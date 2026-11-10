Ayol farzandi ko‘k ko‘zli tug‘ilishi uchun homiladorlikda ko‘z rangini o‘zgartirdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Rossiyalik yosh kosmetolog homiladorlik davrida ko‘z rangini o‘zgartirish amaliyotini o‘tkazish orqali farzandining ko‘k ko‘zli bo‘lib tug‘ilishiga erishmoqchi bo‘lganini ma’lum qildi.
- Ayol o‘z organizmidagi bu o‘zgarishlar bolaning DNKsiga ta’sir qiladi deb hisoblagan bo‘lsa-da, bu da’vo ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama va tanqidlarga sabab bo‘ldi.
Rossiya ijtimoiy tarmoqlarida yosh ayolning g‘ayrioddiy da’vosi keng muhokamalarga sabab bo‘ldi. Uning aytishicha, homiladorlik davrida ko‘z rangini o‘zgartirish amaliyotidan o‘tgan va bu orqali farzandining ham ko‘k ko‘zli bo‘lib tug‘ilishiga erishmoqchi bo‘lgan. Ayolning fikricha, ona organizmidagi bunday o‘zgarishlar tug‘ilmagan bolaning DNKsiga ham ta’sir ko‘rsatishi mumkin.
Ma’lumki, bugungi kunda inson ko‘z rangini o‘zgartirish imkonini beruvchi bir nechta kosmetik va jarrohlik usullari mavjud. Ular orasida sun’iy rangdor parda implantlarini o‘rnatish, lazer muolajalari va keratopigmentatsiya kabi usullar bor.
Masalan, lazer yordamida ko‘z rangdor pardasi yuzasidagi melanin pigmenti kamaytirilib, jigarrang ko‘zlarni ko‘k rangga aylantirish mumkinligi aytilgan. Bunday jarayon taxminan 20 soniya davom etishi mumkin. Yana bir zamonaviy usul — keratopigmentatsiya yoki «shox pardaga tatuirovka qilish» amaliyotidir. U maxsus uskunalar va biologik jihatdan mos pigmentlar yordamida ko‘z shox pardasiga rang berishga asoslangan.
Biroq asosiy savol shundaki, ko‘z rangini o‘zgartirish orqali bu xususiyatni hali tug‘ilmagan farzandga ham o‘tkazish mumkinmi?
Yaqinda ko‘z rangini o‘zgartirgan rossiyalik yosh kosmetologning fikricha, buning imkoni bor. U mashhur podkastlardan birida shifokor bilan suhbatlashar ekan, farzandi ko‘k ko‘zli tug‘ilishi uchun homiladorlik davrida mazkur muolajani amalga oshirganini aytgan. Ayol o‘z DNKsi ham yangi ko‘z rangiga moslashish uchun avtomatik ravishda o‘zgarishiga ishongan.
Podkast boshlovchisi uning fikrlarini xotirjamlik bilan tinglagan bo‘lsa-da, bu gaplar ijtimoiy tarmoqlarda katta qiziqish va hazilomuz munosabatlarga sabab bo‘ldi. Ko‘plab foydalanuvchilar ayolning da’vosini tanqid qilib, izohlarda turli kinoyali fikrlar qoldirishdi.
Shu tariqa, yosh ayolning ko‘z rangini o‘zgartirish orqali farzandining tashqi ko‘rinishiga ta’sir o‘tkazish mumkinligi haqidagi da’vosi internetda hazil va bahslarga sabab bo‘ldi. Aslida esa insonning ko‘z rangi irsiy xususiyatlar bilan belgilanadi. Ota-onadagi kosmetik o‘zgarishlar esa farzandning DNKsini o‘zgartirmaydi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…