Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?

·0·Foydali
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?

Tabiatda uchraydigan eng qiziqarli ilon turlaridan biri — Afrika tuxumxo‘r iloni (Dasypeltis) o‘ziga xos oziqlanish usuli bilan ajralib turadi. Bu ilon tuxumni chaynamaydi va uni sindirmaydi — aksincha, butunligicha yutadi.

Jarayon tuxumning og‘iz orqali to‘liq yutilishidan boshlanadi. Tuxum qizilo‘ngachga yetgach, ilon tanasidagi maxsus umurtqa o‘simtalari po‘choqni ehtiyotkorlik bilan sindiradi. Shundan so‘ng tuxumning ichidagi suyuq va oziq moddalarga boy qismi hazm qilish tizimiga o‘tadi.

Hazm bo‘lmaydigan po‘choq bo‘laklari esa ilon tanasida siqilib, ixcham holga keltiriladi va keyinchalik og‘iz orqali qayta chiqarib yuboriladi. Shu tariqa ilon tuxumning faqat foydali qismini o‘zlashtiradi.

Mutaxassislarning ta’kidlashicha, Dasypeltis turi zaharsiz bo‘lib, asosan qush tuxumlari bilan oziqlanadi. Uning jag‘ va ovqat hazm qilish tizimi aynan shunday oziqlanish usuliga moslashgan bo‘lib, bu tabiatdagi eng noyob moslashuvlardan biri sifatida e’tirof etiladi.

Dasypeltis
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Istak ortidan quvish nega odamni charchatadi? Buning "sir"i boshqa joydaIstak ortidan quvish nega odamni charchatadi? Buning "sir"i boshqa joydaKecha, 01:40Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?12.07, 23:36Bakteriyalar oltin ishlab chiqaradimi? Olimlar qiziqarli haqiqatni tushuntirdiBakteriyalar oltin ishlab chiqaradimi? Olimlar qiziqarli haqiqatni tushuntirdi12.07, 18:34Hayotni mo‘jizaga aylantirish mumkinmi: javob ichki holatdan boshlanadi...Hayotni mo‘jizaga aylantirish mumkinmi: javob ichki holatdan boshlanadi...10.07, 20:49Orzudagi hayotga to‘siq bo‘layotgan narsa: hammasi tashqi voqelikda emasOrzudagi hayotga to‘siq bo‘layotgan narsa: hammasi tashqi voqelikda emas10.07, 18:01Taksichilar haqida kutilmagan fakt: Garvard tadqiqoti hayratlantirdiTaksichilar haqida kutilmagan fakt: Garvard tadqiqoti hayratlantirdi09.07, 17:26
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!
26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!
Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?
Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?
Ong ostini yangilash: Xatolardan qo‘rqish dasturini qanday o‘chirish mumkin?
Ong ostini yangilash: Xatolardan qo‘rqish dasturini qanday o‘chirish mumkin?