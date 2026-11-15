Deklan Rays o‘g‘lining kimga muxlisligini aytdi va Yamalning bir fazilatini ochib berdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- «Arsenal» yarimhimoyachisi Deklan Raysning o‘g‘li Lamin Yamalning ashaddiy muxlisi hisoblanadi va otasining ispaniyalik futbolchiga qarshi maydonga tushishiga e’tiroz bildirgan.
- Rays o‘g‘lining Yamalga bo‘lgan hurmati hamda ispaniyalik yulduzning bolaga ko‘rsatgan samimiy munosabati uni hayratda qoldirganini ta’kidladi.
«Arsenal» va Angliya terma jamoasi yarimhimoyachisi Deklan Raysning o‘g‘li mashhur futbolchi Lamin Yamalning ashaddiy muxlisi ekan. Qizig‘i, bolakay otasining Ispaniya yulduziga qarshi maydonga tushishini eshitgach, bunga bir necha bor e’tiroz bildirgan. Ammo Yamalning kichik muxlisga ko‘rsatgan munosabati Raysni ham hayratda qoldirdi.
Angliyalik futbolchi bu haqda Millatlar ligasi guruh bosqichidagi Ispaniyaga qarshi uchrashuv arafasida gapirdi. Uning aytishicha, o‘g‘li uchun Yamal shunchaki iqtidorli futbolchi emas, balki alohida hurmatga sazovor qahramon hisoblanadi.
«Nega unga qarshi o‘ynaysan?» — o‘g‘li Raysga qayta-qayta savol bergan
Deklan Rays o‘g‘liga Ispaniya terma jamoasi bilan o‘ynashini aytganida, bolakayning munosabati otasini kulishga majbur qilgan.
«Unga Yamalga qarshi o‘ynashimni aytganimda, u qayta-qayta: “Nega Laminga qarshi o‘ynaysan?!” deb so‘rayverdi. Ammo Lamin unga juda iliq munosabatda bo‘ldi. Ota sifatida men bu e’tiborni chin dildan qadrladim. Bu juda samimiy ishora edi», — dedi Rays.
Futbolchining so‘zlarini mashhur insayder Fabritsio Romano keltirdi.
Yamalning maydon tashqarisidagi fazilati Raysni ham ta’sirlantirdi
Deklan Raysni faqat o‘g‘lining sevimli futbolchisi bilan uchrashgani emas, balki ispaniyalik yulduzning bolaga ko‘rsatgan munosabati ham quvontirgan.
Angliyalik yarimhimoyachi Yamalning kichik yoshdagi bolalar bilan qanday muomala qilishni yaxshi bilishini ta’kidladi. U bunday fazilatni futbolchining o‘z ukasi bilan munosabati va uning tarbiyasidagi ishtiroki bilan bog‘ladi.
Darhaqiqat, katta futboldagi muvaffaqiyat faqat gollar, sovrinlar va rekordlar bilan o‘lchanmaydi. Mashhurlik cho‘qqisiga chiqqan sportchining yosh muxlislar bilan qanday munosabatda bo‘lishi ham uning shaxsiyati haqida ko‘p narsani aytib beradi.
Raysning gaplaridan anglashilishicha, Yamal o‘g‘li uchun maydondagi mahorati bilan birga, inson sifatidagi samimiyligi bilan ham yoqimli taassurot qoldirgan.
Rays avval ham Yamalning kelajagi haqida fikr bildirgandi
Qizig‘i, Deklan Rays Lamin Yamal haqida ilk bor bunday iliq fikr bildirishi emas. Avvalroq u «Oltin to‘p» uchun ovoz berishda Garri Keynning ispaniyalik yosh yulduzdan ustun kelganini adolatli deb hisoblashini aytgandi.
Shu bilan birga, Rays Yamalning imkoniyatlariga yuqori baho berib, u kelajakda «Oltin to‘p» sovrinini yana bir necha marta qo‘lga kiritishi mumkinligini ta’kidlagan.
Hali yosh bo‘lishiga qaramay, Yamal jahon futbolining eng ko‘p muhokama qilinayotgan yulduzlaridan biriga aylandi. Biroq Deklan Rays hikoya qilgan voqea uning mashhurligidan ham ko‘ra muhimroq jihatni ko‘rsatdi: ba’zan futbolchining eng katta g‘alabasi maydonda emas, balki kichik bir muxlisning qalbida qozoniladi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…