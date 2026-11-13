Rossiya Jensen Xuangni ishga taklif qilmoqchi: NVIDIA asoschisining tajribasi yordam beradimi?
Rossiyada texnologik mustaqillikka erishish yo‘lida kutilmagan taklif ilgari surildi. Davlat dumasi deputati mamlakatning texnologik kompaniyalariga NVIDIA asoschisi Jensen Xuang nomzodini ko‘rib chiqishni tavsiya qildi. Gap shunchaki mashhur rahbarni ishga yollash haqida emas — Rossiya uning protsessorlar ishlab chiqish, sun’iy intellekt va yarimo‘tkazgichlar sanoatidagi ulkan tajribasidan foydalanish imkoniyatini muhokama qilmoqda.
Bu tashabbusning o‘ziga xos jihati shundaki, Xuang NVIDIA'ni jahon texnologik bozorining eng qudratli kompaniyalaridan biriga aylantirgan shaxs hisoblanadi. Endi esa uning bilim va boshqaruv tajribasi Rossiyaning o‘z mikroelektronika sanoatini rivojlantirishida asqotishi mumkinligi aytilmoqda.
Rossiyalik deputatdan kutilmagan taklif
Rossiya Davlat dumasi Axborot siyosati, axborot texnologiyalari va aloqa qo‘mitasi raisining birinchi o‘rinbosari Anton Gorelkin mahalliy texnologik kompaniyalarga Jensen Xuang nomzodiga e’tibor qaratishni taklif qildi.
Deputatning fikricha, Xuangning ko‘p yillik tajribasi Rossiyada mikroelektronika va sun’iy intellekt sohalarini rivojlantirish uchun juda foydali bo‘lishi mumkin.
Gorelkin uni oddiy top-menejer sifatida emas, balki zamonaviy protsessorlarni loyihalash, ularni ishlab chiqarishni tashkil etish, global texnologik zanjirlarni shakllantirish va sun’iy intellekt industriyasini rivojlantirishni yaxshi biladigan mutaxassis sifatida baholadi.
Uning ta’kidlashicha, bunday darajadagi mutaxassislar dunyoda juda kam. Shu sababli Rossiya texnologik kompaniyalari Xuang bilan hamkorlik qilish imkoniyatini e’tibordan chetda qoldirmasligi kerak.
NVIDIA'ni texnologik imperiyaga aylantirgan tajriba
Jensen Xuang 1993 yilda NVIDIA kompaniyasiga asos solgan va uni o‘ttiz yildan ortiq vaqt davomida boshqarib kelgan. Uning rahbarligi ostida kompaniya grafik protsessorlar ishlab chiqaruvchisidan sun’iy intellekt uchun hisoblash tezlatkichlari va ilg‘or texnologiyalar bozoridagi yetakchilardan biriga aylandi.
Bugun NVIDIA chiplari sun’iy intellekt modellarini o‘qitish, katta hajmdagi ma’lumotlarni qayta ishlash, superkompyuterlar va yuqori unumli hisoblash tizimlarida keng qo‘llaniladi.
Xuangning asosiy ustunligi faqat protsessor yaratish texnologiyalarini bilishida emas. U chiplarni ishlab chiqishdan tortib, ularni ommaviy ishlab chiqarish, yetkazib berish va butun texnologik ekotizimni shakllantirishgacha bo‘lgan jarayonlarni boshqarish tajribasiga ega.
Rossiyalik deputat aynan shu bilim va ko‘nikmalar mamlakatning o‘z mikroelektronika sanoatini rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkinligini ta’kidlamoqda.
«NVIDIA sirlari kompaniyada qoladi, ammo tajriba Xuangning o‘zi bilan ketadi»
Anton Gorelkin taklifning muhim jihatiga ham alohida to‘xtaldi. Uning fikricha, NVIDIA'ning tijorat sirlari va yopiq ishlanmalari kompaniyaning mulki bo‘lib qoladi. Biroq Xuangning shaxsiy bilimi, tajribasi va boshqaruv mahoratini hech qanday direktorlar kengashi undan tortib ololmaydi.
Deputatning fikricha, Xuang bilan ehtimoliy suhbatni Rossiyada sun’iy intellektni rivojlantirish masalasidan boshlash mumkin.
Bu yerda asosiy e’tibor uning avvalgi kompaniyasiga tegishli maxfiy ma’lumotlarni olishga emas, balki texnologik sohada to‘plagan tajribasidan foydalanishga qaratilishi lozim.
Rossiya o‘z protsessorlarini yaratishda qanday qiyinchiliklarga duch kelmoqda?
Mikroelektronika zamonaviy iqtisodiyot va milliy xavfsizlikning strategik yo‘nalishlaridan biri hisoblanadi. Protsessorlar kompyuterlar, serverlar, telekommunikatsiya uskunalari, sanoat tizimlari, harbiy texnologiyalar va sun’iy intellekt infratuzilmasining asosiy tarkibiy qismidir.
Bunday mahsulotlarni yaratish esa faqat muhandislik bilimi bilan cheklanmaydi. Buning uchun ilmiy tadqiqotlar, zamonaviy ishlab chiqarish infratuzilmasi, yuqori aniqlikdagi uskunalar, malakali mutaxassislar va murakkab xalqaro ta’minot zanjirlari talab etiladi.
Shu sababli tajribali mutaxassisni jalb qilish muayyan ustunlik berishi mumkin. Biroq bitta rahbar yoki muhandisning kelishi butun sanoatni qisqa muddatda rivojlantirib yuborishiga kafolat yo‘q.
Rossiya uchun asosiy vazifa nafaqat protsessorlarni loyihalash, balki ularni raqobatbardosh darajada ishlab chiqarish, texnologik infratuzilmani rivojlantirish va barqaror mutaxassislar maktabini shakllantirishdan iborat.
Hozircha rasmiy taklif yoki muzokaralar haqida ma’lumot yo‘q
Shuni alohida ta’kidlash kerakki, Anton Gorelkinning bayonoti hozircha siyosiy va texnologik tashabbus darajasida qolmoqda. Rossiya tomonidan Jensen Xuangga rasmiy ish taklifi yuborilgani yoki u bilan muzokaralar boshlangani haqida ma’lumot berilmagan.
Shuningdek, NVIDIA rahbariyatidagi ehtimoliy o‘zgarishlar haqida tarqalgan xabarlarni ham rasman tasdiqlangan fakt sifatida qabul qilishga shoshilmaslik lozim.
Har qanday holatda ham mazkur tashabbus zamonaviy texnologiyalar uchun kurashda yuqori malakali mutaxassislar va ularning tajribasi qanchalik muhim ahamiyat kasb etayotganini ko‘rsatadi.
Rossiyaning Jensen Xuang kabi mutaxassisni o‘z texnologik loyihalariga jalb etish istagi ham aynan shu raqobatning bir ko‘rinishi sifatida baholanishi mumkin. Ammo bu g‘oyaning amaliy natija berishi uchun faqat taklifning o‘zi emas, balki zarur infratuzilma, investitsiya va texnologik imkoniyatlar ham talab etiladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…