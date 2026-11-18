Samokatdagi xavfli harakat: yigit ppoyezdga qaramay, temiryo‘lni kesib o‘tishga urindi (video)
1 daqiqa o'qish58
Polshada samokatda harakatlanayotgan yigit yaqinlashib kelayotgan poyezdga qaramay, temiryo‘lni kesib o‘tishga urindi. U xavfli vaziyatdan omon chiqdi.
Hodisa aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar orasida muhokamalarga sabab bo‘ldi. Kadrlar yigitning birgina ehtiyotsiz harakati qanday og‘ir oqibatlarga olib kelishi mumkinligini yana bir bor ko‘rsatdi.
Mutaxassislar bunday tavakkalchilikka yo‘l qo‘ymaslik, temiryo‘l kesishmalarida xavfsizlik qoidalariga qat’iy rioya qilish zarurligini eslatadi. Chunki poyezd oldidan o‘tishga urinish har doim ham omadli yakunlanmaydi.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…