Izolyatsiya tugadimi? Suriya prezidenti restoranda Visa kartasi bilan to‘lov qildi (video)
Suriya poytaxti Damashq shahrida mamlakatning yangi siyosiy va iqtisodiy davrini ifodalovchi diqqatga sazovor voqea yuz berdi. Suriya prezidenti Ahmad ash-Shara restoranlardan birida qahva va tushlik haqini xalqaro Visa bank kartasi orqali naqd pulsiz ko‘rinishda to‘ladi.
Bir qarashda oddiy kundalik holatdek ko‘ringan ushbu voqea ijtimoiy tarmoqlar va xalqaro OAVda katta shov-shuvga sabab bo‘ldi. Sababi — Suriya uzoq yillar davomida G‘arb davlatlarining qat’iy sanksiyalari ostida qolib, global bank tizimlari, jumladan, SWIFT hamda Visa/Mastercard xalqaro to‘lov tarmoqlaridan butunlay uzib qo‘yilgan edi.
Ramziy qadam: POS-terminal va oltin rangli karta
Tarqalgan tasvirlarda davlat rahbarining to‘lov jarayoni qadamma-qadam aks etgan:
Hisob-kitob lahzasi: Ofitsiant prezident o‘tirgan stolga to‘lov papkasi va zamonaviy sensorli POS-terminalni olib keladi;
Karta orqali kontaktsiz to‘lov: Ahmad ash-Shara o‘z hamyonidan bank kartasini chiqarib, terminalga tegizadi va tranzaksiya muvaffaqiyatli amalga oshadi;
Chekning chiqarilishi: Terminaldan to‘lov cheki bosib chiqarilib, xizmat haqi hisobdan yechilgani tasdiqlanadi.
Global moliya tizimiga qaytish nimani anglatadi?
Prezidentning shaxsan naqd pulsiz xalqaro kartadan foydalanishi rasmiy Damashq tomonidan dunyo hamjamiyati va xalqaro investorlarga yo‘llangan kuchli iqtisodiy signal sifatida baholanmoqda:
Sanksiyalarning yumshashi: Mazkur amaliyot Suriya bank tizimiga nisbatan xalqaro cheklovlar amalda bekor bo‘la boshlagani va xorijiy to‘lov tizimlari mamlakatga qaytayotganidan dalolat beradi;
Sayyohlar va biznes uchun yengillik: Xalqaro kartalarning ishlay boshlashi Suriyaga keladigan sayyohlar, xorijiy tashkilotlar hamda tadbirkorlar uchun moliyaviy operatsiyalarni keskin soddalashtiradi;
Iqtisodiyotni raqamlashtirish: Urush yillarida faqat naqd pul (ayniqsa xorijiy valyuta) aylanmasiga bog‘lanib qolgan mamlakat ichki iqtisodiyoti endilikda sivilizatsiyalashgan raqamli to‘lov shakliga o‘tmoqda.
Kuzatuvchilarning fikricha, prezidentning ushbu harakati Suriyaning tashqi dunyo bilan iqtisodiy aloqalarini tiklash va investitsiyaviy jozibadorligini oshirish yo‘lidagi ochiq bayonoti bo‘ldi.
…