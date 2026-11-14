Mast yenot hayvonlar boshpanasiga 290 ming dollar yig‘ib berdi
AQSHda spirtli ichimliklar do‘koniga kirib, bir nechta shishani sindirgan yenot kutilmagan tarzda internet yulduziga aylandi. Qizig‘i, uning mashhurligi tufayli hayvonlar boshpanasi uchun 290 ming dollardan ortiq mablag‘ to‘plandi.
Ma’lum qilinishicha, yenot do‘konga kirib, jami 14 ta shishani sindirgan. Keyin esa hojatxonaga o‘tib, mast holda uxlab qolgan. Ushbu g‘ayrioddiy voqea haqidagi xabar va hayvonning surati ijtimoiy tarmoqlarda tez tarqalib, ko‘pchilikning e’tiborini tortgan.
Yenotning mashhurligi ortidan uning surati tushirilgan «Trashed Panda» nomli futbolka, xudi va turli esdalik buyumlari savdoga chiqarilgan. Kutilmagan voqea bilan tanilgan hayvonning tasviri tushirilgan mahsulotlarga internet foydalanuvchilari katta qiziqish bildirgan.
Natijada qariyb bir yil davomida 290 ming dollardan ortiq mablag‘ jamg‘arilgan. To‘plangan pullar hayvonlar boshpanasini qo‘llab-quvvatlash va ularni himoya qilish ishlariga yo‘naltirilmoqda.
Shu tariqa, do‘kondagi kutilmagan «sarguzasht»i bilan mashhur bo‘lgan yenot nafaqat internet yulduziga, balki boshqa hayvonlarga yordam berishga hissa qo‘shgan ramzga ham aylandi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…