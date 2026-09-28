Tushlikda lotereyadan 2 mln dollar yutgan ayol buni ishxonasidagilardan yashirdi

·0·Dunyo
Tushlikda lotereyadan 2 mln dollar yutgan ayol buni ishxonasidagilardan yashirdi

AQSHning Virjiniya shtatida yashovchi ayol tushlik tanaffusida lotereyadan 2 million dollarlik bosh sovrinni qo‘lga kiritdi. Biroq u katta yutuqni nishonlash o‘rniga ishiga qaytib, kunini odatdagidek davom ettirdi. Bu haqda People xabar bermoqda.

Portsmut shahrida istiqomat qiluvchi ayol ishdagi og‘ir kundan keyin omadini sinab ko‘rishga qaror qilgan. Shu maqsadda u Norfolk shahridagi Love Food Mart do‘koniga kirib, lotereya chiptasini xarid qilgan.

Ko‘p o‘tmay, chipta unga 2 million dollarlik bosh sovrinni bergani ma’lum bo‘lgan. Shunga qaramay, ayol hayajonga tushib, ishini tashlab ketmagan. Tushlik tanaffusi yakunlangach, u yana ish joyiga qaytgan.

“Ishga qaytib, hech narsa bo‘lmagandek o‘zimni tutishim kerak edi”, degan u lotereya tashkilotchilariga.

G‘olibga yutuqni 30 yil davomida bo‘lib-bo‘lib olish yoki bir martalik to‘lovni tanlash imkoniyati berilgan. Ayol bir martalik to‘lovni ma’qul ko‘rgan va soliqlar ushlanishidan oldin 952 ming dollar olish huquqiga ega bo‘lgan.

1 sentyabrda boshlangan mazkur lotereya o‘yinida hozircha yana ikkita 2 million dollarlik bosh sovrin o‘z egasini kutmoqda. Ushbu asosiy sovrinni qo‘lga kiritish ehtimoli 408 mingdan birga teng. Lotereyada umuman biror sovrin yutish ehtimoli esa 3,48 dan birni tashkil etadi.

Ayol katta yutuq sohibi bo‘lganiga qaramay, shaxsini oshkor qilmaslikni tanlagan. Bunga Virjiniya shtatida joriy yil iyul oyida qabul qilingan yangi qonun imkon berdi.

Yangi qoidalarga ko‘ra, lotereya g‘oliblari xohishiga qarab anonim qolishi mumkin. Bunday vaziyatda lotereya tashkiloti g‘olibning ismi, yashash manzili yoki olgan yutug‘i miqdorini uning yozma roziligisiz e’lon qila olmaydi.

Avval Virjiniyada bunday imtiyoz faqat 10 million dollardan ortiq yutuq sohiblariga berilgan. Hozir esa AQSHning Delaver, Kanzas, Merilend va Oregon shtatlarida ham lotereya g‘oliblari shaxsini sir saqlash imkoniyatiga ega.

VirjiniyaLove Food MartPeopleanonim lotereya g‘oliblari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ayollar paypoqlariga 225 ta ozdiruvchi ukol yashirdiAyollar paypoqlariga 225 ta ozdiruvchi ukol yashirdi17 sentabr 00:53Forbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladiForbes Donald Trampning boyligi 7,3 milliard dollarga yetganini ochiqladi16 sentabr 08:18«Menga konserting emas, o‘zing kerak eding» — Megan Markl Beyonsedan qattiq xafa bo‘ldi«Menga konserting emas, o‘zing kerak eding» — Megan Markl Beyonsedan qattiq xafa bo‘ldi10 sentabr 10:46O‘lim yoqasidagi erkak odatlarini o‘zgartirib, hayotini saqlab qoldiO‘lim yoqasidagi erkak odatlarini o‘zgartirib, hayotini saqlab qoldi28 avgust 14:58150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi150 nafar ayol "spesnaz": Suriyada ilk ayollar politsiya akademiyasining shov-shuvli bitiruvi24 sentabr 10:06Italyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladiItalyan ayol 1 million yevrolik chiptasini axlatga tashladi14 avgust 18:14
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota