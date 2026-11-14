«Neftchi» «Bunyodkor»ni yirik hisobda mag‘lub etib, peshqadamligini mustahkamladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Farg‘onada o‘tgan O‘zbekiston Superligasi 26-tur qoldirilgan o‘yinida «Neftchi» jamoasi «Bunyodkor» ustidan 4:0 hisobida yirik g‘alabaga erishdi.
- Uchrashuvda Vladimir Yovovich, Jamshid Iskanderov hamda dubl qayd etgan Xurshid G‘iyosov o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi.
- Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng 64 ochkoga ega bo‘lgan «Neftchi» turnir jadvalidagi peshqadamligini mustahkamladi.
- «Bunyodkor» esa 26 ochko bilan 14-o‘rinda qolmoqda.
O‘zbekiston Superligasi 26-turidan o‘rin olgan qoldirilgan markaziy o‘yinlardan biri Farg‘ona shahrida bo‘lib o‘tdi. Maydon egalari — «Neftchi» jamoasi Toshkentning «Bunyodkor» klubini qabul qilib, muxlislar ko‘z o‘ngida ishonchli va yirik — 4:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi.
Gollarga boy kechgan uchrashuv tafsilotlari
O‘yinning birinchi daqiqalaridan boshlab hujumkor futbol namoyish etgan farg‘onaliklar raqib himoyasiga kuchli bosim o‘tkazishdi. Natijada uchrashuv hisobi tezda ochildi:
7-daqiqa: Vladimir Yovovich hisobni ochdi va jamoasini oldinga olib chiqdi.
11-daqiqa: Xurshid G‘iyosov oradagi farqni oshirib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi.
55-daqiqa: Ikkinchi taym boshida yana o‘z so‘zini aytgan Xurshid G‘iyosov o‘zining dublini rasmiylashtirdi.
74-daqiqa: Tajribali yarim himoyachi Jamshid Iskanderov uchrashuvdagi to‘rtinchi golni kiritib, o‘yin taqdirini uzil-kesil hal qildi.
Uchrashuv ko‘rsatkichlari
Ma’lumotlar
Jmoalar
Neftchi — Bunyodkor
Hisob
4:0 (yirik g‘alaba)
Gol mualliflari
Yovovich (7'), G‘iyosov (11', 55'), Iskanderov (74')
Turnirdagi holati
«Neftchi» 64 ochko bilan peshqadam, «Bunyodkor» 26 ochko (14-o‘rin)
Maydondagi tarkiblar
Har ikki jamoa bosh murabbiylari mazkur muhim bahsda quyidagi asosiy tarkiblarni maydonga boshlab tushishdi:
«Neftchi» asosiy tarkibi: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Aliboyev, Vladimir Yovovich (Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, 61), Xurshid G‘iyosov, Jamshid Iskanderov, Asilbek Jumayev (Bilolxon Toshmirzayev, 56), Anvarjon G‘ofurov, Zoran Marushich (Nurbek Sarsenbayev, 61), Farruh Sayfiyev (Muxsinjon Ubaydullayev, 61), Koffi Kuao (Izzatillo Po‘latov, 74).
«Bunyodkor» asosiy tarkibi: Abdumavlon Abduljalilov, Matiya Krivokapich (Islom Anvarov, 70), Amir To‘rakulov, Shahzodjon Nematjonov (Eldor Naimov, 60), Narimonjon Axmadjonov (Abdurahmon Sulaymonov, 79), Nosirjon Abdusalomov, Abdulhamid Ikromov (Sardor Abdunabiyev, 70), Alijon Bekmurotov, Shamsiddin Tursunmaxamadov, Ivan Bukrin, Mirkamol Annamatov (Muzaffar Olimjonov, 60).
Shuningdek, bahs davomida «Bunyodkor» safidan Mirkamol Annamatov (41) hamda Ivan Bukrin (68) hakam tomonidan ogohlantirildi.
Ushbu g‘alabadan keyin «Neftchi» o‘z ochkolari sonini 64 taga yetkazib, turnir jadvalidagi peshqadamligini yanada mustahkamlab oldi. Mag‘lubiyatga uchragan «qaldirg‘ochlar» esa 26 ochko bilan 14-pog‘onada qolmoqda.
Sizningcha, joriy mavsumda «Neftchi» chempionlikni saqlab qola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…