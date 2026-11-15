Nvidia xodimlari sobiq bosh direktor Xuangni lavozimiga qaytarishni talab qilmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Nvidia xodimlari kompaniya asoschisi va sobiq bosh direktori Djensen Xuangni o'z lavozimiga qaytarishni talab qilib, direktorlar kengashiga murojaat yo'lladi.
- Ushbu murojaatga qisqa vaqt ichida 1 600 dan ortiq xodim imzo chekib, rahbarsizlik kompaniyaning global bozordagi yetakchi o'rniga putur yetkazishidan xavotir bildirmoqda.
Dunyodagi eng yirik texnologik gigantlardan biri Nvidia atrofidagi mojarolar davom etmoqda. WIRED nashrining xabar berishicha, kompaniya xodimlari sobiq bosh direktor va asoschi Djensen Xuangning iste’fosidan so‘ng keskin norozilik bildirib, uni o‘z lavozimiga qaytarishni talab qilishmoqda.
1 600 dan ortiq imzo va xodimlarning xavotiri
Ma’lum qilinishicha, kompaniya direktorlar kengashiga yo‘llangan ichki murojaat qisqa fursat ichida 1 600 dan ortiq xodimning imzosini to‘plashga muvaffaq bo‘lgan. Ko‘plab jamoa a’zolari Xuangning shaxsiy hayotidagi mojarolarga qaramay, uning kompaniya uchun qanchalik muhim ekanini ta’kidlamoqda.
«Nvidia — bu Djensen tufayli Nvidia bo‘lib turibdi», — deya qayd etgan xodimlardan biri WIRED nashriga bergan izohida.
Jamoa rahbarsiz qolish kompaniyaning global bozordagi yetakchi pozitsiyasiga putur yetkazishidan qattiq xavotirda. Bloomberg agentligining ma’lumotlariga ko‘ra, iste’foga qadar Xuangning o‘zi ham ruhiy tushkunlikka tushib qolgan va xodimlarga o‘z xatolarini tan olib, bunga hech qanday oqlov yo‘qligini aytgan edi.
Voqea vaziyatlari
Tafsilotlar va ko‘rsatkichlar
Asosiy talab
Djensen Xuangni kompaniya rahbarligiga qaytarish
To‘plangan imzolar
Direktorlar kengashiga yo‘llangan murojaatga 1 600 dan ortiq xodim qo‘shildi
Asosiy xavotir
Rahbarsizlik ortidan Nvidia'ning o‘z pozitsiyasini yo‘qotish xavfi
Xitoy tomoni reaksiyasi
XXR TIV Nvidia ishidagi josuslik da’volarini rad etdi
Mojaro va Xitoy omili
Eslatib o‘tamiz, avvalroq grafik protsessorlar ishlab chiquvchisi Nvidia o‘z asoschisi Djensen Xuangning prezident va bosh direktor lavozimlaridan ketganini e’lon qilgan edi. Bunga uning Elis Xuang bilan yaqin munosabatda bo‘lgani va u Xitoy hukumat tuzilmalariga ma’lumot beruvchi manba sifatida gumon qilingani sabab qilib ko‘rsatilgandi.
Shu bilan birga, Xitoy Tashqi ishlar vazirligi Nvidia atrofidagi josuslik haqidagi barcha da’volarni keskin rad etib, ularni asossiz deb atagan. Hozirda jahon texnologik bozori e’tibori direktorlar kengashining xodimlar murojaatiga qanday munosabat bildirishiga qaratilgan.
Sizningcha, xodimlarning bosimi ostida direktorlar kengashi Djensen Xuangni qaytarishga majbur bo‘ladimi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…