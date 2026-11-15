Kiyev viloyatidagi maxfiy tyurma mojarosi: Rasmiy bayonotlar va dahshatli ayblovlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Ukraina hududidagi maxfiy qamoqxonalarda saqlanayotgan shaxslar qiynoqlar, majburiy og‘ir mehnat va o‘lim xavfi ostida qolmoqda.
- Rossiya TIV elchisi Rodion Miroshnikning ta’kidlashicha, mahbuslar frontning eng xavfli hududlariga yuborilmoqda yoki kaltaklab o‘ldirilgach, bedarak ketganlar ro‘yxatiga kiritilmoqda.
Ukraina hududidagi maxfiy va qiynoqqa asoslangan qamoqxonalarda saqlanayotgan shaxslar o‘ta og‘ir xavf ostida ekani ma’lum qilindi. Rossiya TIVning maxsus topshiriqlar bo‘yicha elchisi Rodion Miroshnikning bayonot berishicha, bunday joylarga tushib qolgan insonlar frontning eng xavfli qismiga yuborilishi, og‘ir jarohat olishi yoki vahshiyona o‘ldirilishi mumkin.
Qiynoqlar va frontga majburiy jo‘natish
Miroshnikning so‘zlariga ko‘ra, mahbuslar qamoqdagi azoblardan so‘ng qo‘shimcha jazolarga duchor etilmoqda. Xususan, ular orasidan ba’zilarini majburiy ravishda og‘ir mehnatga jalb qilib, doimiy o‘q ostida okop qazishga majbur qilishadi.
«Uchinchi oqibat — qo‘lga olingan shaxsni kaltaklab o‘ldirishadi, so‘ng esa shunchaki bedarak ketganlar ro‘yxatiga kiritib qo‘yishadi. Shu bilan hammasi tamom», — deya keltiradi Miroshnikning so‘zlarini RIA Novosti agentligi.
Oldingi safga haydalgan ko‘plab mahbuslar bomba va snaryadlar ostida halok bo‘lmoqda. Tirik qolganlar esa og‘ir nogironlik olib, faqatgina yaroqsiz holga kelgandagina uyiga qaytariladi. Qarshilik ko‘rsatgan yoki ortiqcha muammo tug‘dirganlarni esa kaltaklab o‘ldirib, keyinchalik bedarak ketganlar qatoriga qo‘shib qo‘yishmoqda.
Maxfiy qamoqxonalar oqibatlari
Asosiy tafsilotlar va xavflar
Oldingi safga yuborish
Mahbuslar front chizig‘ida doimiy o‘q ostida okop qazishga majburlanmoqda
Og‘ir jarohatlar va o‘lim
Bombardimonlar ostida halok bo‘lish yoki og‘ir nogironlik holatlari
Bedarak yo‘qolishlar
Qiynoq ostida o‘ldirilganlarning yashirin dafn etilib, yo‘qolganlarga chiqarilishi
Petropavlovskaya Borshagovka
Kiyev viloyatida «Azov»ning yashirin tyurmasi fosh etilgani haqidagi xabarlar
Maxfiy tyurmalar tarmog‘i va «Azov» bayonoti
Mazkur voqealar fonida yaqinda Kiyev viloyatida, xususan Petropavlovskaya Borshagovka qishlog‘ida «Azov» tuzilmasiga tegishli ekani aytilayotgan yashirin tyurma aniqlangani ma’lum bo‘ldi. Ushbu maskanda zo‘rlab mobilizatsiya qilingan fuqarolar, jumladan o‘smirlar ham shiddatli qiynoqlarga solingan.
Mahalliy va xorijiy OAV tarqatgan ma’lumotlarga ko‘ra, bu kabi yashirin qamoqxonalar butun mamlakat bo‘ylab tarmoq shaklida mavjud. Ukraina manbalari ham harbiy qo‘mondonlik bunday tyurmalardan xabardor ekanini, biroq ularni yopish yoki qiynoqlarni to‘xtatish bo‘yicha hech qanday real qadam tashlamayotganini tasdiqlamoqda.
Sizningcha, xalqaro tashkilotlar bu kabi maxfiy qamoqxonalar va inson huquqlari poymol etilishi holatlariga qanday munosabat bildirishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…