Yaylovda mol boqish pullik bo‘ladimi? Deputatlar tarqalgan xabarlarga oydinlik kiritdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari aholi uchun yaylovda mol boqish va o‘t o‘rish pullik bo‘lishi haqidagi xabarlarni rad etib, hech qanday qo‘shimcha to‘lovlar joriy etilmasligini ma’lum qildi.
- Mahalliy aholi o‘z chorva mollarini boqishi uchun mahalla fuqarolar yig‘inlariga yaylov yerlari 49 yil muddatga bepul ijaraga beriladi va ularga nisbatan nol darajali soliq stavkasi qo‘llaniladi.
Ijtimoiy tarmoqlarda «endi yaylovda mol boqish va o‘t o‘rish pullik bo‘ladi» mazmunida tarqalgan xabarlar keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Shu munosabat bilan O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi deputatlari mazkur masalaga rasman oydinlik kiritib, aholi uchun hech qanday qo‘shimcha to‘lovlar joriy etilmasligini qat’iy ta’kidladi.
Bepul jamoat yaylovlari va 49 yillik ijara
Yaqinda qabul qilingan «Yaylovlar to‘g‘risida»gi qonun loyihasi hamda Prezidentning tegishli qarorlariga muvofiq, qishloq aholisi va chorvadorlar uchun qulay sharoitlar yaratish ko‘zda tutilgan. Xususan:
Jamoat yaylovlari bepul: Mahalliy aholining chorva mollarini erkin o‘tlatishi uchun mahalla fuqarolar yig‘inlariga yaylov yerlari 49 yil muddatga bepul ijaraga beriladi.
Nol stavkali soliq: Ushbu yerlarga nisbatan nol darajali soliq stavkasi qo‘llaniladi va fuqarolar o‘z xonadonlari molini boqish hamda pichan o‘rish uchun hech qanday haq to‘lamaydilar.
Qonun loyihasining asosiy yo‘nalishlari
Belgilangan tartiblar va sharoitlar
Jamoat yaylovlari
Mahallalarga 49 yilga bepul beriladi, soliq nol stavkada
«Yaylov chiptasi»
Faqat qo‘shimcha va boshqa hududdagi yaylovlardan vaqtincha foydalanish uchun
Yaylovlarni toifalash
Yerlarni saqlab qolish uchun «yashil», «sariq» va «qizil» zonalar
«Yaylov chiptasi» o‘zi nima?
Ko‘pchilikni qiziqtirgan «yaylov chiptasi» (bilet) mexanizmi barcha aholi uchun majburiy to‘lov emas. Deputat Ravshan Mamutovning bergan izohiga ko‘ra, bu tizim faqatgina o‘z qishlog‘i yoki hududida ozuqa yetishmagan taqdirda, boshqa hududdagi bo‘sh yaylov yoki pichanzordan bir-ikki oy yoki mavsumiy qo‘shimcha foydalanishni istaganlar uchun soddalashtirilgan ruxsatnoma sifatida ishlaydi.
Yaylovlarni degradatsiyadan himoya qilish
Shu bilan birga, mamlakatda yaylovlarning holatini yaxshilash va degradatsiyaning oldini olish maqsadida ilmiy geobotanik tadqiqotlar asosida ularni uch toifaga bo‘lish rejalashtirilgan:
«Yashil» hududlar: Belgilangan me’yorlar asosida muntazam o‘tlatishga ruxsat etiladi.
«Sariq» hududlar: Yerlarning tiklanishini ta’minlash uchun almashlab o‘tlatish joriy etiladi.
«Qizil» hududlar: Og‘ir holatdagi yerlarga esa tiklanish uchun kamida 3 yillik moratoriy qo‘yiladi.
Mazkur qonun loyihasi chorvachilikni qo‘llab-quvvatlash bilan birga, tabiiy resurslardan oqilona foydalanishga xizmat qiladi.
Sizningcha, yaylovlarni toifalarga ajratish va jamoat yaylovlarini mahallalarga bepul berish chorvachilik rivojiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…