Izolyatsiya tugadimi? Suriya prezidenti restoranda Visa kartasi bilan to‘lov qildi (video)

·12·Dunyo
Izolyatsiya tugadimi? Suriya prezidenti restoranda Visa kartasi bilan to‘lov qildi (video)

Suriya poytaxti Damashq shahrida mamlakatning yangi siyosiy va iqtisodiy davrini ifodalovchi diqqatga sazovor voqea yuz berdi. Suriya prezidenti Ahmad ash-Shara restoranlardan birida qahva va tushlik haqini xalqaro Visa bank kartasi orqali naqd pulsiz ko‘rinishda to‘ladi.

Bir qarashda oddiy kundalik holatdek ko‘ringan ushbu voqea ijtimoiy tarmoqlar va xalqaro OAVda katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Sababi — Suriya uzoq yillar davomida G‘arb davlatlarining qat’iy sanksiyalari ostida qolib, global bank tizimlari, jumladan, SWIFT hamda Visa/Mastercard xalqaro to‘lov tarmoqlaridan butunlay uzib qo‘yilgan edi.

Ramziy qadam: POS-terminal va oltin rangli karta

Tarqalgan tasvirlarda davlat rahbarining to‘lov jarayoni qadamma-qadam aks etgan:

  • Hisob-kitob lahzasi: Ofitsiant prezident o‘tirgan stolga to‘lov papkasi va zamonaviy sensorli POS-terminalni olib keladi;

  • Karta orqali kontaktsiz to‘lov: Ahmad ash-Shara o‘z hamyonidan bank kartasini chiqarib, terminalga tegizadi va tranzaksiya muvaffaqiyatli amalga oshadi;

  • Chekning chiqarilishi: Terminaldan to‘lov cheki bosib chiqarilib, xizmat haqi hisobdan yechilgani tasdiqlanadi.

Global moliya tizimiga qaytish nimani anglatadi?

Prezidentning shaxsan naqd pulsiz xalqaro kartadan foydalanishi rasmiy Damashq tomonidan dunyo hamjamiyati va xalqaro investorlarga yo‘llangan kuchli iqtisodiy signal sifatida baholanmoqda:

  • Sanksiyalarning yumshashi: Mazkur amaliyot Suriya bank tizimiga nisbatan xalqaro cheklovlar amalda bekor bo‘la boshlagani va xorijiy to‘lov tizimlari mamlakatga qaytayotganidan dalolat beradi;

  • Sayyohlar va biznes uchun yengillik: Xalqaro kartalarning ishlay boshlashi Suriyaga keladigan sayyohlar, xorijiy tashkilotlar hamda tadbirkorlar uchun moliyaviy operatsiyalarni keskin soddalashtiradi;

  • Iqtisodiyotni raqamlashtirish: Urush yillarida faqat naqd pul (ayniqsa xorijiy valyuta) aylanmasiga bog‘lanib qolgan mamlakat ichki iqtisodiyoti endilikda sivilizatsiyalashgan raqamli to‘lov shakliga o‘tmoqda.

Kuzatuvchilarning fikricha, prezidentning ushbu harakati Suriyaning tashqi dunyo bilan iqtisodiy aloqalarini tiklash va investitsiyaviy jozibadorligini oshirish yo‘lidagi ochiq bayonoti bo‘ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)Halokatli ofat: Nepalda 200 kishi qurbon bo‘ldi, 800 sayyoh qidirilmoqda (video)Bugun, 00:19Garvarddagi jasad qismlari janjali $53 millionga tushdiGarvarddagi jasad qismlari janjali $53 millionga tushdiKecha, 21:57Global falokatdan omon qolish uchun eng xavfsiz davlat qaysi?Global falokatdan omon qolish uchun eng xavfsiz davlat qaysi?Kecha, 21:43Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...Avtomat mumkin: Yamandagi tekshiruv videosi tarmoqlarni lol qoldirdi...Kecha, 21:40Amerikalik erkak 1262 ta Pringles qutisini yig‘ib rekord o‘rnatdiAmerikalik erkak 1262 ta Pringles qutisini yig‘ib rekord o‘rnatdiKecha, 21:33Amerikalik erkak soqoliga minglab buyum joylab rekord o‘rnatdiAmerikalik erkak soqoliga minglab buyum joylab rekord o‘rnatdiKecha, 21:28
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
Ronalduning «to‘yi» Madeyrani larzaga soldi: muxlislar adashdi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
20 yil kutilgan to‘liq Quyosh tutilishi avgust oyida kuzatiladi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi
Malayziyadagi go‘zallik tanlovida podiumda yurgan tovuq tomoshabinlar e’tiborini tortdi