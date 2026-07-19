Elektrni tejashning siri: konditsionerni to‘g‘ri ishlatyapsizmi?
Yozning jazirama kunlarida konditsioner ko‘pchilik xonadonlarda eng zarur maishiy texnikaga aylanadi. Biroq u elektr energiyasini eng ko‘p sarflaydigan qurilmalardan biri ham hisoblanadi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, konditsionerni to‘g‘ri ishlatish orqali elektr sarfini 20–40 foizgacha kamaytirish mumkin. Buning uchun esa bir nechta oddiy, ammo muhim qoidalarga amal qilish kifoya.
1. Haroratni juda pastga tushirmang
Ko‘pchilik xonani tezroq sovitish maqsadida konditsionerni 16–18 °C ga o‘rnatadi. Aslida bu usul xonani tezroq sovitmaydi, aksincha, qurilmaning uzoqroq va yuqori quvvatda ishlashiga sabab bo‘ladi.
Energetika va konditsioner ishlab chiqaruvchilari tavsiyasiga ko‘ra, yoz mavsumida eng maqbul harorat 24–26 °C hisoblanadi. Bu nafaqat elektr sarfini kamaytiradi, balki organizm uchun ham qulay muhit yaratadi.
2. “Auto” rejimidan foydalaning
Agar konditsioneringizda Auto yoki Eco (Energy Saving) rejimi mavjud bo‘lsa, undan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu rejimlar xona haroratini avtomatik nazorat qilib, kompressorning ortiqcha ishlashiga yo‘l qo‘ymaydi.
Natijada elektr energiyasi kamroq sarflanadi va qurilmaning xizmat muddati ham uzayadi.
3. Filtrlarni muntazam tozalang
Chang bosgan filtr havo aylanishini yomonlashtiradi. Buning oqibatida konditsioner kerakli haroratni ushlash uchun ko‘proq energiya sarflaydi.
Mutaxassislar filtrlarni har 2–4 haftada bir marta tozalashni tavsiya qiladi. Agar qurilma doimiy ishlatilsa yoki chang ko‘p hududda joylashgan bo‘lsa, buni yanada tez-tez amalga oshirish foydali.
4. Eshik va derazalarni yopiq tuting
Konditsioner ishlayotgan paytda deraza yoki eshik ochiq qolsa, sovuq havo tashqariga chiqib ketadi. Natijada qurilma haroratni ushlab turish uchun tinimsiz ishlaydi.
Shuningdek, quyosh nuri to‘g‘ridan to‘g‘ri tushadigan xonalarda parda yoki jalyuzilarni yopib qo‘yish ham sovitish xarajatlarini sezilarli kamaytiradi.
5. Invertor konditsionerlar tejamkorroq
Eski turdagi konditsionerlar kompressorni tez-tez yoqib-o‘chiradi. Invertor texnologiyasiga ega modellar esa quvvatni avtomatik boshqaradi va haroratni barqaror ushlab turadi.
Shu sababli invertor konditsionerlar odatiy modellarga nisbatan 20–40 foizgacha kam elektr energiyasi iste’mol qilishi mumkin.
Konditsionerni o‘chirib-yoqaverish foydalimi?
Ko‘pchilik elektrni tejash uchun konditsionerni tez-tez o‘chirib, keyin yana yoqadi. Aslida esa har safar ishga tushganda kompressor yuqori quvvatda ishlaydi.
Agar xonani qisqa muddatga tark etayotgan bo‘lsangiz, uni o‘chirib qo‘yish shart emas. Uzoq vaqtga chiqayotgan bo‘lsangizgina o‘chirgan ma’qul.
Texnik xizmatni unutmang
Yiliga kamida bir marta konditsionerni mutaxassisga ko‘rsatish tavsiya etiladi. Freon miqdori, issiqlik almashgich va tashqi blokning holati tekshirilsa, qurilma samaradorligi yuqori bo‘lib qoladi.
…