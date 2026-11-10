Ayol farzandi ko‘k ko‘zli tug‘ilishi uchun homiladorlikda ko‘z rangini o‘zgartirdi

1 daqiqa o'qish0
Ayol farzandi ko‘k ko‘zli tug‘ilishi uchun homiladorlikda ko‘z rangini o‘zgartirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Rossiyalik yosh kosmetolog homiladorlik davrida ko‘z rangini o‘zgartirish amaliyotini o‘tkazish orqali farzandining ko‘k ko‘zli bo‘lib tug‘ilishiga erishmoqchi bo‘lganini ma’lum qildi.
  • Ayol o‘z organizmidagi bu o‘zgarishlar bolaning DNKsiga ta’sir qiladi deb hisoblagan bo‘lsa-da, bu da’vo ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama va tanqidlarga sabab bo‘ldi.

Rossiya ijtimoiy tarmoqlarida yosh ayolning g‘ayrioddiy da’vosi keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Uning aytishicha, homiladorlik davrida ko‘z rangini o‘zgartirish amaliyotidan o‘tgan va bu orqali farzandining ham ko‘k ko‘zli bo‘lib tug‘ilishiga erishmoqchi bo‘lgan. Ayolning fikricha, ona organizmidagi bunday o‘zgarishlar tug‘ilmagan bolaning DNKsiga ham ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Ma’lumki, bugungi kunda inson ko‘z rangini o‘zgartirish imkonini beruvchi bir nechta kosmetik va jarrohlik usullari mavjud. Ular orasida sun’iy rangdor parda implantlarini o‘rnatish, lazer muolajalari va keratopigmentatsiya kabi usullar bor.

Masalan, lazer yordamida ko‘z rangdor pardasi yuzasidagi melanin pigmenti kamaytirilib, jigarrang ko‘zlarni ko‘k rangga aylantirish mumkinligi aytilgan. Bunday jarayon taxminan 20 soniya davom etishi mumkin. Yana bir zamonaviy usul — keratopigmentatsiya yoki «shox pardaga tatuirovka qilish» amaliyotidir. U maxsus uskunalar va biologik jihatdan mos pigmentlar yordamida ko‘z shox pardasiga rang berishga asoslangan.

Biroq asosiy savol shundaki, ko‘z rangini o‘zgartirish orqali bu xususiyatni hali tug‘ilmagan farzandga ham o‘tkazish mumkinmi?

Yaqinda ko‘z rangini o‘zgartirgan rossiyalik yosh kosmetologning fikricha, buning imkoni bor. U mashhur podkastlardan birida shifokor bilan suhbatlashar ekan, farzandi ko‘k ko‘zli tug‘ilishi uchun homiladorlik davrida mazkur muolajani amalga oshirganini aytgan. Ayol o‘z DNKsi ham yangi ko‘z rangiga moslashish uchun avtomatik ravishda o‘zgarishiga ishongan.

Podkast boshlovchisi uning fikrlarini xotirjamlik bilan tinglagan bo‘lsa-da, bu gaplar ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish va hazilomuz munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ko‘plab foydalanuvchilar ayolning da’vosini tanqid qilib, izohlarda turli kinoyali fikrlar qoldirishdi.

Shu tariqa, yosh ayolning ko‘z rangini o‘zgartirish orqali farzandining tashqi ko‘rinishiga ta’sir o‘tkazish mumkinligi haqidagi da’vosi internetda hazil va bahslarga sabab bo‘ldi. Aslida esa insonning ko‘z rangi irsiy xususiyatlar bilan belgilanadi. Ota-onadagi kosmetik o‘zgarishlar esa farzandning DNKsini o‘zgartirmaydi.

Maqola sizga yoqdimi?
Aziza Shukhratova«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari