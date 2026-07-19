Elektrni tejashning siri: konditsionerni to‘g‘ri ishlatyapsizmi?

·29·Foydali
Elektrni tejashning siri: konditsionerni to‘g‘ri ishlatyapsizmi?

Yozning jazirama kunlarida konditsioner ko‘pchilik xonadonlarda eng zarur maishiy texnikaga aylanadi. Biroq u elektr energiyasini eng ko‘p sarflaydigan qurilmalardan biri ham hisoblanadi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, konditsionerni to‘g‘ri ishlatish orqali elektr sarfini 20–40 foizgacha kamaytirish mumkin. Buning uchun esa bir nechta oddiy, ammo muhim qoidalarga amal qilish kifoya.

1. Haroratni juda pastga tushirmang

Ko‘pchilik xonani tezroq sovitish maqsadida konditsionerni 16–18 °C ga o‘rnatadi. Aslida bu usul xonani tezroq sovitmaydi, aksincha, qurilmaning uzoqroq va yuqori quvvatda ishlashiga sabab bo‘ladi.

Energetika va konditsioner ishlab chiqaruvchilari tavsiyasiga ko‘ra, yoz mavsumida eng maqbul harorat 24–26 °C hisoblanadi. Bu nafaqat elektr sarfini kamaytiradi, balki organizm uchun ham qulay muhit yaratadi.

2. “Auto” rejimidan foydalaning

Agar konditsioneringizda Auto yoki Eco (Energy Saving) rejimi mavjud bo‘lsa, undan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu rejimlar xona haroratini avtomatik nazorat qilib, kompressorning ortiqcha ishlashiga yo‘l qo‘ymaydi.

Natijada elektr energiyasi kamroq sarflanadi va qurilmaning xizmat muddati ham uzayadi.

Konditsioner pultida 24 daraja issiqlik va tejamkor rejim ko‘rsatilgan.

3. Filtrlarni muntazam tozalang

Chang bosgan filtr havo aylanishini yomonlashtiradi. Buning oqibatida konditsioner kerakli haroratni ushlash uchun ko‘proq energiya sarflaydi.

Mutaxassislar filtrlarni har 2–4 haftada bir marta tozalashni tavsiya qiladi. Agar qurilma doimiy ishlatilsa yoki chang ko‘p hududda joylashgan bo‘lsa, buni yanada tez-tez amalga oshirish foydali.

4. Eshik va derazalarni yopiq tuting

Konditsioner ishlayotgan paytda deraza yoki eshik ochiq qolsa, sovuq havo tashqariga chiqib ketadi. Natijada qurilma haroratni ushlab turish uchun tinimsiz ishlaydi.

Shuningdek, quyosh nuri to‘g‘ridan to‘g‘ri tushadigan xonalarda parda yoki jalyuzilarni yopib qo‘yish ham sovitish xarajatlarini sezilarli kamaytiradi.

Changyutkich yordamida konditsionerning ifloslangan filtri tozalanmoqda.

5. Invertor konditsionerlar tejamkorroq

Eski turdagi konditsionerlar kompressorni tez-tez yoqib-o‘chiradi. Invertor texnologiyasiga ega modellar esa quvvatni avtomatik boshqaradi va haroratni barqaror ushlab turadi.

Shu sababli invertor konditsionerlar odatiy modellarga nisbatan 20–40 foizgacha kam elektr energiyasi iste’mol qilishi mumkin.

Tangan tangalar, yonib turgan lampochka va ustida maysali kassa-to‘ng‘izcha stol ustida turibdi.

Konditsionerni o‘chirib-yoqaverish foydalimi?

Ko‘pchilik elektrni tejash uchun konditsionerni tez-tez o‘chirib, keyin yana yoqadi. Aslida esa har safar ishga tushganda kompressor yuqori quvvatda ishlaydi.

Agar xonani qisqa muddatga tark etayotgan bo‘lsangiz, uni o‘chirib qo‘yish shart emas. Uzoq vaqtga chiqayotgan bo‘lsangizgina o‘chirgan ma’qul.

Texnik xizmatni unutmang

Yiliga kamida bir marta konditsionerni mutaxassisga ko‘rsatish tavsiya etiladi. Freon miqdori, issiqlik almashgich va tashqi blokning holati tekshirilsa, qurilma samaradorligi yuqori bo‘lib qoladi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Akulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladiAkulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladi14.07, 17:02Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?14.07, 05:19Istak ortidan quvish nega odamni charchatadi? Buning "sir"i boshqa joydaIstak ortidan quvish nega odamni charchatadi? Buning "sir"i boshqa joyda13.07, 01:40Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?12.07, 23:36Bakteriyalar oltin ishlab chiqaradimi? Olimlar qiziqarli haqiqatni tushuntirdiBakteriyalar oltin ishlab chiqaradimi? Olimlar qiziqarli haqiqatni tushuntirdi12.07, 18:34Hayotni mo‘jizaga aylantirish mumkinmi: javob ichki holatdan boshlanadi...Hayotni mo‘jizaga aylantirish mumkinmi: javob ichki holatdan boshlanadi...10.07, 20:49
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Akulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladi
Akulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladi