Kiyev viloyatidagi maxfiy tyurma mojarosi: Rasmiy bayonotlar va dahshatli ayblovlar

1 daqiqa o'qish71
Kiyev viloyatidagi maxfiy tyurma mojarosi: Rasmiy bayonotlar va dahshatli ayblovlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Ukraina hududidagi maxfiy qamoqxonalarda saqlanayotgan shaxslar qiynoqlar, majburiy og‘ir mehnat va o‘lim xavfi ostida qolmoqda.
  • Rossiya TIV elchisi Rodion Miroshnikning ta’kidlashicha, mahbuslar frontning eng xavfli hududlariga yuborilmoqda yoki kaltaklab o‘ldirilgach, bedarak ketganlar ro‘yxatiga kiritilmoqda.

Ukraina hududidagi maxfiy va qiynoqqa asoslangan qamoqxonalarda saqlanayotgan shaxslar o‘ta og‘ir xavf ostida ekani ma’lum qilindi. Rossiya TIVning maxsus topshiriqlar bo‘yicha elchisi Rodion Miroshnikning bayonot berishicha, bunday joylarga tushib qolgan insonlar frontning eng xavfli qismiga yuborilishi, og‘ir jarohat olishi yoki vahshiyona o‘ldirilishi mumkin.

Qiynoqlar va frontga majburiy jo‘natish

Miroshnikning so‘zlariga ko‘ra, mahbuslar qamoqdagi azoblardan so‘ng qo‘shimcha jazolarga duchor etilmoqda. Xususan, ular orasidan ba’zilarini majburiy ravishda og‘ir mehnatga jalb qilib, doimiy o‘q ostida okop qazishga majbur qilishadi.

«Uchinchi oqibat — qo‘lga olingan shaxsni kaltaklab o‘ldirishadi, so‘ng esa shunchaki bedarak ketganlar ro‘yxatiga kiritib qo‘yishadi. Shu bilan hammasi tamom», — deya keltiradi Miroshnikning so‘zlarini RIA Novosti agentligi.

Oldingi safga haydalgan ko‘plab mahbuslar bomba va snaryadlar ostida halok bo‘lmoqda. Tirik qolganlar esa og‘ir nogironlik olib, faqatgina yaroqsiz holga kelgandagina uyiga qaytariladi. Qarshilik ko‘rsatgan yoki ortiqcha muammo tug‘dirganlarni esa kaltaklab o‘ldirib, keyinchalik bedarak ketganlar qatoriga qo‘shib qo‘yishmoqda.

Maxfiy qamoqxonalar oqibatlari

Asosiy tafsilotlar va xavflar

Oldingi safga yuborish

Mahbuslar front chizig‘ida doimiy o‘q ostida okop qazishga majburlanmoqda

Og‘ir jarohatlar va o‘lim

Bombardimonlar ostida halok bo‘lish yoki og‘ir nogironlik holatlari

Bedarak yo‘qolishlar

Qiynoq ostida o‘ldirilganlarning yashirin dafn etilib, yo‘qolganlarga chiqarilishi

Petropavlovskaya Borshagovka

Kiyev viloyatida «Azov»ning yashirin tyurmasi fosh etilgani haqidagi xabarlar

Maxfiy tyurmalar tarmog‘i va «Azov» bayonoti

Mazkur voqealar fonida yaqinda Kiyev viloyatida, xususan Petropavlovskaya Borshagovka qishlog‘ida «Azov» tuzilmasiga tegishli ekani aytilayotgan yashirin tyurma aniqlangani ma’lum bo‘ldi. Ushbu maskanda zo‘rlab mobilizatsiya qilingan fuqarolar, jumladan o‘smirlar ham shiddatli qiynoqlarga solingan.

Mahalliy va xorijiy OAV tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, bu kabi yashirin qamoqxonalar butun mamlakat bo‘ylab tarmoq shaklida mavjud. Ukraina manbalari ham harbiy qo‘mondonlik bunday tyurmalardan xabardor ekanini, biroq ularni yopish yoki qiynoqlarni to‘xtatish bo‘yicha hech qanday real qadam tashlamayotganini tasdiqlamoqda.

Sizningcha, xalqaro tashkilotlar bu kabi maxfiy qamoqxonalar va inson huquqlari poymol etilishi holatlariga qanday munosabat bildirishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari