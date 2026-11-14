Yaponiya — Braziliya 3:2: «Samuraylar» afsonaviy raqibini mag‘lub etib, sensatsiya qayd etdi

1 daqiqa o'qish59
Yaponiya — Braziliya 3:2: «Samuraylar» afsonaviy raqibini mag‘lub etib, sensatsiya qayd etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro o‘rtoqlik o‘yini doirasida Yaponiya terma jamoasi Braziliya ustidan 3:2 hisobida kutilmagan g‘alabani qo‘lga kiritdi.
  • Yaponlar safida Kubo, Nakamura va Sakamoto gol urgan bo‘lsa, braziliyaliklar tarkibida Vinisius Junior dubl qayd etdi.
  • Uchrashuv davomida har ikki murabbiy tarkibni sinovdan o‘tkazish maqsadida ko‘plab o‘zgarishlarni amalga oshirdi.
  • Mazkur natija Osiyo futboli vakillarining global sahnadagi salohiyati va o‘sishini yana bir bor namoyish etdi.

Xalqaro o‘rtoqlik o‘yini doirasida jahon futbolining grandlaridan biri bo‘lgan Braziliya milliy jamoasi Yaponiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Muxlislar gollarga boy va o‘ta murosasiz kechgan shiddatli to‘qnashuvga guvoh bo‘lishdi. Uchrashuv kutilmaganda yaponiyaliklarning 3:2 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.

Gollarga boy kechgan shiddatli bahs

O‘yinning boshidan boshlab har ikki jamoa faol hujumkor futbol namoyish etdi. Yaponiya terma jamoasi a’zolari o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalanib, hisobni ochdi. Uchrashuv davomida «samuraylar» safida Kubo (15-daqiqa), Nakamura (19-daqiqa) va bahs so‘nggida gol urgan Sakamoto (90+1-daqiqa) o‘z nomlarini tabloga yozdirib qo‘yishdi.

Braziliya terma jamoasi safida esa hujumchi Vinisius Junior yuqori mahorat ko‘rsatib, dubl qayd etdi (33- va 75-daqiqalar). Biroq besh golli dramada yaponiyaliklarning himoyadagi intizomi va hujumdagi aniqligi ularga g‘alaba olib keldi.

Uchrashuv tafsilotlari

Ma’lumotlar

Match maqomi

Xalqaro o‘rtoqlik o‘yini

Hisob

Yaponiya — Braziliya 3:2

Yaponiya gollari

Kubo (15'), Nakamura (19'), Sakamoto (90+1')

Braziliya gollari

Vinisius Junior (33', 75')

Maydondagi tarkiblar va o‘zgarishlar

O‘yin davomida har ikki murabbiy ham tarkibni sinovdan o‘tkazish maqsadida ko‘plab o‘zgarishlarni amalga oshirdi:

  • Yaponiya safida maydonga tushganlar: Suzuki Z., Nakano S. (Sugavara Y. 62), Seko A., Machida K. (Itakura K. 86), Ito H. (Suzuki J. 86), Tanaka A. (Sano K. 86), Kamada D. (Minamino T. 72), Doan R. (s) (Sakamoto T. 72), Nakamura K. (Ito J. 72), Maeda D. (Ogava K. 72), Kubo T. (Sano K. 62).

  • Braziliya safida maydonga tushganlar: Pedro Morisko, Uesli Franka (Vanderson 78), Kunya (Jonatan Jezus 58), Gabriel, Karlos Augusto, Bruno Gimaraes, Andrey Santos (Joao Gomes 79), Andre (Marlon Gomes 58), Estevan (Alisson 58), Rafinya (s) (Endrik 71), Vinisius Junior.

Mazkur g‘alaba Osiyo futboli vakillarining so‘nggi yillardagi global sahnadagi ulkan o‘sishi va yuqori salohiyatga ega ekanini yana bir bor isbotladi.

Sizningcha, Yaponiya terma jamoasining Braziliya ustidan qozongan bunday g‘alabasi asoslimi yoki braziliklar o‘z o‘yinini ko‘rsata olmadimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari