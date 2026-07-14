Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Tabiatda uchraydigan eng qiziqarli ilon turlaridan biri — Afrika tuxumxo‘r iloni (Dasypeltis) o‘ziga xos oziqlanish usuli bilan ajralib turadi. Bu ilon tuxumni chaynamaydi va uni sindirmaydi — aksincha, butunligicha yutadi.
Jarayon tuxumning og‘iz orqali to‘liq yutilishidan boshlanadi. Tuxum qizilo‘ngachga yetgach, ilon tanasidagi maxsus umurtqa o‘simtalari po‘choqni ehtiyotkorlik bilan sindiradi. Shundan so‘ng tuxumning ichidagi suyuq va oziq moddalarga boy qismi hazm qilish tizimiga o‘tadi.
Hazm bo‘lmaydigan po‘choq bo‘laklari esa ilon tanasida siqilib, ixcham holga keltiriladi va keyinchalik og‘iz orqali qayta chiqarib yuboriladi. Shu tariqa ilon tuxumning faqat foydali qismini o‘zlashtiradi.
Mutaxassislarning ta’kidlashicha, Dasypeltis turi zaharsiz bo‘lib, asosan qush tuxumlari bilan oziqlanadi. Uning jag‘ va ovqat hazm qilish tizimi aynan shunday oziqlanish usuliga moslashgan bo‘lib, bu tabiatdagi eng noyob moslashuvlardan biri sifatida e’tirof etiladi.
…