Yaponiya — Braziliya 3:2: «Samuraylar» afsonaviy raqibini mag‘lub etib, sensatsiya qayd etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xalqaro o‘rtoqlik o‘yini doirasida Yaponiya terma jamoasi Braziliya ustidan 3:2 hisobida kutilmagan g‘alabani qo‘lga kiritdi.
- Yaponlar safida Kubo, Nakamura va Sakamoto gol urgan bo‘lsa, braziliyaliklar tarkibida Vinisius Junior dubl qayd etdi.
- Uchrashuv davomida har ikki murabbiy tarkibni sinovdan o‘tkazish maqsadida ko‘plab o‘zgarishlarni amalga oshirdi.
- Mazkur natija Osiyo futboli vakillarining global sahnadagi salohiyati va o‘sishini yana bir bor namoyish etdi.
Xalqaro o‘rtoqlik o‘yini doirasida jahon futbolining grandlaridan biri bo‘lgan Braziliya milliy jamoasi Yaponiya terma jamoasiga qarshi maydonga tushdi. Muxlislar gollarga boy va o‘ta murosasiz kechgan shiddatli to‘qnashuvga guvoh bo‘lishdi. Uchrashuv kutilmaganda yaponiyaliklarning 3:2 hisobidagi g‘alabasi bilan yakunlandi.
Gollarga boy kechgan shiddatli bahs
O‘yinning boshidan boshlab har ikki jamoa faol hujumkor futbol namoyish etdi. Yaponiya terma jamoasi a’zolari o‘z imkoniyatlaridan unumli foydalanib, hisobni ochdi. Uchrashuv davomida «samuraylar» safida Kubo (15-daqiqa), Nakamura (19-daqiqa) va bahs so‘nggida gol urgan Sakamoto (90+1-daqiqa) o‘z nomlarini tabloga yozdirib qo‘yishdi.
Braziliya terma jamoasi safida esa hujumchi Vinisius Junior yuqori mahorat ko‘rsatib, dubl qayd etdi (33- va 75-daqiqalar). Biroq besh golli dramada yaponiyaliklarning himoyadagi intizomi va hujumdagi aniqligi ularga g‘alaba olib keldi.
Uchrashuv tafsilotlari
Ma’lumotlar
Match maqomi
Xalqaro o‘rtoqlik o‘yini
Hisob
Yaponiya — Braziliya 3:2
Yaponiya gollari
Kubo (15'), Nakamura (19'), Sakamoto (90+1')
Braziliya gollari
Vinisius Junior (33', 75')
Maydondagi tarkiblar va o‘zgarishlar
O‘yin davomida har ikki murabbiy ham tarkibni sinovdan o‘tkazish maqsadida ko‘plab o‘zgarishlarni amalga oshirdi:
Yaponiya safida maydonga tushganlar: Suzuki Z., Nakano S. (Sugavara Y. 62), Seko A., Machida K. (Itakura K. 86), Ito H. (Suzuki J. 86), Tanaka A. (Sano K. 86), Kamada D. (Minamino T. 72), Doan R. (s) (Sakamoto T. 72), Nakamura K. (Ito J. 72), Maeda D. (Ogava K. 72), Kubo T. (Sano K. 62).
Braziliya safida maydonga tushganlar: Pedro Morisko, Uesli Franka (Vanderson 78), Kunya (Jonatan Jezus 58), Gabriel, Karlos Augusto, Bruno Gimaraes, Andrey Santos (Joao Gomes 79), Andre (Marlon Gomes 58), Estevan (Alisson 58), Rafinya (s) (Endrik 71), Vinisius Junior.
Mazkur g‘alaba Osiyo futboli vakillarining so‘nggi yillardagi global sahnadagi ulkan o‘sishi va yuqori salohiyatga ega ekanini yana bir bor isbotladi.
Sizningcha, Yaponiya terma jamoasining Braziliya ustidan qozongan bunday g‘alabasi asoslimi yoki braziliklar o‘z o‘yinini ko‘rsata olmadimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…