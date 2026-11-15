Trampning oraliq saylovlardagi mag‘lubiyati va AQSHdagi siyosiy burilishlar

2 daqiqa o'qish59
Trampning oraliq saylovlardagi mag‘lubiyati va AQSHdagi siyosiy burilishlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSHda o‘tkazilgan oraliq saylovlar natijalari Amerika xalqining Donald Tramp prezidentligi va respublikachilar siyosatidan qattiq noroziligini ko‘rsatdi.
  • Siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning ta’kidlashicha, demokratlarning rekord darajadagi g‘alabasi saylovchilarning amaldagi hukumatga bo‘lgan hafsalasi pir bo‘lgani bilan izohlanadi.

Amerika Qo‘shma Shtatlarida o‘tkazilgan oraliq saylovlar Amerika xalqining amaldagi rahbari Donald Trampning 2 yillik prezidentligidan hamda respublikachilar siyosatidan qattiq noroziligini yaqqol ko‘rsatdi. Taniqli siyosatshunos Kamoliddin Rabbimovning Kun.uz saytidagi kolonkasida ta’kidlanishicha, bu safargi saylov natijalari an’analarni buzib, juda hayratli manzarani hosil qildi. Rekord darajadagi tafovut bilan demokratlarning g‘olib chiqishi ko‘plab muhokamalarga sabab bo‘lmoqda.

Saylov natijalaridagi uchta muhim xulosa

Mazkur siyosiy jarayon va kelajakdagi saylovlar borasida e’tibor qaratish lozim bo‘lgan uchta asosiy xulosa ko‘zga tashlanadi:

  1. Eronga qarshi urush va jamoatchilik charchog‘i: Amerikaliklar faqatgina inflyatsiya, qimmatlashgan neft va ijtimoiy-iqtisodiy muammolardangina emas, balki nisbatan zaif deb hisoblangan Eronning de-fakto ustun kelganidan ham norozi. Bu urush ko‘pchilik tomonidan noqonuniy, ma’naviyatsiz va tajovuzkorona sifatida qabul qilinmoqda. Urushlarning chegaraga yetgani ochiq ko‘rinmoqda.

  2. Siyosiy liderlarning yangi avlodi va «uyga qaytish» kayfiyati: Qo‘shma Shtatlarda yangi avlod yetishib chiqmoqda. Ular AQSHning jahondagi «istisno davlat» maqomidan, intervensionizmidan charchagan. Bu kuchlar resurslar Amerika ichida qolishini va «vazminlik» siyosati yuritilishini istaydi.

  3. Demokratlar g‘alabasi — aslida Trampning mag‘lubiyati: Saylovchilar demokratlarning kuchli dasturi uchun emas, balki Tramp va respublikachilardan hafsalasi pir bo‘lgani uchun ovoz berdi. Biroq demokratlar ichidagi ichki parokandalik va qarashlarning turlichaligi kelajakda ular uchun ham jiddiy bosh og‘riqqa aylanishi mumkin.

Saylov natijalari va siyosiy tendensiyalar

Asosiy omillar va xulosalar

Respublikachilarning mag‘lubiyati

An’anaviy shtatlarning ham demokratlarga ovoz berishi va Tramp siyosatidan norozilik

Izolyatsionizm va vazminlik

Yangi avlod siyosatchilarning tashqi majburiyatlarni kamaytirish va «uyga qaytish» talabi

Demokratlar ichidagi tafovut

Mo‘tadil markazchilar va islohotchilar o‘rtasidagi yondashuvlar farqi

Demokratlar ichidagi ziddiyatlar va global yondashuvlar

Demokratlar partiyasi ichida mo‘tadil markazchi so‘llar hamda radikal o‘zgarishlar tarafdori bo‘lgan sotsial-demokrat islohotchilar o‘rtasida katta tafovutlar kuchaymoqda. Mo‘tadillar Yaqin Sharqdan chekinishni, lekin Yevropa va Ukrainani qo‘llab-quvvatlashni istasa, islohotchilar to‘liq izolyatsionizm tarafdori bo‘lib, hatto Yevropa bilan ham xavfsizlik aloqalarini kamaytirishni yoqlaydilar.

Xitoy masalasida esa ikkala qanot ham katta urush tarafdori emas, biroq iqtisodiy raqobat va hatto sun’iy intellekt sohasida chegaralar o‘rnatish orqali Pekinni tiyib turishni rejalashtirmoqda.

Tramp Eronga qarshi urushni to‘xtatadimi?

Amerika xalqi saylovlarda Eron urushiga qarshi ekanini ochiq bildirdi. Biroq tarix shuni ko‘rsatadiki, oraliq saylovlarda yutqazgan prezidentlar (Reygan, kichik Jorj Bush, Obama) o‘z muddatlarida urushlarni to‘xtatish o‘rniga, revansh olish uchun ularni kuchaytirishgan. Trampning beqaror va oldindan aytib bo‘lmaydigan xarakteri, shuningdek, uning atrofidagi ayrim shaxslarning yanada qattiqroq kurashish kerak edi degan qarashlari yangi avantyuralar xavfini saqlab qolmoqda. Ammo xalqning urushlardan charchog‘i yil sayin ortib borishi aniq.

Sizningcha, AQSHdagi bunday siyosiy o‘zgarishlar va jamoatchilikning urushlardan charchagani global siyosatga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari