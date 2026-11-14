Toshkentdagi noqonuniy bukmekerlik tarmog‘i: ushbu kiberjinoyatchilar qanday qo‘lga tushdi?

1 daqiqa o'qish49
Toshkentdagi noqonuniy bukmekerlik tarmog‘i: ushbu kiberjinoyatchilar qanday qo‘lga tushdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrida o‘tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida noqonuniy bukmekerlik va pul yuvish bilan shug‘ullangan yirik kiberjinoiy guruhlar fosh etildi.
  • Mirobod tumanidagi xonadonlardan birida qo‘lga olingan 52 nafar shaxs 576 ming AQSH dollari miqdoridagi kripto-aktivlar aylanmasini amalga oshirgani aniqlandi.
  • Huquq-tartibot idoralari tomonidan 110 ming AQSH dollari, 71 ta noutbuk, 278 ta telefon va 3 ta Starlink qurilmasi ashyoviy dalil sifatida olindi.

Toshkent shahrida kiberjinoyatlarga qarshi kurashish organlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida yirik noqonuniy tarmoq fosh etildi. Poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, shaharda faoliyat yuritgan ikkita yirik kiberjinoiy guruhning ishi to‘xtatildi.

Yashirin xonadon va millionlik aylanmalar

Tezkor qidiruv tadbirlari davomida Mirobod tumanidagi Farg‘ona 1-tor ko‘chasida joylashgan xonadon ko‘zdan kechirildi. Ma’lum bo‘lishicha, guruh a’zolari ushbu binoni oyiga 9 ming AQSH dollari evaziga ijaraga olib, yashirin faoliyat yuritib kelgan. Xonadonda umumiy hisobda 52 nafar fuqaro qo‘lga olingan.

Mazkur guruhlar Osiyo davlatlarida ommalashgan yashirin onlayn qimor va noqonuniy bukmekerlik o‘yinlari uchun pul mablag‘larini qabul qilib, tranzaksiyalarni bank kartalariga o‘tkazib berish, ya’ni pul yuvish bilan shug‘ullangan. Tekshiruvlar davomida ular tomonidan 576 ming AQSH dollari miqdoridagi kripto-aktivlar aylanmasi amalga oshirilgani aniqlandi.

Ashyoviy dalillar va ko‘rsatkichlar

Miqdori va tafsilotlar

Qo‘lga olinganlar soni

52 nafar fuqaro

Musodara qilingan naqd pul

110 ming AQSH dollari

Noutbuklar soni

71 ta

Telefonlar soni

278 ta

Starlink qurilmalari

3 ta kosmik internet moslamasi

Jinoiy guruh tuzilmasi va qonuniy choralar

Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, har ikkala guruhda vazifalar juda aniq taqsimlangan bo‘lib, ularning tuzilmasida rahbar, ish boshqaruvchi, operatorlar va qo‘riqchilar faoliyat yuritgan.

Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-8-moddasi (kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzish) 2-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan bo‘lib, hozirda huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov harakatlari jadal davom ettirilmoqda.

Sizningcha, raqamli texnologiyalar va kripto-aktivlar sohasidagi bu kabi yashirin jinoyatlarning oldini olish uchun yana qanday choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari