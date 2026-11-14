«Neftchi» «Bunyodkor»ni yirik hisobda mag‘lub etib, peshqadamligini mustahkamladi

1 daqiqa o'qish60
«Neftchi» «Bunyodkor»ni yirik hisobda mag‘lub etib, peshqadamligini mustahkamladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Farg‘onada o‘tgan O‘zbekiston Superligasi 26-tur qoldirilgan o‘yinida «Neftchi» jamoasi «Bunyodkor» ustidan 4:0 hisobida yirik g‘alabaga erishdi.
  • Uchrashuvda Vladimir Yovovich, Jamshid Iskanderov hamda dubl qayd etgan Xurshid G‘iyosov o‘z hisobiga gol yozdirib qo‘ydi.
  • Ushbu muvaffaqiyatdan so‘ng 64 ochkoga ega bo‘lgan «Neftchi» turnir jadvalidagi peshqadamligini mustahkamladi.
  • «Bunyodkor» esa 26 ochko bilan 14-o‘rinda qolmoqda.

O‘zbekiston Superligasi 26-turidan o‘rin olgan qoldirilgan markaziy o‘yinlardan biri Farg‘ona shahrida bo‘lib o‘tdi. Maydon egalari — «Neftchi» jamoasi Toshkentning «Bunyodkor» klubini qabul qilib, muxlislar ko‘z o‘ngida ishonchli va yirik — 4:0 hisobidagi g‘alabani qo‘lga kiritdi.

Gollarga boy kechgan uchrashuv tafsilotlari

O‘yinning birinchi daqiqalaridan boshlab hujumkor futbol namoyish etgan farg‘onaliklar raqib himoyasiga kuchli bosim o‘tkazishdi. Natijada uchrashuv hisobi tezda ochildi:

  • 7-daqiqa: Vladimir Yovovich hisobni ochdi va jamoasini oldinga olib chiqdi.

  • 11-daqiqa: Xurshid G‘iyosov oradagi farqni oshirib, hisobni 2:0 ko‘rinishiga keltirdi.

  • 55-daqiqa: Ikkinchi taym boshida yana o‘z so‘zini aytgan Xurshid G‘iyosov o‘zining dublini rasmiylashtirdi.

  • 74-daqiqa: Tajribali yarim himoyachi Jamshid Iskanderov uchrashuvdagi to‘rtinchi golni kiritib, o‘yin taqdirini uzil-kesil hal qildi.

Uchrashuv ko‘rsatkichlari

Ma’lumotlar

Jmoalar

Neftchi — Bunyodkor

Hisob

4:0 (yirik g‘alaba)

Gol mualliflari

Yovovich (7'), G‘iyosov (11', 55'), Iskanderov (74')

Turnirdagi holati

«Neftchi» 64 ochko bilan peshqadam, «Bunyodkor» 26 ochko (14-o‘rin)

Maydondagi tarkiblar

Har ikki jamoa bosh murabbiylari mazkur muhim bahsda quyidagi asosiy tarkiblarni maydonga boshlab tushishdi:

  • «Neftchi» asosiy tarkibi: Botirali Ergashev, Boyan Siger, Ikromjon Aliboyev, Vladimir Yovovich (Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, 61), Xurshid G‘iyosov, Jamshid Iskanderov, Asilbek Jumayev (Bilolxon Toshmirzayev, 56), Anvarjon G‘ofurov, Zoran Marushich (Nurbek Sarsenbayev, 61), Farruh Sayfiyev (Muxsinjon Ubaydullayev, 61), Koffi Kuao (Izzatillo Po‘latov, 74).

  • «Bunyodkor» asosiy tarkibi: Abdumavlon Abduljalilov, Matiya Krivokapich (Islom Anvarov, 70), Amir To‘rakulov, Shahzodjon Nematjonov (Eldor Naimov, 60), Narimonjon Axmadjonov (Abdurahmon Sulaymonov, 79), Nosirjon Abdusalomov, Abdulhamid Ikromov (Sardor Abdunabiyev, 70), Alijon Bekmurotov, Shamsiddin Tursunmaxamadov, Ivan Bukrin, Mirkamol Annamatov (Muzaffar Olimjonov, 60).

Shuningdek, bahs davomida «Bunyodkor» safidan Mirkamol Annamatov (41) hamda Ivan Bukrin (68) hakam tomonidan ogohlantirildi.

Ushbu g‘alabadan keyin «Neftchi» o‘z ochkolari sonini 64 taga yetkazib, turnir jadvalidagi peshqadamligini yanada mustahkamlab oldi. Mag‘lubiyatga uchragan «qaldirg‘ochlar» esa 26 ochko bilan 14-pog‘onada qolmoqda.

Sizningcha, joriy mavsumda «Neftchi» chempionlikni saqlab qola oladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari