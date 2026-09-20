Xitoyda qiz yoqqan pirotexnika uning yonida portladi (video)
Xitoyda ko‘prikda pirotexnika vositasini yoqqan qiz kutilmaganda yuz bergan portlashdan cho‘chib ketdi. Hodisa aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalmoqda.
Videoda qiz ko‘prikda pirotexnika vositasini yoqqani, oradan ko‘p o‘tmay uning yonida kuchli chaqnash va portlash yuz bergani ko‘rinadi. Qiz esa kutilmagan portlashdan cho‘chib, ortga chekingan.
Hozircha videoning qachon va Xitoyning aynan qaysi hududida olingani, shuningdek, voqea oqibatida qiz jarohat olgan-olmagani haqida ishonchli ma’lumot mavjud emas.
Mazkur video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar e’tiborini tortmoqda.
Izohlar 0
…