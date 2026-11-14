Toshkentdagi noqonuniy bukmekerlik tarmog‘i: ushbu kiberjinoyatchilar qanday qo‘lga tushdi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Toshkent shahrida o‘tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida noqonuniy bukmekerlik va pul yuvish bilan shug‘ullangan yirik kiberjinoiy guruhlar fosh etildi.
- Mirobod tumanidagi xonadonlardan birida qo‘lga olingan 52 nafar shaxs 576 ming AQSH dollari miqdoridagi kripto-aktivlar aylanmasini amalga oshirgani aniqlandi.
- Huquq-tartibot idoralari tomonidan 110 ming AQSH dollari, 71 ta noutbuk, 278 ta telefon va 3 ta Starlink qurilmasi ashyoviy dalil sifatida olindi.
Toshkent shahrida kiberjinoyatlarga qarshi kurashish organlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida yirik noqonuniy tarmoq fosh etildi. Poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan e’lon qilingan ma’lumotlarga ko‘ra, shaharda faoliyat yuritgan ikkita yirik kiberjinoiy guruhning ishi to‘xtatildi.
Yashirin xonadon va millionlik aylanmalar
Tezkor qidiruv tadbirlari davomida Mirobod tumanidagi Farg‘ona 1-tor ko‘chasida joylashgan xonadon ko‘zdan kechirildi. Ma’lum bo‘lishicha, guruh a’zolari ushbu binoni oyiga 9 ming AQSH dollari evaziga ijaraga olib, yashirin faoliyat yuritib kelgan. Xonadonda umumiy hisobda 52 nafar fuqaro qo‘lga olingan.
Mazkur guruhlar Osiyo davlatlarida ommalashgan yashirin onlayn qimor va noqonuniy bukmekerlik o‘yinlari uchun pul mablag‘larini qabul qilib, tranzaksiyalarni bank kartalariga o‘tkazib berish, ya’ni pul yuvish bilan shug‘ullangan. Tekshiruvlar davomida ular tomonidan 576 ming AQSH dollari miqdoridagi kripto-aktivlar aylanmasi amalga oshirilgani aniqlandi.
Ashyoviy dalillar va ko‘rsatkichlar
Miqdori va tafsilotlar
Qo‘lga olinganlar soni
52 nafar fuqaro
Musodara qilingan naqd pul
110 ming AQSH dollari
Noutbuklar soni
71 ta
Telefonlar soni
278 ta
Starlink qurilmalari
3 ta kosmik internet moslamasi
Jinoiy guruh tuzilmasi va qonuniy choralar
Tergov ma’lumotlariga ko‘ra, har ikkala guruhda vazifalar juda aniq taqsimlangan bo‘lib, ularning tuzilmasida rahbar, ish boshqaruvchi, operatorlar va qo‘riqchilar faoliyat yuritgan.
Mazkur holat yuzasidan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278-8-moddasi (kripto-aktivlar aylanmasi sohasidagi qonunchilikni buzish) 2-qismi bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atilgan bo‘lib, hozirda huquq-tartibot idoralari tomonidan tergov harakatlari jadal davom ettirilmoqda.
Sizningcha, raqamli texnologiyalar va kripto-aktivlar sohasidagi bu kabi yashirin jinoyatlarning oldini olish uchun yana qanday choralar ko‘rilishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…