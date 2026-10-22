Ona va qizining peshonasida bir xil oq soch tutami: noyob o‘xshashlik barchani hayratga soldi

·82·Dunyo
Ona va qizining peshonasida bir xil oq soch tutami: noyob o‘xshashlik barchani hayratga soldi

Nigeriyalik teleboshlovchi Elma Godvin va uning ikkinchi qizi o‘ziga xos genetik xususiyat bilan tug‘ilgan. Ularning ikkalasining ham peshonasi o‘rtasida bir xil joyda oq soch tutami mavjud. Ushbu noodatiy o‘xshashlik ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish uyg‘otdi.

Elmaning aytishicha, u tug‘ilganidan beri peshonasida oq soch tutami bilan yashaydi. Bu xususiyat sochning muayyan qismida pigment yetishmasligi bilan bog‘liq bo‘lib, polioz deb ataladi. Teleboshlovchi 24 yoshigacha o‘ziga o‘xshash boshqa insonni uchratmagan. Faqat ijtimoiy tarmoqlarda shunday xususiyatga ega odamlarni ko‘rgach, bu holatda yolg‘iz emasligini anglagan.

Biroq uning hayotidagi eng hayratlanarli voqea ikkinchi farzandi dunyoga kelganida yuz berdi. Elma chaqaloqning kindigi hali kesilmasidan uning sochlariga e’tibor qaratgan. Qizaloq ham xuddi onasidek, peshonasining aynan bir joyida oq soch tutami bilan tug‘ilgan.

Elmaning to‘ng‘ich qizida bunday belgi bo‘lmagani sababli, chaqaloqning o‘ziga xos ko‘rinishi tug‘ruqda ishtirok etgan tibbiyot xodimlarini ham hayratga solgan.

Ushbu voqeadan so‘ng teleboshlovchi o‘zi kabi tashqi ko‘rinish xususiyatiga ega insonlarga murojaat qilib, o‘ziga xoslikdan uyalmaslikka va uni yashirmaslikka chaqirdi.

Ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari ham bu hikoyaga befarq qolmadi. Ayrimlar voqea ularni chuqur ta’sirlantirganini yozgan bo‘lsa, boshqalar qizaloq ulg‘ayganida o‘zini yolg‘iz his qilmasligi, chunki uning yonida xuddi shunday xususiyatga ega onasi borligini ta’kidlashgan.

Elma GodvinPoliozGenetika
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Musorli» DNKdan 1700 ta nomaʼlum oqsil topildi va saratonga qarshi vaksina yaratildi«Musorli» DNKdan 1700 ta nomaʼlum oqsil topildi va saratonga qarshi vaksina yaratildi28 sentabr 06:23To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!20 sentabr 14:13Olimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdiOlimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdi3 avgust 12:54Yoʻqolib ketgan hayvonlarni tiriltiruvchi Colossal Biosciences qiymati 30 milliard dollarga yetishi mumkinYoʻqolib ketgan hayvonlarni tiriltiruvchi Colossal Biosciences qiymati 30 milliard dollarga yetishi mumkin21 iyul 04:56Genetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiGenetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildi15 iyun 01:53Colossal Biosciences yoʻqolib ketgan moa qushini qayta tiriltirmoqchiColossal Biosciences yoʻqolib ketgan moa qushini qayta tiriltirmoqchi19 may 22:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Bir kunda tug‘ilgan ikki chaqaloq vazni o‘rtasidagi farq barchani hayratga soldi
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Xitoydagi arvoh-shahar: 15 yil davomida tashlab ketilgan shahar qanday sirni yashirmoqda?
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
Turkiyada Nuh kemasi topildimi? Olimlar yer ostida tonnellarni aniqladi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
61 yoshli ayol qizining farzandini dunyoga keltirdi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Xitoyda kelin kuyovga 12 ming dollarlik videokarta sovg‘a qildi
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
Guruch dalalarida o‘rdaklar "ishlamoqda": ular fermerlarga qanday yordam beradi?
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
16 yil avval buyurtma qilingan Nokia telefonlari nihoyat yetib keldi
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda
38 yoshli ayol bir yo‘la to‘rt nafar bir xil egizak o‘g‘il kutmoqda