Olimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdi

·43·Texno
Olimlar inson DNKsida yoʻqolib ketgan nomaʼlum tur izini topdi
Qisqacha

Xalqaro tadqiqotchilar guruhi zamonaviy inson genomidan ilgari fanga noma'lum bo'lgan qadimgi hominin turiga tegishli genetik izlarni aniqladi. Bu kashfiyotga toshqoldan olingan DNK namunalariga ehtiyoj sezmaydigan yangi TRACE algoritmi yordamida erishildi. Ushbu sirli genetik qism Yer yuzidagi barcha insonlar genomida 0,5 foizdan 1,1 foizgacha miqdorda mavjud. Mazkur guruh ajdodlarining zamonaviy insonlardan taxminan 830 ming yil muqaddam ajralib chiqqani ma'lum bo'ldi.

Xalqaro tadqiqotchilar guruhi zamonaviy inson genomidan ilgari fanga nomaʼlum boʻlgan qadimgi hominin turiga tegishli genetik izlarni aniqladi. Science jurnalida eʼlon qilingan ilmiy ishda taʼkidlanishicha, bu kashfiyotga toshqoldan olingan DNK namunalariga ehtiyoj sezmaydigan yangi TRACE algoritmi yordamida erishildi. Ushbu yondashuv insoniyat evolyutsiyasi tarixi ming yillar davomida bir necha bor turli turlar oʻzaro qoʻshilib ketgan murakkab jarayon boʻlganini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi vaqtda paleogenetikaning asosiy muammosi qadimiy namunalar taqchilligidan iborat. Issiq iqlim sharoitida yoki million yildan ortiq vaqt oldin yashab oʻtgan organizmlarning DNKsini saqlab qolish imkonsiz. Shu sababli ilgari toshqol namunalari topilmagan hududlar va populyatsiyalar tadqiqotchilar uchun yopiq boʻlib kelgan edi. Yangi ishlab chiqilgan TRACE usuli esa zamonaviy genomlarni maʼlumotlar bazasidagi tayyor na namunalar bilan solishtirmasdan, balki har bir DNK fragmentining yuz minglab yillar davomidagi irsiylanish jarayonini kuzatuvchi evolyutsion daraxtlar — ajdodlar reombinatsiyasi graflarini tiklaydi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu dasturiy algoritm simulyatsiyalar yordamida sinovdan oʻtkatilganda taxminan 90 foizlik aniqlik koʻrsatib, xato qilish ehtimolini 0,25 foizdan past darajada saqlab qolgan. Shundan soʻng olimlar uni Afrika, Yevropa, Osiyo va Okeaniya hududlaridagi populyatsiyalarni qamrab olgan «1000 genoma» loyihasi maʼlumotlariga tatbiq etishdi. Natijada algoritm avvaldan maʼlum boʻlgan neandertal va denisov odami genlarini aniqlash bilan birga, hech qaysi maʼlum guruhga toʻgʻri kelmaydigan mutlaqo yangi «arvoh» aralashmani ham topdi.

Nomaʼlum populyatsiya sirlari

Aniqlanishicha, mazkur sirli genetik qism Yer yuzidagi barcha insonlar — ham afrikaliklar, ham boshqa qitʼa vakillarining genomida 0,5 foizdan 1,1 foizgacha miqdorda mavjud. Ushbu fragmentlarning neandertal DNKlariga qaraganda qisqaroq ekani hodisaning ancha qadimiyligidan dalolat beradi. Statistik tahlillar mazkur guruh ajdodlarining zamonaviy insonlardan taxminan 830 ming yil muqaddam ajralib chiqqanini, ularning oʻzaro qoʻshilish jarayoni esa insoniyat Afrikadan chiqishidan oldin sodir boʻlganini koʻrsatdi.

Tadqiqot genetik landshaft boʻyicha ham muhim xulosalarni taqdim etdi. TRACE xaritasiga koʻra, qadimiy DNK inson genomining 70 foizdan ortigʻini qoplaydi. Qizigʻi shundaki, ilgari neandertal va denisov genlaridan tozalangan deb hisoblangan «genetik choʻllarda» ham ushbu «arvoh» izlar topilgan. Masalan, nutq jarayoni bilan bogʻliq FOXP2 geni joylashgan 7-xromosomada mazkur aralashma chastotasi 13,3 foizga yetadi. Bu esa tabiiy tanlanish har qanday qadimgi genlarga qarshi emas, balki faqatgina zararli genetik yuk olib yurgan muayyan liniyalarga qarshi ishlaganini anglatadi.

Suhbatdoshlar orqali oʻtgan ultra-qadimiy irsiyat

Tadqiqotning yana bir qatlami Okeaniya aholisi — Papua – Yangi Gvineya, Vanuatu va Santa-Kruz orollari fuqarolari genomida aniqlandi. TRACE bu yerda denisovchilar DNKsi ichiga joylashgan va oʻta chuqur farqlanishni koʻrsatuvchi segmentlarni ajratib koʻrsatdi. Mutaxassislar buni «ultra-qadimiy» introgresiya, yani denisovchilarning oʻzlari ham undan ham qadimiyroq populyatsiya bilan qoʻshilib ketgani va keyinchalik bu genlarni zamonaviy odamlarga uzatgani sifatida izohlamoqda.

Mazkur liniyaning ajralish vaqti taxminan 1,77 million yil oldinga toʻgʻri kelib, olimlar bu borada Homo erectus turini eng munosib nomzod deb topmoqda. Hozircha buning uchun toʻgʻridan-toʻgʻri moddiy dalillar yoʻq, biroq yangi hisoblash usuli toshqillarning saqlanib qolganiga bogʻliq boʻlmagan holda ilk bor aniq miqdoriy bahoni taqdim etmoqda. EHM va algoritmlarga asoslangan genom arxeologiyasi kelgusida million yillik tarix sirlarini ochishda yagona yoʻlga aylanmoqda.

GenetikaDNKEvolyutsiyaFanTadqiqot
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Starlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiStarlink Малайзияda toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonlar bilan aloqani sinovdan oʻtkazadiBugun, 13:51Sunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaSunʼiy intellekt bumsiz elektr taʼminotini izdan chiqarmoqdaBugun, 13:22AQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdiAQSh Harbiy-havo kuchlari Blue Origin bilan yuk tashish shartnomasini kengaytirdiBugun, 06:51Kvant fizikasida muhim yutuq: olimlar ekzotik superpozitsiyalarni yaratdiKvant fizikasida muhim yutuq: olimlar ekzotik superpozitsiyalarni yaratdiBugun, 05:56Oneplus 16 flagmani 9000 mAch akkumulyator va oʻta kuchli protsessor bilan chiqadiOneplus 16 flagmani 9000 mAch akkumulyator va oʻta kuchli protsessor bilan chiqadiBugun, 03:26Xitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildiXitoy Yer va koinot xavfsizligi uchun yangi usulni taklif qildiBugun, 02:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi
AQSHda xaridor doʻkondan rekord darajadagi arzon narxda kuchli oʻyin kompyuterini sotib oldi