Ayolning ichki ziddiyati qachon kuchayadi? Sabab faqat tashqi emas
Inson o‘z tabiati, qadriyatlari va ichki ehtiyojlariga zid yashay boshlasa, qalbida tushunarsiz bezovtalik paydo bo‘lishi mumkin. Bu holat ayolning kayfiyati, hayotdan mamnunligi va oilaviy munosabatlariga ham ta’sir ko‘rsatadi.
Biroq muammoni faqat «ayol o‘zgarib qoldi» degan bir tomonlama xulosa bilan izohlash to‘g‘ri emas. Ko‘p holatda ichki ziddiyatlar ortida charchoq, qadrlanmaslik, bosim va o‘zligini yo‘qotish hissi turadi.
O‘zini unutib yashash nimalarga olib keladi?
Ayol doim boshqalarning ehtiyojini birinchi o‘ringa qo‘yib, o‘z hissiyotlari va istaklarini inkor etaversa, vaqt o‘tishi bilan ichki norozilik kuchayishi mumkin.
U avval tushunarsiz asabiylik, keyin esa hayotdan nolish, hech narsadan qoniqmaslik va yaqinlaridan uzoqlashish shaklida namoyon bo‘ladi.
Bunday paytda ayolning o‘zi ham nega avvalgidek xotirjam emasligini anglamasligi mumkin.
Halovat nega yo‘qoladi?
Ichki dunyo va tashqi hayot o‘rtasida katta farq paydo bo‘lsa, inson doimiy ruhiy bosimda yashay boshlaydi.
Masalan, u:
xohlamagan hayot tarziga moslashishi;
fikri va hissiyotlarini ochiq ayta olmasligi;
o‘zini qadrsiz yoki keraksiz his qilishi;
oiladagi barcha mas’uliyatni yolg‘iz ko‘tarishi mumkin.
Shunda norozilik aslida hayotning o‘ziga emas, o‘zini yo‘qotib qo‘ygan holatga qarshi ichki qarshilik bo‘lishi ehtimol.
Er-xotin munosabati ham o‘zgaradi
Ayolning ichki holati uning turmush o‘rtog‘i bilan munosabatida ham aks etadi. Sovuqlik, tez xafa bo‘lish, sukut yoki doimiy e’tirozlar juftlik o‘rtasidagi yaqinlikni kamaytiradi.
Biroq bu vaziyatda faqat ayolni ayblash munosabatni yanada og‘irlashtiradi. Er ham ayolining nima his qilayotganini eshitishi, uning mehnati va ehtiyojlarini qadrlashi muhim.
Oiladagi munosabat bir kishi tomonidan qurilmaydi. Ikki tomon ham o‘z mas’uliyatini anglamasa, hatto kuchli mehr ham vaqt o‘tishi bilan zaiflashishi mumkin.
O‘zlikka qaytish nimadan boshlanadi?
O‘z tabiatiga mos yashash degani faqat an’anaviy qoliplarga bo‘ysunish emas. Bu, avvalo, insonning o‘z hissiyotlarini tan olishi, chegaralarini belgilashi va nimadan baxt topishini tushunishi demakdir.
Ayol o‘zini tinglay boshlasa, dam olishga, rivojlanishga va samimiy muloqotga vaqt ajratsa, ichki muvozanat asta-sekin tiklanishi mumkin.
Eng muhimi, inson o‘zini yo‘qotmasligi va hayotini faqat boshqalarning kutilmalari asosida qurmasligidir. Chunki qalbdagi halovat tashqi ko‘rinishdan emas, insonning o‘zligi bilan kelishib yashashidan boshlanadi.
…