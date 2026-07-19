Ayolning ichki ziddiyati qachon kuchayadi? Sabab faqat tashqi emas

·25·Foydali
Ayolning ichki ziddiyati qachon kuchayadi? Sabab faqat tashqi emas

Inson o‘z tabiati, qadriyatlari va ichki ehtiyojlariga zid yashay boshlasa, qalbida tushunarsiz bezovtalik paydo bo‘lishi mumkin. Bu holat ayolning kayfiyati, hayotdan mamnunligi va oilaviy munosabatlariga ham ta’sir ko‘rsatadi.

Biroq muammoni faqat «ayol o‘zgarib qoldi» degan bir tomonlama xulosa bilan izohlash to‘g‘ri emas. Ko‘p holatda ichki ziddiyatlar ortida charchoq, qadrlanmaslik, bosim va o‘zligini yo‘qotish hissi turadi.

O‘zini unutib yashash nimalarga olib keladi?

Ayol doim boshqalarning ehtiyojini birinchi o‘ringa qo‘yib, o‘z hissiyotlari va istaklarini inkor etaversa, vaqt o‘tishi bilan ichki norozilik kuchayishi mumkin.

U avval tushunarsiz asabiylik, keyin esa hayotdan nolish, hech narsadan qoniqmaslik va yaqinlaridan uzoqlashish shaklida namoyon bo‘ladi.

Bunday paytda ayolning o‘zi ham nega avvalgidek xotirjam emasligini anglamasligi mumkin.

Halovat nega yo‘qoladi?

Ichki dunyo va tashqi hayot o‘rtasida katta farq paydo bo‘lsa, inson doimiy ruhiy bosimda yashay boshlaydi.

Masalan, u:

  • xohlamagan hayot tarziga moslashishi;

  • fikri va hissiyotlarini ochiq ayta olmasligi;

  • o‘zini qadrsiz yoki keraksiz his qilishi;

  • oiladagi barcha mas’uliyatni yolg‘iz ko‘tarishi mumkin.

Shunda norozilik aslida hayotning o‘ziga emas, o‘zini yo‘qotib qo‘ygan holatga qarshi ichki qarshilik bo‘lishi ehtimol.

Er-xotin munosabati ham o‘zgaradi

Ayolning ichki holati uning turmush o‘rtog‘i bilan munosabatida ham aks etadi. Sovuqlik, tez xafa bo‘lish, sukut yoki doimiy e’tirozlar juftlik o‘rtasidagi yaqinlikni kamaytiradi.

Biroq bu vaziyatda faqat ayolni ayblash munosabatni yanada og‘irlashtiradi. Er ham ayolining nima his qilayotganini eshitishi, uning mehnati va ehtiyojlarini qadrlashi muhim.

Oiladagi munosabat bir kishi tomonidan qurilmaydi. Ikki tomon ham o‘z mas’uliyatini anglamasa, hatto kuchli mehr ham vaqt o‘tishi bilan zaiflashishi mumkin.

O‘zlikka qaytish nimadan boshlanadi?

O‘z tabiatiga mos yashash degani faqat an’anaviy qoliplarga bo‘ysunish emas. Bu, avvalo, insonning o‘z hissiyotlarini tan olishi, chegaralarini belgilashi va nimadan baxt topishini tushunishi demakdir.

Ayol o‘zini tinglay boshlasa, dam olishga, rivojlanishga va samimiy muloqotga vaqt ajratsa, ichki muvozanat asta-sekin tiklanishi mumkin.

Eng muhimi, inson o‘zini yo‘qotmasligi va hayotini faqat boshqalarning kutilmalari asosida qurmasligidir. Chunki qalbdagi halovat tashqi ko‘rinishdan emas, insonning o‘zligi bilan kelishib yashashidan boshlanadi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?Bugun, 20:46Elektrni tejashning siri: konditsionerni to‘g‘ri ishlatyapsizmi?Elektrni tejashning siri: konditsionerni to‘g‘ri ishlatyapsizmi?Bugun, 00:13Akulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladiAkulalar haqidagi bu 9 haqiqat siz uchun kutilmagan bo‘ladi14.07, 17:02Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?14.07, 05:19Istak ortidan quvish nega odamni charchatadi? Buning "sir"i boshqa joydaIstak ortidan quvish nega odamni charchatadi? Buning "sir"i boshqa joyda13.07, 01:40Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?12.07, 23:36
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
Nega yoz kechalari karavot yoniga piyoz qo‘yish tavsiya etiladi?
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Afrika tuxumxo‘r iloni tuxumni qanday iste’mol qiladi?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi