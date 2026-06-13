Stressga qarshi “vaksina” bormi? Olimlar javob berdi

·0·Foydali
Stressga qarshi “vaksina” bormi? Olimlar javob berdi

Stress zamonaviy inson hayotining ajralmas qismiga aylangan. Imtihonlar, ishdagi bosim, moliyaviy qiyinchiliklar yoki shaxsiy hayotdagi muammolar deyarli har bir insonga tanish holat. Biroq olimlar fikricha, stress har doim ham zararli emas. Aksincha, me’yordagi va nazorat qilinadigan stress insonni kelajakdagi og‘irroq sinovlarga tayyorlashi mumkin.

Mutaxassislar bu jarayonni shartli ravishda “stressga qarshi vaksinatsiya” deb atashmoqda. Ya’ni organizm kichik va boshqariladigan qiyinchiliklarga muntazam duch kelib tursa, keyinchalik kattaroq stresslarga nisbatan chidamliroq bo‘ladi. Xuddi vaksina immunitetni shakllantirgani kabi, hayotdagi mayda sinovlar ham ruhiy barqarorlikni mustahkamlaydi.

Olimlarning ta’kidlashicha, qisqa muddatli stress diqqatni oshiradi, xotirani yaxshilaydi va inson imkoniyatlarini safarbar qiladi. Ammo stress uzoq vaqt davom etsa, xavotir, tushkunlik, uyqu buzilishi va yurak-qon tomir kasalliklari kabi muammolarga olib kelishi mumkin.

Tadqiqotlarda harbiy xizmatchilar misoli ham keltiriladi. Muntazam mashg‘ulotlar va nazorat qilinadigan qiyinchiliklar ularning stressga bardoshliligini oshirishi aniqlangan. Mutaxassislar bunday tajribani kundalik hayotda ham qo‘llash mumkinligini aytmoqda. Yangi ko‘nikmalarni o‘rganish, omma oldida so‘zlash, jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanish yoki qulaylik hududidan chiqish ruhiy barqarorlikni kuchaytiradi.

Shu bilan birga, olimlar stressga qarshi haqiqiy biologik “vaksina” yaratish ustida ham ish olib bormoqda. Ayrim tajribalarda maxsus bakteriyalar stressning salbiy ta’sirini kamaytirishi mumkinligi aniqlangan. Biroq bunday vositalar hozircha ilmiy tadqiqot bosqichida qolmoqda.

Mutaxassislar hozircha stressga qarshi eng samarali usullar sifatida muntazam jismoniy faollik, sifatli uyqu, nafas mashqlari, ijtimoiy muloqot va kun tartibiga rioya qilishni tavsiya etmoqda. Xulosa qilib aytganda, stressdan butunlay qutulish qiyin, ammo unga qarshi chidamlilikni shakllantirish mumkin.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bolalarning tavakkal qilishi ularni kuchli qiladiBolalarning tavakkal qilishi ularni kuchli qiladiKecha, 16:333 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz11.06, 11:56Yurak uchun eng foydali bo‘lgan meva va sabzavotlar nomi ma’lum qilindiYurak uchun eng foydali bo‘lgan meva va sabzavotlar nomi ma’lum qilindi10.06, 17:04Jazirama issiqda salomatlikka xavfli 5 ta mahsulotJazirama issiqda salomatlikka xavfli 5 ta mahsulot10.06, 10:38Eyfel minorasi yozda “o‘sadimi”? Ilmiy haqiqat ochiqlandiEyfel minorasi yozda “o‘sadimi”? Ilmiy haqiqat ochiqlandi09.06, 16:19Olimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqdaOlimlar vaqtning tez o‘tishi sababini qayta o‘rganmoqda06.06, 15:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Foydali yangiliklar

Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Nega makadamiya dunyodagi eng qimmat yong‘oqlardan biri?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Ertalab och qoringa bir stakan iliq suv ichish qanchalik foydali?
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Jigar va yurakka zararli oziq-ovqatlar kombinatsiyasi aniqlandi
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
Nega faqat urg‘ochi pashsha chaqishi ko‘pchilikni hayratga solmoqda
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
3 ming dollarlik qahva qanday tayyorlanadi — bilib hayron qolasiz
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Issiqdan saqlanishning eng muhim 11 usuli
Bolalar choy ichishi mumkinmi?
Bolalar choy ichishi mumkinmi?
Atigi 5 daqiqada stressni yengish mumkinmi? Olimlar javob berdi
Atigi 5 daqiqada stressni yengish mumkinmi? Olimlar javob berdi