Ispaniya Bosh vaziridan tarixiy murojaat: “Bizni Moskva, Tel-Aviv yoki Oq uy boshqarmaydi"

·100·Dunyo
Ispaniya Bosh vaziridan tarixiy murojaat: “Bizni Moskva, Tel-Aviv yoki Oq uy boshqarmaydi"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ispaniya Bosh vaziri Pedro Sanches mamlakat ichki va tashqi siyosati Vashington, Moskva, Tel-Aviv yoki Buenos-Ayres kabi xorijiy markazlar tomonidan emas, faqat Madriddan boshqarilishini ma'lum qildi.
  • Barselonadagi World in Progress forumida so'zga chiqqan Sanches Yevropa davlatlari tashqi kuchlar bosimiga berilmay, o'z mustaqil qarorlariga tayanishi zarurligini ta'kidladi.

Ispaniya Bosh vaziri Pedro Sanches mamlakat suvereniteti va Yevropa qit’asining siyosiy mustaqilligi bo‘yicha xalqaro jamoatchilik diqqatini tortgan keskin hamda qat’iy bayonot bilan chiqdi. Hukumat rahbari Ispaniyaning ichki va tashqi siyosati boshqa yirik davlatlar yoki xorijiy geosiyosiy markazlar tomonidan belgilab berilmasligini ochiq ta’kidladi.

Barselonadagi World in Progress nufuzli forumida so‘zga chiqqan Sanches Yevropa davlatlari tashqi manfaatlarga bo‘ysunmasdan, faqat o‘z mustaqil qarorlariga tayanishi zarurligini uqtirdi.

«Boshqaruv faqat Madriddan bo‘ladi»: Sanchesning asosiy ta’kidlari

Ispaniya Bosh vaziri o‘z nutqida bir nechta yirik siyosiy markazlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri tilga olib, rasmiy Madridning prinsipial pozitsiyasini e’lon qildi:

  • Tashqi poytaxtlarga aniq ishora: «Ispaniya Vashingtondan emas, Ispaniyadan turib boshqariladi. Shuningdek, Tel-Aviv, Moskva yoki Buenos-Ayresdan ham emas. Faqat Madriddan», — deya qat’iy ta’kidladi Bosh vazir;

  • Yevropaning strategik yo‘li: Sanches ushbu tamoyil nafaqat Ispaniya, balki butun qit’a kelajagi uchun muhim ekanini bildirdi: «Bu — butun Yevropa tanlashi va qat’iy amal qilishi kerak bo‘lgan yagona yo‘ldir»;

  • Tashqi aralashuvga chek qo‘yish: Siyosatchi mustaqil Yevropa davlatlarining ichki qarorlariga tashqi oligarxlar, xorijiy doiralar va geosiyosiy kuchlar tomonidan ko‘rsatilayotgan bosimlarni qabul qilib bo‘lmas deb baholadi.

Madridning geosiyosiy qat’iyati: Nega aynan hozir?

Pedro Sanchesning bu so‘zlari tasodifiy emas va bir qator muhim geosiyosiy voqealar fonida yangramoqda:

  • Istiqlol va prinsipial diplomatiya: Ispaniya so‘nggi oylarda Yaqin Sharq siyosati (Falastin mustaqilligini tan olish), AQSH bilan munosabatlardagi muvozanat va Lotin Amerikasi liderlari (xususan, Argentina prezidenti Xaver Miley) bilan bahslarda o‘z mustaqil kursini faol ilgari surib kelmoqda;

  • Yevropaning birdamligi: Bosh vazir Yevropaning ichki bo‘linishiga yo‘l qo‘ymaslik, an’anaviy demokratik qadriyatlarni himoya qilish va qit’aning tashqi kuchlar ta’sirida parchalanishiga qarshi turish zarurligini yana bir bor eslatib o‘tdi.

Mazkur bayonot Ispaniyaning jahon siyosati maydonida to‘liq suveren va o‘z milliy manfaatlariga asoslangan mustaqil kuch sifatida harakat qilish niyati qat’iy ekanini ko‘rsatdi.

Pedro SanchesIspaniyaWorld in ProgressGeosiyosat
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ispaniyada dahshatli temiryo‘l halokati: Ikki tezyurar poyezd to‘qnashib ketdi (video)Ispaniyada dahshatli temiryo‘l halokati: Ikki tezyurar poyezd to‘qnashib ketdi (video)29 oktabr 11:08Ispaniyada poyezd halokati sabab uch kunlik motam e’lon qilindiIspaniyada poyezd halokati sabab uch kunlik motam e’lon qilindi28 oktabr 22:01Pedro Sanches G‘azolik bolalarning suratiga ta’sirli javob qaytardiPedro Sanches G‘azolik bolalarning suratiga ta’sirli javob qaytardi28 iyul 14:45Isroilda fojianing oldi olindi: Xavfsizlik xizmatlarini larzaga solgan reja fosh bo‘ldiIsroilda fojianing oldi olindi: Xavfsizlik xizmatlarini larzaga solgan reja fosh bo‘ldi5 oktabr 00:20Dubay–Tel-Aviv reysida uchuvchiga hujum qilindiDubay–Tel-Aviv reysida uchuvchiga hujum qilindi3 oktabr 17:10Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?Yaqin Sharqda favqulodda xavotir: Dubaydan Isroilga uchayotgan layner olib qochildimi?30 sentabr 13:19
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Millioner rafiqasi begona nigohlardan xoli dam olishi uchun 50 million dollarga xususiy orol sotib oldi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
Quyosh so‘ngach, sayyoralar bilan nima sodir bo‘lishi ma’lum bo‘ldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda