Deklan Rays o‘g‘lining kimga muxlisligini aytdi va Yamalning bir fazilatini ochib berdi

2 daqiqa o'qish13
Deklan Rays o‘g‘lining kimga muxlisligini aytdi va Yamalning bir fazilatini ochib berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • «Arsenal» yarimhimoyachisi Deklan Raysning o‘g‘li Lamin Yamalning ashaddiy muxlisi hisoblanadi va otasining ispaniyalik futbolchiga qarshi maydonga tushishiga e’tiroz bildirgan.
  • Rays o‘g‘lining Yamalga bo‘lgan hurmati hamda ispaniyalik yulduzning bolaga ko‘rsatgan samimiy munosabati uni hayratda qoldirganini ta’kidladi.

«Arsenal» va Angliya terma jamoasi yarimhimoyachisi Deklan Raysning o‘g‘li mashhur futbolchi Lamin Yamalning ashaddiy muxlisi ekan. Qizig‘i, bolakay otasining Ispaniya yulduziga qarshi maydonga tushishini eshitgach, bunga bir necha bor e’tiroz bildirgan. Ammo Yamalning kichik muxlisga ko‘rsatgan munosabati Raysni ham hayratda qoldirdi.

Angliyalik futbolchi bu haqda Millatlar ligasi guruh bosqichidagi Ispaniyaga qarshi uchrashuv arafasida gapirdi. Uning aytishicha, o‘g‘li uchun Yamal shunchaki iqtidorli futbolchi emas, balki alohida hurmatga sazovor qahramon hisoblanadi.

«Nega unga qarshi o‘ynaysan?» — o‘g‘li Raysga qayta-qayta savol bergan

Deklan Rays o‘g‘liga Ispaniya terma jamoasi bilan o‘ynashini aytganida, bolakayning munosabati otasini kulishga majbur qilgan.

«Unga Yamalga qarshi o‘ynashimni aytganimda, u qayta-qayta: “Nega Laminga qarshi o‘ynaysan?!” deb so‘rayverdi. Ammo Lamin unga juda iliq munosabatda bo‘ldi. Ota sifatida men bu e’tiborni chin dildan qadrladim. Bu juda samimiy ishora edi», — dedi Rays.

Futbolchining so‘zlarini mashhur insayder Fabritsio Romano keltirdi.

Yamalning maydon tashqarisidagi fazilati Raysni ham ta’sirlantirdi

Deklan Raysni faqat o‘g‘lining sevimli futbolchisi bilan uchrashgani emas, balki ispaniyalik yulduzning bolaga ko‘rsatgan munosabati ham quvontirgan.

Angliyalik yarimhimoyachi Yamalning kichik yoshdagi bolalar bilan qanday muomala qilishni yaxshi bilishini ta’kidladi. U bunday fazilatni futbolchining o‘z ukasi bilan munosabati va uning tarbiyasidagi ishtiroki bilan bog‘ladi.

Darhaqiqat, katta futboldagi muvaffaqiyat faqat gollar, sovrinlar va rekordlar bilan o‘lchanmaydi. Mashhurlik cho‘qqisiga chiqqan sportchining yosh muxlislar bilan qanday munosabatda bo‘lishi ham uning shaxsiyati haqida ko‘p narsani aytib beradi.

Raysning gaplaridan anglashilishicha, Yamal o‘g‘li uchun maydondagi mahorati bilan birga, inson sifatidagi samimiyligi bilan ham yoqimli taassurot qoldirgan.

Rays avval ham Yamalning kelajagi haqida fikr bildirgandi

Qizig‘i, Deklan Rays Lamin Yamal haqida ilk bor bunday iliq fikr bildirishi emas. Avvalroq u «Oltin to‘p» uchun ovoz berishda Garri Keynning ispaniyalik yosh yulduzdan ustun kelganini adolatli deb hisoblashini aytgandi.

Shu bilan birga, Rays Yamalning imkoniyatlariga yuqori baho berib, u kelajakda «Oltin to‘p» sovrinini yana bir necha marta qo‘lga kiritishi mumkinligini ta’kidlagan.

Hali yosh bo‘lishiga qaramay, Yamal jahon futbolining eng ko‘p muhokama qilinayotgan yulduzlaridan biriga aylandi. Biroq Deklan Rays hikoya qilgan voqea uning mashhurligidan ham ko‘ra muhimroq jihatni ko‘rsatdi: ba’zan futbolchining eng katta g‘alabasi maydonda emas, balki kichik bir muxlisning qalbida qozoniladi.

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari