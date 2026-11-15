Nvidia xodimlari sobiq bosh direktor Xuangni lavozimiga qaytarishni talab qilmoqda

1 daqiqa o'qish58
Nvidia xodimlari sobiq bosh direktor Xuangni lavozimiga qaytarishni talab qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Nvidia xodimlari kompaniya asoschisi va sobiq bosh direktori Djensen Xuangni o'z lavozimiga qaytarishni talab qilib, direktorlar kengashiga murojaat yo'lladi.
  • Ushbu murojaatga qisqa vaqt ichida 1 600 dan ortiq xodim imzo chekib, rahbarsizlik kompaniyaning global bozordagi yetakchi o'rniga putur yetkazishidan xavotir bildirmoqda.

Dunyodagi eng yirik texnologik gigantlardan biri Nvidia atrofidagi mojarolar davom etmoqda. WIRED nashrining xabar berishicha, kompaniya xodimlari sobiq bosh direktor va asoschi Djensen Xuangning iste’fosidan so‘ng keskin norozilik bildirib, uni o‘z lavozimiga qaytarishni talab qilishmoqda.

1 600 dan ortiq imzo va xodimlarning xavotiri

Ma’lum qilinishicha, kompaniya direktorlar kengashiga yo‘llangan ichki murojaat qisqa fursat ichida 1 600 dan ortiq xodimning imzosini to‘plashga muvaffaq bo‘lgan. Ko‘plab jamoa a’zolari Xuangning shaxsiy hayotidagi mojarolarga qaramay, uning kompaniya uchun qanchalik muhim ekanini ta’kidlamoqda.

«Nvidia — bu Djensen tufayli Nvidia bo‘lib turibdi», — deya qayd etgan xodimlardan biri WIRED nashriga bergan izohida.

Jamoa rahbarsiz qolish kompaniyaning global bozordagi yetakchi pozitsiyasiga putur yetkazishidan qattiq xavotirda. Bloomberg agentligining ma’lumotlariga ko‘ra, iste’foga qadar Xuangning o‘zi ham ruhiy tushkunlikka tushib qolgan va xodimlarga o‘z xatolarini tan olib, bunga hech qanday oqlov yo‘qligini aytgan edi.

Voqea vaziyatlari

Tafsilotlar va ko‘rsatkichlar

Asosiy talab

Djensen Xuangni kompaniya rahbarligiga qaytarish

To‘plangan imzolar

Direktorlar kengashiga yo‘llangan murojaatga 1 600 dan ortiq xodim qo‘shildi

Asosiy xavotir

Rahbarsizlik ortidan Nvidia'ning o‘z pozitsiyasini yo‘qotish xavfi

Xitoy tomoni reaksiyasi

XXR TIV Nvidia ishidagi josuslik da’volarini rad etdi

Mojaro va Xitoy omili

Eslatib o‘tamiz, avvalroq grafik protsessorlar ishlab chiquvchisi Nvidia o‘z asoschisi Djensen Xuangning prezident va bosh direktor lavozimlaridan ketganini e’lon qilgan edi. Bunga uning Elis Xuang bilan yaqin munosabatda bo‘lgani va u Xitoy hukumat tuzilmalariga ma’lumot beruvchi manba sifatida gumon qilingani sabab qilib ko‘rsatilgandi.

Shu bilan birga, Xitoy Tashqi ishlar vazirligi Nvidia atrofidagi josuslik haqidagi barcha da’volarni keskin rad etib, ularni asossiz deb atagan. Hozirda jahon texnologik bozori e’tibori direktorlar kengashining xodimlar murojaatiga qanday munosabat bildirishiga qaratilgan.

Sizningcha, xodimlarning bosimi ostida direktorlar kengashi Djensen Xuangni qaytarishga majbur bo‘ladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari