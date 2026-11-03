Ispaniya Bosh vaziridan tarixiy murojaat: “Bizni Moskva, Tel-Aviv yoki Oq uy boshqarmaydi"
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ispaniya Bosh vaziri Pedro Sanches mamlakat ichki va tashqi siyosati Vashington, Moskva, Tel-Aviv yoki Buenos-Ayres kabi xorijiy markazlar tomonidan emas, faqat Madriddan boshqarilishini ma'lum qildi.
- Barselonadagi World in Progress forumida so'zga chiqqan Sanches Yevropa davlatlari tashqi kuchlar bosimiga berilmay, o'z mustaqil qarorlariga tayanishi zarurligini ta'kidladi.
Ispaniya Bosh vaziri Pedro Sanches mamlakat suvereniteti va Yevropa qit’asining siyosiy mustaqilligi bo‘yicha xalqaro jamoatchilik diqqatini tortgan keskin hamda qat’iy bayonot bilan chiqdi. Hukumat rahbari Ispaniyaning ichki va tashqi siyosati boshqa yirik davlatlar yoki xorijiy geosiyosiy markazlar tomonidan belgilab berilmasligini ochiq ta’kidladi.
Barselonadagi World in Progress nufuzli forumida so‘zga chiqqan Sanches Yevropa davlatlari tashqi manfaatlarga bo‘ysunmasdan, faqat o‘z mustaqil qarorlariga tayanishi zarurligini uqtirdi.
«Boshqaruv faqat Madriddan bo‘ladi»: Sanchesning asosiy ta’kidlari
Ispaniya Bosh vaziri o‘z nutqida bir nechta yirik siyosiy markazlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri tilga olib, rasmiy Madridning prinsipial pozitsiyasini e’lon qildi:
Tashqi poytaxtlarga aniq ishora: «Ispaniya Vashingtondan emas, Ispaniyadan turib boshqariladi. Shuningdek, Tel-Aviv, Moskva yoki Buenos-Ayresdan ham emas. Faqat Madriddan», — deya qat’iy ta’kidladi Bosh vazir;
Yevropaning strategik yo‘li: Sanches ushbu tamoyil nafaqat Ispaniya, balki butun qit’a kelajagi uchun muhim ekanini bildirdi: «Bu — butun Yevropa tanlashi va qat’iy amal qilishi kerak bo‘lgan yagona yo‘ldir»;
Tashqi aralashuvga chek qo‘yish: Siyosatchi mustaqil Yevropa davlatlarining ichki qarorlariga tashqi oligarxlar, xorijiy doiralar va geosiyosiy kuchlar tomonidan ko‘rsatilayotgan bosimlarni qabul qilib bo‘lmas deb baholadi.
Madridning geosiyosiy qat’iyati: Nega aynan hozir?
Pedro Sanchesning bu so‘zlari tasodifiy emas va bir qator muhim geosiyosiy voqealar fonida yangramoqda:
Istiqlol va prinsipial diplomatiya: Ispaniya so‘nggi oylarda Yaqin Sharq siyosati (Falastin mustaqilligini tan olish), AQSH bilan munosabatlardagi muvozanat va Lotin Amerikasi liderlari (xususan, Argentina prezidenti Xaver Miley) bilan bahslarda o‘z mustaqil kursini faol ilgari surib kelmoqda;
Yevropaning birdamligi: Bosh vazir Yevropaning ichki bo‘linishiga yo‘l qo‘ymaslik, an’anaviy demokratik qadriyatlarni himoya qilish va qit’aning tashqi kuchlar ta’sirida parchalanishiga qarshi turish zarurligini yana bir bor eslatib o‘tdi.
Mazkur bayonot Ispaniyaning jahon siyosati maydonida to‘liq suveren va o‘z milliy manfaatlariga asoslangan mustaqil kuch sifatida harakat qilish niyati qat’iy ekanini ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…