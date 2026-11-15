Jensen Huang qanday qilib maxsus xizmatlar nishoniga aylandi? Mislsiz mojaro sirlari

2 daqiqa o'qish50
Jensen Huang qanday qilib maxsus xizmatlar nishoniga aylandi? Mislsiz mojaro sirlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nvidia rahbari Jensen Huang Xitoy maxsus xizmatlarining global razvedka operatsiyasi doirasida asosiy nishonlardan biriga aylangan bo‘lishi mumkin.
  • AQSH rasmiylari Huangning Singapurdagi Megaspeed kompaniyasi vakili Elis Huang bilan bo‘lgan munosabatlari orqali Xitoy razvedkasi ta’sir o‘tkazishga uringanidan xavotirda.

Xitoy o‘z texnologik sohasini mustahkamlash va global miqyosda ustunlikka erishish maqsadida dunyodagi eng yirik razvedka operatsiyalaridan birini boshladi. The Wall Street Journal nashrining yozishicha, dunyoga mashhur Nvidia kompaniyasining rahbari Jensen Huang mazkur masshtabli kampaniyaning asosiy nishonlaridan biriga aylangan bo‘lishi mumkin.

Mislsiz miqyosdagi razvedka va AQSHning xavotirlari

Qayd etilishicha, bundan asosiy maqsad Xitoy iqtisodiyotini rivojlantirish, qurolli kuchlarni modernizatsiya qilish hamda mamlakat ichida va xorijda o‘z ta’sirini kengaytirish uchun zarur bo‘lgan ilg‘or texnologiyalarni qo‘lga kiritishdir. Yevropa razvedka xizmatlarining baholashicha, Xitoyda xavfsizlik va razvedka sohasida 600 mingga yaqin kishi faoliyat yuritadi. G‘arb rasmiylari dunyoda bunday miqyosdagi boshqa muqobil faoliyat yo‘qligini ta’kidlamoqda.

AQSH Mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Nikolas Eftimiadesning so‘zlariga ko‘ra, G‘arb bunday yondashuvga odatlanmagan va undan himoyalanish mexanizmlariga to‘liq ega emas.

Amerikalik rasmiylar Xitoy maxsus xizmatlari Singapurning Megaspeed kompaniyasiga aloqador ayol Elis Huang bilan munosabatlari orqali Jensen Huangga ta’sir o‘tkazishga uringanidan jiddiy xavotirda. Britaniyaning MI6 razvedkasi sobiq direktori Nayjel Inksterning fikricha, Huang Pekin uchun nafaqat yetakchi texnologik kompaniya rahbari, balki prezident Donald Trampga yaqinligi va ma’muriyatning chip eksport siyosatiga ta’sir qilish imkoniyati tufayli ham o‘ta katta qiziqish uyg‘otgan.

Mojaroning asosiy jihatlari

Tafsilotlar va rasmiy ma’lumotlar

Xitoyning razvedka kampaniyasi

Texnologiyalarni qo‘lga kiritish uchun mislsiz miqyosdagi global operatsiya

Jensen Huangning roli

Xitoy maxsus xizmatlarining ehtimoliy nishoni va aloqalar yuzasidan gumonlar

Megaspeed tergovi

Singapur kompaniyasi orqali ilg‘or chiplarni Xitoyga yetkazib berish ehtimoli

Direktorlar kengashi qarori

8 noyabrda mustaqil tekshiruv boshlanishi e’lon qilindi, 12 noyabrda Huang iste’fo berdi

Tekshiruv va Jensen Huangning iste’fosi

Jensen Huang atrofidagi mojaro noyabr oyi boshida uning Elis Huang bilan munosabatlari haqidagi xabarlar tarqalishi bilan avj oldi. AQSH maxsus xizmatlari esa bu ayolni Xitoy razvedkasi bilan hamkorlik qilishi mumkinligida gumon qilmoqda.

Shu fonda 8 noyabr kuni Nvidia direktorlar kengashi Huang xorijiy razvedka nishoniga aylangan bo‘lishi mumkinligi yuzasidan mustaqil tekshiruv boshlanganini e’lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi esa barcha bunday ayblovlarni rad etib, ularni asossiz tuhmat deb atadi. Singapurda Megaspeed kompaniyasiga nisbatan tergov 2025 yil fevralidayoq boshlangan bo‘lib, huquq-tartibot idoralari hujjatlarni rasmiylashtirishdagi qoidabuzarliklarni tekshirmoqda.

O‘z navbatida, 1993 yildan buyon Nvidia kompaniyasini muvaffaqiyatli boshqarib kelgan Jensen Huang 12 noyabr kuni iste’foga chiqdi. U prezident, bosh direktor va direktorlar kengashi a’zosi lavozimlarini rasman tark etdi. Hozircha kompaniyaga vaqtinchalik rahbar etib moliyaviy direktor Kolett Kress tayinlandi.

Sizningcha, texnologik gigantlar rahbarlarining geosiyosiy va razvedka mojarolariga aralashib qolishi global bozorga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari