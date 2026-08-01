Bavariya uch nafar futbolchini sotuvga qoʻydi va tarkibni yangilamoqda
Myunxenning Bavariya klubi yozgi transferlar mavsumida oʻz tarkibini keskin oʻzgartirishga kirishdi. Nemis grandining sport direktori Maks Eberl jamoaning kelgusi rejalariga kirmayotgan uch nafar futbolchi rasman transfer oynasiga qoʻyilganini va ular Myunxenda qolgan taqdirda ham asosiy tarkibda maydonga tushmasligini ochiq eʼlon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
ixbt.com va @iMiaSanMia xabar berishicha, Bavariya rahbariyati tarkibni tozalash ishlarini boshlab yuborgan. Unga koʻra, portugaliyalik yarimhimoyachi Joao Palinya, shuningdek Sacha Boye va Brayan Saragosa klubning kelgusi mavsumdagi rejalaridan butunlay chiqarib tashlangan. Ushbu qaror jamoada yangi bosqich boshlanayotganidan dalolat beradi.
Tarkibni tubdan yangilash va transferlarMaks Eberl oʻz bayonotida ortiqcha deb topilgan futbolchilarning taqdiri haqida qatʼiy gapirdi. Uning soʻzlariga koʻra, agar bu oʻyinchilar Myunxenda qolishni istashsa ham, ularga asosiy jamoadan joy berilmaydi va ular amalda oʻyin amaliyotisiz qolishadi. Bavariya esa oʻz navbatida yosh va istiqbolli futbolchilarni jalb etgan holda safini kuchaytirmoqda.
Myunxenliklar PSV Eyndxoven safidan Ismael Saybarini 50 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib oldi. Shuningdek, Frankfurtning Ayntraxt klubidan Nataniel Braun 55 million yevro evaziga transfer qilindi. Eʼtiborlisi, Braun avvalroq Manchester Yunayted klubining ham asosiy nishonlaridan biri boʻlgan edi. Shu bilan birga, Leon Goretska va Rafael Gerreyru kabi futbolchilarning shartnomasi yakuniga yetgani sababli jamoani tark etishdi.
Joao Palinyaning kelajagi va Angliya variantlariTransferga qoʻyilgan futbolchilar orasida eng koʻp eʼtibor tortadigani bu Joao Palinyadir. 31 yoshli portugaliyalik yarimhimoyachi 2024-yilning iyul oyida Fulxem safidagi muvaffaqiyatli mavsumlardan soʻng Bavariyaga koʻchib oʻtgan edi. Biroq u Germaniyada oʻzini toʻlaqonli koʻrsata olmay, barcha musobaqalarda bor-yoʻgʻi 986 daqiqa harakat qildi xolos.
Shundan soʻng futbolchi Angliyaga qaytib, Tottenxem safida ijara asosida toʻp surdi. U London klubida muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlib, mavsumning soʻnggi turida Everton darvozasiga gʻalaba toʻpini kiritgan holda jamoaning Premer-ligadagi jonini saqlab qolishda muhim rol oʻynadi. Garchi Tottenxem uning transfer huquqini sotib olishi mumkin boʻlgan boʻlsada, yakunda Mateus Fernandes va Sandro Tonali kabi boshqa yarimhimoyachilarga eʼtibor qaratdi.
Hozirgi vaqtda Joao Palinyaning xizmatiga Angliya Premyer-ligasining boshqa vakillari — Aston Villa va Nyukasl Yunayted klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Tajribali futbolchining oʻzi ham faoliyatini aynan Angliyada davom ettirish istagida ekanligi taxmin qilinmoqda.
…