«Musorli» DNKdan 1700 ta nomaʼlum oqsil topildi va saratonga qarshi vaksina yaratildi

·43·Texno
«Musorli» DNKdan 1700 ta nomaʼlum oqsil topildi va saratonga qarshi vaksina yaratildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xalqaro tadqiqotchilar jamoasi ilgari «musorli DNK» deb atalgan hududlardan 1700 ga yaqin nomaʼlum peptidinlarni aniqladi.
  • Ushbu kashfiyot tibbiyot va onkologiyada tub burilish yasab, saratonga qarshi yangi vaksinalarni sinovdan oʻtkazish imkonini berdi.
  • Xususan, Yuing sarkomasiga qarshi vaksina yaratildi va hozirda 45 nafargacha bemor ishtirokida klinik sinovlar davom etmoqda.

Xalqaro tadqiqotchilar jamoasi ilgari «musorli DNK» deb atalib, hech qanday foydali vazifa bajarmaydi deb hisoblangan hududlarda oʻnlab aminokislotalardan iborat qisqa molekulalar — peptidinlarni aniqladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu yashirin qatlamning kashf etilishi tibbiyot va onkologiyada tub burilish yasab, xavfli oʻsmalarga qarshi mutlaqo yangi vaksinalarni sinovdan oʻtkazish imkonini berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Ilgarilari genetiklar faqat yuzlab yoki minglab zanjirli klassik oqsillarni oʻrganib, genomning katta qismini eʼtibordan chetda qoldirgan edi. TransCODE xalqaro konsorsiumi tarkibida birlashgan 60 dan ortiq tadqiqotchi ilgari kodlovchi deb qaralmagan 7 000 dan ziyod uchastkalarni tahlil qildi. Natijada ularning qariyb toʻdan bir qismi — 1 700 ga yaqin qismi oʻziga xos qisqa molekulalarni ishlab chiqarishi maʼlum boʻldi.

Ushbu yashirin qatlamni ochib berishda ribosomal profillash usuli muhim rol oʻynadi. Mazkur texnologiya oqsil yigʻish mashinalari genomning qaysi nuqtalarida faol ekanini aniq qayd etadi. Maʼlum boʻlishicha, ribosomalar minglab noannotatsiya qilingan hududlarni oʻqiydi. 2001 yilda hujayralarni stressdan himoya qiluvchi 24 ta aminokislotali guponin kashf etilishi ushbu keng sinfdagi ilk hujjatlashtirilgan holat boʻlgan edi.

Onkologiyada amaliy qoʻllanilishi

Tadqiqotning eng muhim klinik natijasi onkologiya sohasiga toʻgʻri keladi. Saraton hujayralari sogʻlom toʻqimalarda uchramaydigan koʻplab peptidinlarni oʻz ichiga oladi va eng asosiysi, ularga bogʻlanib qoladi. «Qora DNK»ning tegishli qismlari bloklanganda koʻkrak, prostata, ichak va miya saratoni hujayralarining oʻsishi toʻxtashi aniqlandi.

Ushbu molekulalarning parchalari HLA-kompleks oqsillari orqali hujayra yuzasiga chiqariladi va bu ularni immun tizimi uchun qulay nishonga aylantiradi. Aynan shu prinsip Yuing sarkomasiga — Yevropada har yili 600 ga yaqin yoshlarda aniqlanadigan kam uchraydigan va agressiv suyak oʻsimtasiga qarshi vaksina yaratish asosiga qoʻyildi.

Prinsessa Maksim nomidagi bolalar onkologiyasi markazidan Sebastian van Xeesch sarkoma hujayralariga xos boʻlgan bir nechta peptidin parchalarini bitta preparatga birlashtirdi. Uning tushuntirishicha, molekulalar shu qadar kichikki, bitta vaksina tarkibiga bir nechta nishonlarni joylashtirish imkoni tugʻilgan.

Kelajak istiqbollari va evolyutsiyadagi ahamiyati

Hozirgi vaqtda Fight Kids Cancer dasturi tomonidan moliyalashtiriladigan klinik sinovlar Parijdagi Kyuri instituti va Geydelberg universitetida 45 nafargacha bemor ishtirokida davom etmoqda. Ushbu yondashuv boshqa turdagi xavfli oʻsmalarni davolashda ham qoʻl kelishi kutilmoqda.

Shu bilan birga, peptidinlar evolyutsiya nazariyasi boʻyicha fundamental savol qoʻymoqda. Inson oqsillarining aksariyati boshqa turlarda oʻxshash analoglarga ega boʻlsa-da, yurak toʻqimalarini solishtirgan olimlar bu molekulalar landshafti tubdan farq qilishini aniqlashdi. Bu esa molekulyar darajadagi evolyutsiya avval oʻylanganidan ancha dinamik ekanini va peptidinlar kelgusida toʻlaqonli oqsilga aylanishi mumkinligini koʻrsatadi.

GenetikaSaratonVaksinaTibbiyotIlm-fan
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!To‘ng‘ich farzand aqlliroq bo‘ladimi?: Olimlar kutilmagan sababni isbotladi!20 sentabr 14:13Genetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildiGenetika inqilobi: Inson embrioni DNKsini xromosomalarga zarar yetkazmasdan tahrirlash yoʻli topildi15 iyun 01:53Neyrotexnologiya moʻjizasi: Falaj boʻlgan erkak olti yildan soʻng qoʻllarini qimirlata boshladiNeyrotexnologiya moʻjizasi: Falaj boʻlgan erkak olti yildan soʻng qoʻllarini qimirlata boshladi17 iyul 10:522027 yildan onkologik kasalliklarga qarshi yangi dastur joriy etiladi2027 yildan onkologik kasalliklarga qarshi yangi dastur joriy etiladi28 iyun 18:35Sogʻlom turmush tarzi yetarli boʻlmaganda: Tadbirkor saratonni yengishda sunʼiy intellektdan foydalandiSogʻlom turmush tarzi yetarli boʻlmaganda: Tadbirkor saratonni yengishda sunʼiy intellektdan foydalandi27 iyun 19:20The Lancet: mRNK vaksinalarining xavfsizligi va samaradorligi toʻliq isbotlandiThe Lancet: mRNK vaksinalarining xavfsizligi va samaradorligi toʻliq isbotlandi6 iyul 12:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi