Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?

·26·Foydali
Anomal issiqda Konditsionerni qanday to‘g‘ri ishlatish kerak?

Anomal issiq kunlarda konditsionerdan to‘g‘ri foydalanish sog‘liq uchun ham, elektr xarajatlari uchun ham muhim. Ko‘pchilik masofadan boshqarish pultidagi haroratni qancha past qo‘ysa, xona shuncha tez soviydi, deb o‘ylaydi. Aslida esa pultda sovuq havoning kuchini emas, xonada ushlab turilishi kerak bo‘lgan haroratni belgilaysiz.

Masalan, konditsionerni 16°C ga qo‘yish xona darhol muzdek bo‘lib ketadi, degani emas. Bunday holatda qurilma eng past haroratga yetishishga urinadi va uzoq vaqt yuqori yuklamada ishlaydi. Natijada elektr sarfi ortadi, konditsionerga ortiqcha zo‘riqish tushadi, lekin xona kutilganidan tezroq sovimaydi.

Eng maqbul harorat 22–25°C atrofida. Bu ko‘rsatkich xonada qulay muhit yaratadi, organizmga keskin sovuq ta’sirini kamaytiradi va elektr energiyasini tejashga yordam beradi. Ayniqsa, tashqarida harorat juda yuqori bo‘lganda, konditsionerni haddan tashqari past darajaga qo‘ymaslik kerak.

КондиционерIssiqHaroratElektrSovitish
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bakteriyalar oltin ishlab chiqaradimi? Olimlar qiziqarli haqiqatni tushuntirdiBakteriyalar oltin ishlab chiqaradimi? Olimlar qiziqarli haqiqatni tushuntirdiKecha, 18:34Hayotni mo‘jizaga aylantirish mumkinmi: javob ichki holatdan boshlanadi...Hayotni mo‘jizaga aylantirish mumkinmi: javob ichki holatdan boshlanadi...10.07, 20:49Orzudagi hayotga to‘siq bo‘layotgan narsa: hammasi tashqi voqelikda emasOrzudagi hayotga to‘siq bo‘layotgan narsa: hammasi tashqi voqelikda emas10.07, 18:01Taksichilar haqida kutilmagan fakt: Garvard tadqiqoti hayratlantirdiTaksichilar haqida kutilmagan fakt: Garvard tadqiqoti hayratlantirdi09.07, 17:26Pulni quvish emas: boylikka olib boruvchi 7 fikr...Pulni quvish emas: boylikka olib boruvchi 7 fikr...07.07, 18:26His-tuyg‘ular va istaklarning moddiylashuvi qanday ro‘y beradi?His-tuyg‘ular va istaklarning moddiylashuvi qanday ro‘y beradi?05.07, 19:06
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
28 iyunda tug‘ilganlar haqida "dahshat"li haqiqat: Ular aslida kim?
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Ongni zaharlovchi 10 odat: Hayotingizdan ularni tashlab yuborishingiz kerak
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
Qarishni sekinlashtirish yo‘li topildi: olimlar yangi kashfiyot qildi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
24 iyunda tug‘ilganlar siri: Ong osti kodlari, yashirin talantlar va omad formulasi
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
27 iyun: O‘zingiz haqingizda bilmagan sirlar va numerologik tahlil...
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
Har kuni muzqaymoq yesangiz, tanangizda 4 ta o‘zgarish yuz beradi
26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!
26 iyun: Siz bilmagan «Omad kodi», yashirin qudrat va pul oqimi sirlari!
Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?
Qancha ishlasangiz ham, nega pul ko‘paymaydi?