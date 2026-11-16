Dog‘istonda 6 metr balandlikda qolib ketgan mushuk mahalliy aholi yordami bilan omon qoldi
Dog‘istonda noodatiy vaziyatga tushib qolgan mushuk mahalliy aholining yordami bilan omon qoldi. Olti metr balandlikdagi turnikda qolib ketgan jonivor pastga tusha olmay, bir muddat odamlarning yordamiga muhtoj bo‘lgan.
Guvohlarning aytishicha, mushuk turnikdan tushishga urinib, uning temir qismida 30 martadan ortiq tortilgan. Biroq balandlik va noqulay vaziyat sababli u mustaqil ravishda pastga tusha olmagan.
Jonivorni qutqarish uchun atrofdagi aholi birgalikda harakatga kirishdi. Ular turnikning tagiga katta paket tortib, mushukning xavfsiz tushishini ta’minlashga urindi. Shu tariqa, odamlarning o‘zaro yordami va befarq bo‘lmagani tufayli mushukni xavfli vaziyatdan olib chiqishga muvaffaq bo‘lishdi.
Voqea mahalliy aholining mehribonligi va jonivorlarga bo‘lgan e’tiborini namoyon etdi. Ba’zan oddiygina yordam ham bir jonivorning hayotini saqlab qolishi mumkin. Dog‘istondagi ushbu holat esa insoniylik va hamjihatlikning ahamiyatini yana bir bor eslatdi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…