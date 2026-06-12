Bryusselda ijaraga beriladigan elektrosamokatlar butunlay taqiqlanadi

·23·Texno
Bryusselda ijaraga beriladigan elektrosamokatlar butunlay taqiqlanadi

2027-yildan boshlab Belgiya poytaxti elektrosamokatlarni ijaraga berish xizmatlaridan butunlay voz kechadi. VRT teleradiokompaniyasi xabariga koʻra, shahar maʼmuriyati kikshering operatorlarining litsenziyalarini uzaytirmaslikka qaror qilgan. Taqiqqa yoʻl-transport hodisalarining koʻpayishi, jamoat joylarining tartibsiz toʻlib ketishi va samokatlardan jinoiy maqsadlarda foydalanilayotgani sabab qilib koʻrsatilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Rasmiy maʼlumotlarga koʻra, birgina 2025-yilning oʻzida ushbu transport ishtirokidagi avariyalarda 666 kishi jarohat olgan, bu oʻtgan yilga nisbatan 25 foizga koʻpdir. Prokuratura statistikasi esa yanada xavotirli: oʻtgan yili ijara samokatlari qurolli hujumlar va otishmalar sodir etilgan 25 ta holatda harakatlanish vositasi sifatida qayd etilgan.

Taʼkidlash joizki, cheklovlar faqat ijaraga olinadigan qurilmalarga tegishli boʻladi. Shaxsiy elektrosamokatlar taqiqlanmaydi, velosipedlar uchun esa, aksincha, 2028-yildan keyin infratuzilmani yanada rivojlantirish rejalashtirilgan. Bryussel bu borada kashfiyotchi emas — avvalroq Parij, Madrid va Praga shaharlarida ham shunday choralar koʻrilgan edi.

Chexiya poytaxtida ham, Belgiyadagidek, piyodalar zonalarida nazoratsiz harakatlanish va turistlarning samokatga transport emas, balki koʻngilochar vosita sifatida qarashidan shikoyat qilingan. Barselona hukumati toʻxtash joylari boʻyicha qatʼiy qoidalar joriy etgan boʻlsa, Niderlandiyada ijara xizmatlari butun mamlakat boʻylab taqiqlangan. Italiyada esa elektrosamokatlar yuridik jihatdan toʻlaqonli transport vositalariga tenglashtirilgan.

BryusselElektrosamokatTransportTaqiqYevropa
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

SpaceX, Anthropic va OpenAI: IPO bozorida yangi davr boshlanmoqdaSpaceX, Anthropic va OpenAI: IPO bozorida yangi davr boshlanmoqdaBugun, 16:22Asus ROG Equalizer: Erishdan himoya qilishi kerak boʻlgan kabelning oʻzi erib ketdiAsus ROG Equalizer: Erishdan himoya qilishi kerak boʻlgan kabelning oʻzi erib ketdiBugun, 15:54SpaceX birjada debyut qildi: Aksiyalar narxi 11 foizga koʻtarildiSpaceX birjada debyut qildi: Aksiyalar narxi 11 foizga koʻtarildiBugun, 15:51Elon Musk SpaceX IPO’dan soʻng dunyodagi ilk trillionerga aylandiElon Musk SpaceX IPO’dan soʻng dunyodagi ilk trillionerga aylandiBugun, 15:50SpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqdaSpaceX Yaponiya investorlaridan 2,2 milliard dollar jalb qilmoqdaBugun, 14:56SpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlarSpaceX IPO: Tarixdagi eng yirik aksiyalar savdosi haqida barcha tafsilotlarBugun, 14:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Nima uchun Google sunʼiy intellekti oʻz nomini toʻgʻri yoza olmaydi?
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Olimlar inson sochi qalinligidan 10 ming marta yupqaroq quyosh elementlarini yaratdi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Super Edition va Honor 600 Pro taqdimot oldidan oshkor etildi
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Pro Xitoyda taqdim etildi: 200 Mp kamera va 8000 mAs akkumulyator
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Honor 600 Smart Edition: 200 MP kamera va 8600 mAs akkumulyator bilan
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
iPhone 18 Pro ranglari maʻlum boʻldi: toʻq olcha rangi asosiy trendga aylanadi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi
Mars tuprogʻidan qurilish materialini yaratuvchi mikroblar aniqlandi