun soddalashtirilgan ruxsatnoma sifatida ishlaydi.

Yaylovlarni degradatsiyadan himoya qilish

Shu bilan birga, mamlakatda yaylovlarning holatini yaxshilash va degradatsiyaning oldini olish maqsadida ilmiy geobotanik tadqiqotlar asosida ularni uch toifaga bo‘lish rejalashtirilgan:

  • «Yashil» hududlar: Belgilangan me’yorlar asosida muntazam o‘tlatishga ruxsat etiladi.

  • «Sariq» hududlar: Yerlarning tiklanishini ta’minlash uchun almashlab o‘tlatish joriy etiladi.

  • «Qizil» hududlar: Og‘ir holatdagi yerlarga esa tiklanish uchun kamida 3 yillik moratoriy qo‘yiladi.

Mazkur qonun loyihasi chorvachilikni qo‘llab-quvvatlash bilan birga, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga xizmat qiladi.

Sizningcha, yaylovlarni toifalarga ajratish va jamoat yaylovlarini mahallalarga bepul berish chorvachilik rivojiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari