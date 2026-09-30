Indoneziya sohillarida sayyohlar kemasi cho‘kdi: 19 kishi qutqarildi (video)

·49·Dunyo
Indoneziya sohillarida sayyohlar kemasi cho‘kdi: 19 kishi qutqarildi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Indoneziya sohillari yaqinida sayyohlarni tashiyotgan kema cho‘kib ketdi, biroq bortdagi 13 sayyoh va 6 ekipaj a’zosi, jami 19 kishi xavfsiz qutqarildi.
  • Hodisaning dastlabki sababi sifatida navigatsiyada yo‘l qo‘yilgan xato ehtimoli ko‘rib chiqilmoqda.
  • Barcha yo‘lovchilarning sog‘-salomat qutqarilgani ushbu voqeaning eng muhim natijasi bo‘ldi.

Indoneziya qirg‘oqlari yaqinida sayyohlarni olib ketayotgan kema cho‘kib ketdi. Eng muhimi, hodisa jiddiy tus olganiga qaramay, kemada bo‘lgan 13 nafar sayyoh va 6 nafar ekipaj a’zosining barchasi qutqarib qolindi.

Hodisaning dastlabki sababi sifatida navigatsiyada yo‘l qo‘yilgan xato ehtimoli ko‘rib chiqilmoqda.

Kemada jami 19 kishi bo‘lgan

Dastlabki ma’lumotlarga ko‘ra, hodisa Indoneziya sohillariga yaqin hududda sodir bo‘lgan.

Kema bortida jami 19 kishi — 13 nafar sayyoh va 6 nafar ekipaj a’zosi bo‘lgan.

Kema suvga g‘arq bo‘lganidan so‘ng qutqaruv ishlari amalga oshirilgan va barcha yo‘lovchilar hamda ekipaj a’zolari xavfsiz holda qutqarilgan.

Shu jihatdan hodisaning eng muhim natijasi — odamlar orasida halok bo‘lganlar yoki bedarak yo‘qolganlar haqida ma’lumot kelib tushmagani.

Dastlabki taxmin — navigatsiya xatosi

Kema halokati sabablari hozircha yakuniy tasdiqlangan emas.

Dastlabki ma’lumotlarda hodisaga navigatsiya xatosi sabab bo‘lgan bo‘lishi mumkinligi aytilmoqda.

Biroq bu hozircha taxmin bo‘lib, kema nima sababdan cho‘kkani bo‘yicha yakuniy xulosa tegishli tekshiruvlardan keyin ma’lum bo‘lishi mumkin.

Eng asosiy xabar — barcha qutqarildi

Dengizdagi bunday hodisalarda dastlabki daqiqalar hal qiluvchi ahamiyatga ega bo‘ladi.

Bu voqeada esa kemada bo‘lgan barcha 19 kishining qutqarilgani hodisaning eng muhim jihati bo‘lib qolmoqda.

Ayni paytda kema halokati tafsilotlari, uning aniq joyi va navigatsiya bilan bog‘liq ehtimoliy xatolar bo‘yicha qo‘shimcha ma’lumotlar kutiladi.

Indoneziya sohillari yaqinidagi hodisa yana bir bor dengiz transportida xavfsizlik va navigatsiya talablariga qat’iy rioya qilish qanchalik muhim ekanini ko‘rsatdi.

IndoneziyaQirg‘oqlarKema halokatiNavigatsiya xatosi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Filippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldiFilippinda yo‘lovchi paromda dahshatli yong‘in: 80 dan ortiq odam bedarak yo‘qoldi10 sentabr 12:48Baliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBaliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildi9 sentabr 14:47Olmaota tog‘larida sayyohlar oldida qor barsi paydo bo‘ldi (video)Olmaota tog‘larida sayyohlar oldida qor barsi paydo bo‘ldi (video)25 sentabr 15:55Venetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqdaVenetsiya tarixiy markazga bir kunlik kirish haqini 30 yevrogacha oshirmoqda22 sentabr 15:52Sayyohlar uchun kutilmagan zarba va yangi cheklovlar: Tailandda 15 sentyabrdan nimalar o‘zgardi?Sayyohlar uchun kutilmagan zarba va yangi cheklovlar: Tailandda 15 sentyabrdan nimalar o‘zgardi?15 sentabr 10:36Nyu-York sohillarida akulalar ko‘paydi, dronlar nazoratni kuchaytirdiNyu-York sohillarida akulalar ko‘paydi, dronlar nazoratni kuchaytirdi31 iyul 18:32
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Turkiyada o‘zbekistonlik kelin 5 mln liralik tilla bilan yo‘qoldi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota