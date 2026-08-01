Bavariya uch nafar futbolchini sotuvga qoʻydi va tarkibni yangilamoqda

·0·Sport
Bavariya uch nafar futbolchini sotuvga qoʻydi va tarkibni yangilamoqda

Myunxenning Bavariya klubi yozgi transferlar mavsumida oʻz tarkibini keskin oʻzgartirishga kirishdi. Nemis grandining sport direktori Maks Eberl jamoaning kelgusi rejalariga kirmayotgan uch nafar futbolchi rasman transfer oynasiga qoʻyilganini va ular Myunxenda qolgan taqdirda ham asosiy tarkibda maydonga tushmasligini ochiq eʼlon qildi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

ixbt.com va @iMiaSanMia xabar berishicha, Bavariya rahbariyati tarkibni tozalash ishlarini boshlab yuborgan. Unga koʻra, portugaliyalik yarimhimoyachi Joao Palinya, shuningdek Sacha Boye va Brayan Saragosa klubning kelgusi mavsumdagi rejalaridan butunlay chiqarib tashlangan. Ushbu qaror jamoada yangi bosqich boshlanayotganidan dalolat beradi.

Tarkibni tubdan yangilash va transferlar

Maks Eberl oʻz bayonotida ortiqcha deb topilgan futbolchilarning taqdiri haqida qatʼiy gapirdi. Uning soʻzlariga koʻra, agar bu oʻyinchilar Myunxenda qolishni istashsa ham, ularga asosiy jamoadan joy berilmaydi va ular amalda oʻyin amaliyotisiz qolishadi. Bavariya esa oʻz navbatida yosh va istiqbolli futbolchilarni jalb etgan holda safini kuchaytirmoqda.

Myunxenliklar PSV Eyndxoven safidan Ismael Saybarini 50 million yevro evaziga oʻz safiga qoʻshib oldi. Shuningdek, Frankfurtning Ayntraxt klubidan Nataniel Braun 55 million yevro evaziga transfer qilindi. Eʼtiborlisi, Braun avvalroq Manchester Yunayted klubining ham asosiy nishonlaridan biri boʻlgan edi. Shu bilan birga, Leon Goretska va Rafael Gerreyru kabi futbolchilarning shartnomasi yakuniga yetgani sababli jamoani tark etishdi.

Joao Palinyaning kelajagi va Angliya variantlari

Transferga qoʻyilgan futbolchilar orasida eng koʻp eʼtibor tortadigani bu Joao Palinyadir. 31 yoshli portugaliyalik yarimhimoyachi 2024-yilning iyul oyida Fulxem safidagi muvaffaqiyatli mavsumlardan soʻng Bavariyaga koʻchib oʻtgan edi. Biroq u Germaniyada oʻzini toʻlaqonli koʻrsata olmay, barcha musobaqalarda bor-yoʻgʻi 986 daqiqa harakat qildi xolos.

Shundan soʻng futbolchi Angliyaga qaytib, Tottenxem safida ijara asosida toʻp surdi. U London klubida muntazam oʻyin amaliyotiga ega boʻlib, mavsumning soʻnggi turida Everton darvozasiga gʻalaba toʻpini kiritgan holda jamoaning Premer-ligadagi jonini saqlab qolishda muhim rol oʻynadi. Garchi Tottenxem uning transfer huquqini sotib olishi mumkin boʻlgan boʻlsada, yakunda Mateus Fernandes va Sandro Tonali kabi boshqa yarimhimoyachilarga eʼtibor qaratdi.

Hozirgi vaqtda Joao Palinyaning xizmatiga Angliya Premyer-ligasining boshqa vakillari — Aston Villa va Nyukasl Yunayted klublari jiddiy qiziqish bildirmoqda. Tajribali futbolchining oʻzi ham faoliyatini aynan Angliyada davom ettirish istagida ekanligi taxmin qilinmoqda.

BavariyaJoao PalinyaMaks EberlTransferlarBundesliga
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Real Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinReal Madrid Vinisius Juniorni sotuvga qoʻyishi mumkinBugun, 13:19Romario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiRomario Franco Baresini oʻz faoliyatidagi eng qiyin raqib deb atadiBugun, 12:56Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Niko Uilyams shaxsiy hayotida keskin burilish: 2 yillik sevgi qissasi nega yakun topdi?Bugun, 12:54Ayaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldiAyaks Germaniya terma jamoasi yarimhimoyachisi Yulian Brandtni oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 12:34Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?Emers Fae Kot-d'Ivuar terma jamoasini tark etdi — Oltin era yakunlandimi?Bugun, 12:19Fil Foden Manchester Siti safida yangi sahna ochishga hozirlanmoqdaFil Foden Manchester Siti safida yangi sahna ochishga hozirlanmoqdaBugun, 12:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Cristiano Ronaldo Jahon chempionatidagi magʻlubiyatdan soʻng oilasi bagʻrida hordiq chiqarmoqda
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
Abduqodir Husanovning erta uylanishi sababi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
O‘zbekistonni JCH-2026dan chiqarib yuborgan yulduzning dahshatli taqdiri...
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
O‘zbek himoyachisi Bundesligaga yo‘l olmoqda: Transfer narxi ma’lum bo‘ldi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
Erling Xoland AQSHdan gʻalati esdalik sovgʻasi bilan qaytdi: Manchester Siti yulduzi muxlislarni hayron qoldirdi
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda
«Siti»dan kutilmagan yurish: Mareska 25 nafar futbolchini «bozor»ga chiqarmoqda