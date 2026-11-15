Jensen Huang qanday qilib maxsus xizmatlar nishoniga aylandi? Mislsiz mojaro sirlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nvidia rahbari Jensen Huang Xitoy maxsus xizmatlarining global razvedka operatsiyasi doirasida asosiy nishonlardan biriga aylangan bo‘lishi mumkin.
- AQSH rasmiylari Huangning Singapurdagi Megaspeed kompaniyasi vakili Elis Huang bilan bo‘lgan munosabatlari orqali Xitoy razvedkasi ta’sir o‘tkazishga uringanidan xavotirda.
Xitoy o‘z texnologik sohasini mustahkamlash va global miqyosda ustunlikka erishish maqsadida dunyodagi eng yirik razvedka operatsiyalaridan birini boshladi. The Wall Street Journal nashrining yozishicha, dunyoga mashhur Nvidia kompaniyasining rahbari Jensen Huang mazkur masshtabli kampaniyaning asosiy nishonlaridan biriga aylangan bo‘lishi mumkin.
Mislsiz miqyosdagi razvedka va AQSHning xavotirlari
Qayd etilishicha, bundan asosiy maqsad Xitoy iqtisodiyotini rivojlantirish, qurolli kuchlarni modernizatsiya qilish hamda mamlakat ichida va xorijda o‘z ta’sirini kengaytirish uchun zarur bo‘lgan ilg‘or texnologiyalarni qo‘lga kiritishdir. Yevropa razvedka xizmatlarining baholashicha, Xitoyda xavfsizlik va razvedka sohasida 600 mingga yaqin kishi faoliyat yuritadi. G‘arb rasmiylari dunyoda bunday miqyosdagi boshqa muqobil faoliyat yo‘qligini ta’kidlamoqda.
AQSH Mudofaa vazirligi razvedka boshqarmasining sobiq xodimi Nikolas Eftimiadesning so‘zlariga ko‘ra, G‘arb bunday yondashuvga odatlanmagan va undan himoyalanish mexanizmlariga to‘liq ega emas.
Amerikalik rasmiylar Xitoy maxsus xizmatlari Singapurning Megaspeed kompaniyasiga aloqador ayol Elis Huang bilan munosabatlari orqali Jensen Huangga ta’sir o‘tkazishga uringanidan jiddiy xavotirda. Britaniyaning MI6 razvedkasi sobiq direktori Nayjel Inksterning fikricha, Huang Pekin uchun nafaqat yetakchi texnologik kompaniya rahbari, balki prezident Donald Trampga yaqinligi va ma’muriyatning chip eksport siyosatiga ta’sir qilish imkoniyati tufayli ham o‘ta katta qiziqish uyg‘otgan.
Mojaroning asosiy jihatlari
Tafsilotlar va rasmiy ma’lumotlar
Xitoyning razvedka kampaniyasi
Texnologiyalarni qo‘lga kiritish uchun mislsiz miqyosdagi global operatsiya
Jensen Huangning roli
Xitoy maxsus xizmatlarining ehtimoliy nishoni va aloqalar yuzasidan gumonlar
Megaspeed tergovi
Singapur kompaniyasi orqali ilg‘or chiplarni Xitoyga yetkazib berish ehtimoli
Direktorlar kengashi qarori
8 noyabrda mustaqil tekshiruv boshlanishi e’lon qilindi, 12 noyabrda Huang iste’fo berdi
Tekshiruv va Jensen Huangning iste’fosi
Jensen Huang atrofidagi mojaro noyabr oyi boshida uning Elis Huang bilan munosabatlari haqidagi xabarlar tarqalishi bilan avj oldi. AQSH maxsus xizmatlari esa bu ayolni Xitoy razvedkasi bilan hamkorlik qilishi mumkinligida gumon qilmoqda.
Shu fonda 8 noyabr kuni Nvidia direktorlar kengashi Huang xorijiy razvedka nishoniga aylangan bo‘lishi mumkinligi yuzasidan mustaqil tekshiruv boshlanganini e’lon qildi. Xitoy Tashqi ishlar vazirligi esa barcha bunday ayblovlarni rad etib, ularni asossiz tuhmat deb atadi. Singapurda Megaspeed kompaniyasiga nisbatan tergov 2025 yil fevralidayoq boshlangan bo‘lib, huquq-tartibot idoralari hujjatlarni rasmiylashtirishdagi qoidabuzarliklarni tekshirmoqda.
O‘z navbatida, 1993 yildan buyon Nvidia kompaniyasini muvaffaqiyatli boshqarib kelgan Jensen Huang 12 noyabr kuni iste’foga chiqdi. U prezident, bosh direktor va direktorlar kengashi a’zosi lavozimlarini rasman tark etdi. Hozircha kompaniyaga vaqtinchalik rahbar etib moliyaviy direktor Kolett Kress tayinlandi.
Sizningcha, texnologik gigantlar rahbarlarining geosiyosiy va razvedka mojarolariga aralashib qolishi global bozorga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…